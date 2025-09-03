Recenze Google Pixel 10 Pro (XL): maximálně povedený Android

- Google Pixel 10 Pro je nejnovější vlajková loď amerického výrobce
- Sází zejména na umělou inteligencí prošpikovaný systém a fotoaparáty
- Mezi další novinky patří výkonnější čipset Tensor G5 a podpora magnetického příslušenství
- Model Pro zakoupíte ve dvou velikostech, a to od 27 990 Kč, respektive od 33 090 Kč
Když Google oznámil své nejnovější smartphony Pixel 10, očekávání byla vysoká. Vlajkové lodě opět přicházejí ve dvou velikostech – Pixel 10 Pro a 10 Pro XL. Slibují vylepšení v oblasti výkonu, výdrže baterie, nabíjení, ale svůj typický design nemění.
Pixel 10 Pro (XL) přichází s řadou softwarových vychytávek, které mají oslovit jak technologické nadšence, tak každodenní uživatele. Ale jak si stojí ve srovnání s konkurencí a jaké jsou jeho skutečné přednosti a využití umělé inteligence? V této recenzi se podíváme na to, zda Pixel 10 Pro XL naplňuje svá ambiciózní očekávání.
Obsah balení
Už loni jsem si neodpustil rýpnutí do obsahu balení nových Pixelů, které dříve bývalo dosti bohaté, ale postupem času se z něj vytratilo plno užitečných doplňků. Letos se nic nemění a stále v krabičce najdete jen nezbytné příslušenství.
Balení obsahuje 1,5 metru dlouhý kabel s USB-C koncovkami a sponu pro vyjmutí slotu, ale to je vše. To i výrazně levnější telefony mívají nabíjecí adaptér, ochranné pouzdro nebo fólii na displeji. A co hůř, originální 45W adaptér s logem Googlu vyjde na necelých 900 korun. Nemluvě o novém nabíjecím kabelu s magnetickou podložkou, který vychází na krásných 1 190 Kč.
Design stejný jako loni
Vzhled nových Pixelů se nijak nezměnil. Navenek vypadají letošní modely stejně jako ty loňské. Google nevyužil příležitosti spojené s představením jubilejní desáté generace k obměně designu, takže i tentokrát máme před sebou telefony s ikonickým horizontálně umístěným fotomodulem, který se táhne téměř přes celou šířku zad. Právě tento fotomodul funguje skvěle, takže nebylo potřeba nic měnit. Pixely tak zůstávají prakticky jedinými vlajkovými smartphony, které se po položení na stůl nehoupou.
Rozměry obou telefonů jsou totožné jako loni (pouze menší varianta je o 0,1 mm tlustší), hmotnost však nepatrně vzrostla – Pixel 10 Pro váží 207 gramů, jeho větší sourozenec pak 232 gramů (oproti 221 gramům u loňského Pixelu 9 Pro XL). Ano, Pixely patří spíše k těm těžším a robustnějším zařízením. Přispívá k tomu i masivní hliníkový rám (ze 100 % recyklovaný) s výraznými tlačítky na pravém boku.
Popravdě, pokud bych měl Pixelu něco vytknout, pak bez váhání řeknu, že se mi nelíbí jeho hladké a lesklé boky. Jednak kloužou, jednak působí až příliš robustně a navíc jejich barevná úprava vyznívá spíše lacině než prémiově. Naopak chválím matná záda. Obě skleněné plochy tvoří Gorilla Glass Victus 2 a o zvýšenou odolnost IP68 jsme naštěstí také nepřišli. Nové Pixely Pro jsou dostupné v barvách Moonstone (šedá), Jade (zelená), Porcelain (bílá) a Obsidian (černá).
Přeci jen ale došlo k jedné designové „rošádě“. Slot pro paměťové karty se přesunul na horní stranu a jeho místo dole zaujal hlavní reproduktor. Aby toho nebylo málo, vlevo od USB-C konektoru se nachází ještě jeden falešný výdech. Upřímně nechápu, proč Google zvolil právě toto řešení a vydal se cestou Applu. Samotný hlavní reproduktor však hraje výborně – má výrazné basy (pokud na něj položíte prst, začne vám pěkně vibrovat) a společně s telefonním sluchátkem se starají o skvělý zvukový projev.
Skvělý displej s ještě vyšším jasem
Loňské „pročkové“ Pixely nabízely skutečně špičkové displeje, kterým chyběla pouze antireflexní vrstva. Té jsme se bohužel nedočkali ani letos, což osobně považuji za velkou škodu. Samsung Galaxy S25 Ultra tak z mého pohledu nadále zůstává králem mobilních obrazovek. Dočkali jsme se však vyššího jasu, což může být alespoň částečnou kompenzací. Ostatně už minulé Pixely patřily k nejsvítivějším na trhu. Aktuální maximum dosahuje 2 200 nitů (mezigenerační posun o 200 nitů) a špičkový jas v HDR vzrostl na 3 300 nitů (opět zlepšení o 10 %).
Jedná se o Super Actua displeje s dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz (LTPO) a podporou HDR obsahu. Menší Pixel 10 Pro je vybaven 6,3″ panelem s rozlišením 1 280 × 2 856 pixelů (jemnost 495 ppi), větší Pixel 10 Pro XL pak nabízí 6,8″ displej s rozlišením 1 344 × 2 992 pixelů (486 ppi). Displej s poměrem stran 20:9 působí poměrně protáhle a u větší varianty jej jednou rukou neobsáhnete. Rámečky se oproti loňsku nezmenšily, takže obrazovka stále zabírá 88 % čelní plochy. Zde vidím prostor ke zlepšení, nejde však o zásadní nedostatek.
Celkově je obrazovka velmi povedená – nabízí skvělé barvy, široké pozorovací úhly i vysokou obnovovací frekvenci. Ta se však zapíná adaptivně a není možné napevno zvolit jen 120 Hz nebo například 90 Hz. V praxi to znamená, že plynulost se z výchozích 60 Hz na 120 Hz zvýší jen v určitých situacích. Rozlišení je navíc standardně nastaveno na nižších 1 008 × 2 244 pixelů. Nechybí funkce always-on ani adaptivní tónování barev.
Čtečka otisků prstů a bezpečné odemykání obličejem
Čtečka otisků prstů je stejně jako u starších modelů integrována v displeji a její umístění je zcela bezproblémové. Rozpoznávání probíhá bleskově rychle a potěší i vysoká přesnost. Opět jde o ultrazvukovou technologii, takže jiné chování jsem ani neočekával.
K dispozici je také odemykání obličejem. Funkce sice využívá 2D sken, ale díky pokročilým technologiím nabízí vyšší úroveň zabezpečení, takže odemykání obličejem funguje i u bankovních aplikací apod., to je skvělý. Spolehlivě vás rozpozná i ve tmě nebo při natočení smartphonu.
Tensor G5: konečně vlajkový čipset?
Tensor G4 opravdu nebyl vlajkovým čipsetem a sotva držel krok se střední třídou. Google proto pro vývoj a výrobu Tensoru G5 opustil Samsung a místo něj vsadil na vlastní inženýry a továrny společnosti TSMC. Výsledkem je dosud nejvýkonnější čipset, který se kdy v zařízeních Pixel objevil – Google slibuje o 34 % rychlejší procesor a až o 60 % výkonnější neurální jednotku, schopnou zpracovávat moderní jazykové modely. Nechybí ani bezpečnostní koprocesor Tensor M2. Přesto jsou výsledky hrubého výpočetního výkonu poměrně rozporuplné.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, hmotnost: 232 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Nově byla použita 3nm technologie. Procesor obsahuje osm jader (1× 3,78 GHz Cortex-X4, 5× 3,05 GHz Cortex-A725 a 2× 2,25 GHz Cortex-A520) a doplňuje ho nová grafika PowerVR DXT-48-1536. Spolehnout se můžete také na 16 GB operační paměti a úložiště v kapacitách 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. První zmíněná varianta používá pomalejší UFS 3.1 technologii, zatímco zbylé už využívají rychlejší UFS 4.0.
Nicméně Pixel 10 Pro XL už nelze pořídit ve 128GB variantě – Google tuto verzi vyřadil. Proto nový model 10 Pro XL startuje na ceně 33 tisíc Kč, oproti 30,5 tisícům u loňského modelu. Slot pro paměťové karty opět schází, fyzickou nanoSIM vložíte jenom jednu.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 152,8 × 72 × 8,6 mm, hmotnost: 207 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4870 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Další výbava zahrnuje eSIM, 5G, Wi-Fi 7 tri-band, Bluetooth 6.0, NFC, UWB čip a šest standardů geolokačních služeb. Mezi senzory opět najdeme teplotní čidlo, které dokáže měřit teplotu kůže, ale i dalších předmětů. Zpočátku sympatická funkce se však ve finále ukazuje jako málo praktická. Teplotu měří spíše orientačně a rozhodně nenahrazuje klasický přikládací teploměr, který pořídíte už od 500 Kč. Běžnou teplotu kůže podhodnocuje zhruba o jeden stupeň a někdy jsou odchylky ještě větší. Nechápu, proč tuto funkci Google stále zachovává.
Jak je to letos s výkonem?
Co se týče hrubého výkonu, testovaného v několika benchmarcích, výsledky jsou opět poměrně nevýrazné. Nebojím se napsat, že ani tentokrát Tensor nepůsobí jako skutečný vlajkový čipset. Je zvláštní, že se Google tak urputně drží vlastních procesorů – přestože v testech prakticky nestíhají. V dnešní době je skóre 1,3 milionu bodů v AnTuTu opravdu slabé, pokud se bavíme o top modelech. V zahraničních výsledcích jsem narazil i na 1,4 milionu bodů, nicméně Pixel 10 Pro XL se i tak pohybuje jen někde mezi 35. a 45. místem v žebříčku Android smartphonů.
Pro srovnání: výkonnostně je na tom podobně jako dva roky starý Samsung Galaxy S23. Současné highendové smartphony mají přitom v AnTuTu o více než milion bodů více. Ani výsledky v dalších testech nedopadly výrazně lépe. Jedinou skutečnou předností je dobře vyřešený odvod tepla – mírně se zahřívají jen boky, zatímco záda zůstávají prakticky chladná. Procesor se v žádném testu nedostal nad 44 °C. To ale může být i jedním z důvodů slabšího výkonu: throttling test ukázal, že je čipset občas poměrně výrazně přiškrcován a dochází k propadům výkonu.
Jak si ale nový Tensor G5 vede při běžném používání? Otevírání aplikací, každodenní agenda (chatování, procházení webu, práce s dokumenty nebo videohovory) probíhá plynule a bez potíží. Ani ve hrách není výkon vysloveně špatný, i když benchmarky jasně ukazují, že na své největší soupeře nestačí. Nejvíce se tak rozdíly projeví u dlouhodobě náročných úkonů, které konkurence zvládá efektivněji.
Jinými slovy, hrubý výpočetní výkon není úplně všechno. I přesto, že oproti konkurečním čipsetům jiných vlajkových modelů celkem výrazně ztrácí, pocitově je Pixel při používání naprosto svižný, a to platí i v náročnějších hrách a aplikacích.
Větší baterie a rychlejší nabíjení
Menšího posunu jsme se dočkali i u baterie a nabíjení. Uvnitř zařízení se ukrývá akumulátor s kapacitou 5 200 mAh, což je navýšení o 140 mAh. Jak asi tušíte, výdrž Pixelu 10 Pro XL bude průměrná. Dle vlastních zkušeností musím říct, že udrží smartphone v chodu 1–2 dny, v závislosti na používání. I když budete využívat adaptivní frekvenci, nejvyšší rozlišení, Always On a další žrouty energie, většinou zvládnete celý pracovní den.
Na konci mého běžného pracovního dne mi většinou zbývalo ještě nějakých 25 až 35 % baterie. Občas jsem ale dosáhl i na dva plnohodnotné dny bez nabíjení. Android 16 má solidní úsporný režim, který pozastaví všechny „méně důležité“ aplikace a ponechá pouze telefon, zprávy, Google Play nebo fotoaparát. V takovém režimu vydrží smartphone běžet až 100 hodin.
|Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|13 minut
|22 minut
|38 minut
|75 minut
Rychlost nabíjení se také o něco zlepšila. Je to dáno zvýšením výkonu ze 37 na 45 W. Bezdrátově lze nově nabíjet výkonem 25 W (oproti 23 W), při použití magnetické Qi2.2 nabíječky. Pixely 10 Pro jsou tak prvními smartphony, které nabízejí tuto nejnovější verzi. Bohužel kvůli tomu letos chybí bezdrátové reverzní nabíjení.
Nový ekosystém
MagSafe Pixelsnap
Google konečně vyslyšel přání svých fanoušků a přímo do telefonů integroval magnetický kroužek pro přesné vycentrování na kompatibilní nabíječce pro bezdrátové nabíjení. Díky tomu se do Androidích telefonů vůbec poprvé dostává plnohodnotná technologie Qi2 s magnetickým uchycením, kterou Apple implementoval už před několika lety pod názvem MagSafe – a s tímto řešením jsou Pixely plně kompatibilní.
Nicméně Google kolem magnetického kroužku buduje vlastní ekosystém příslušenství s názvem Pixelsnap, který zahrnuje nabíječky, stojánky, kryty a další doplňky. Uvidíme, kam se tato iniciativa posune a zda i ostatní výrobci přijdou s vlastními označeními pro magnetické Qi2 příslušenství. Za mě jde rozhodně o krok správným směrem – palec nahoru pro Google.
Android 16: umělá inteligence hraje prim
Zatímco loňské Pixely 9 šly do prodeje (vůbec poprvé v historii) s neaktuálním Androidem, letos je vše v naprostém pořádku – už od vybalení je nasazen Android 16 s novými efekty tapet, always-on s tapetou přes celý displej, vylepšeným uživatelským rozhraním, modernizovaným panelem oznámení apod. Google i letos svým Pixelům dopřává nadstandardní softwarovou podporu čítající 7 let plnohodnotných aktualizací operačního systému, bezpečnostních záplat a tzv. Pixel dropů, tedy nových exkluzivních funkcí.
Musím říct, že optimalizace je ihned od výroby příkladná. Na nic dlouho nečekáte, všechny animace jsou odladěné a vše běží jako po másle. Představovat Android v čisté podobě by bylo nadbytečné, přesto se zaměřím na několik funkcí a hlavně umělou inteligenci. Součástí systému je pochopitelně AI asistent Gemini a spousta dalších funkcí využívajících umělou inteligenci – úprava fotografií, vyhledávání informací atd.
Musím ale říct, že například odstraňování objektů v galerii mě zklamalo. Tato funkce není tak dobrá jako u Samsungu. Novopečeným majitelům smartphonů Pixel Google přibalí roční předplatné tarifu Google AI Pro, k dispozici je i generování videí skrze službu Veo 3 Fast, která nicméně vyžaduje předplatné. Samozřejmostí je i integrované Gemini Live, tedy pohotový asistent, se kterým můžete mluvit, sdílet mu dění na obrazovce, ukazovat mu věci skrze fotoaparát atd.
Bohužel řada AI funkcí v Česku nefunguje – například úpravy fotografií v galerii pomocí promptů či hlasového zadávání, návrhy zpráv nebo překlad hlasových hovorů. Android 16 sice přinesl také desktopový režim podobný Samsung DeX, ten je však zatím dostupný jen v beta verzi ve vývojářském režimu a navíc není tak dobře odladěný ani funkční jako řešení jihokorejské výrobce.
Stejné fotoaparáty, ale s lepší AI
Google mezigeneračně nijak výrazně neměnil ani fotoaparáty. Vpředu najdeme známou 48Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2 a úhlem záběru 103°. V modulu na zádech poté bydlí následující trojice fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní fotoaparát s 1/1,31″ senzorem, pixely o velikosti 1,2 µm, objektivem se světelností f/1.7, 25mm ohniskem, optickou stabilizací obrazu a ostřením dual pixel PDAF
- 48Mpx širokoúhlý snímač s úhlem záběru 123°, 1/2,55″ senzorem, clonou f/1.7 a podporou makro režimu s ostřením dual pixel PDAF
- 48Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením (113 mm), 1/2,55″ senzorem, optickou stabilizací obrazu, ostřením dual pixel PDAF a světelností f/2.8
Po hardwarové stránce by měl mít hlavní fotoaparát vylepšenou stabilizaci, kromě toho všechny snímače těží z modernějšího (individuálně navrženého) obrazového procesoru a softwarových vylepšení.
Profi superzoom
V aplikaci fotoaparátu nově najdete funkci Profi superzoom (označovanou také jako Pro Res Zoom), což je generativní AI modul, který je nutné si dodatečně stáhnout (zabírá zhruba 1 GB). Po instalaci zpřístupní možnost přibližování v rozmezí 30–100×. Jakmile v tomto rozsahu pořídíte snímek, ihned po uložení ho začne v galerii zpracovávat lokální umělá inteligence.
Po několika vteřinách dostanete výrazně upravenou fotografii, která na první pohled často působí až neuvěřitelně dobře. Musím uznat, že výsledky jsou místy skutečně úchvatné – natolik, že by se mohlo zdát, že Pixely Pro aktuálně nabízejí nejlepší přibližovací schopnosti na trhu.
Je však třeba dodat, že tyto snímky jsou do značné míry přegenerované AI. Zásah do původní fotografie je opravdu značný a algoritmus si ne vždy poradí s textem – zejména drobný bývá zkreslený nebo připomíná „rozsypaný čaj“.
Přesto je fascinující, jak kvalitní fotografie lze pořídit i na desítky metrů. V galerii poté vidíte originální snímek (který je ovšem také oproti náhledu značně vylepšený) a fotku s Profi superzoomem. Pro mě osobně jde o jednu z nejzajímavějších letošních novinek, která mě při testování opravdu bavila.
Fotokouč a funkce Nejlepší záběr
Další letošní novinkou je funkce Fotokouč, která využívá modely Gemini k rozpoznávání scény a následnému doporučení nejlepšího úhlu či nasvícení. AI tedy vyhodnotí situaci a nabídne vám několik zajímavých kompozičních variant. Vy si jednu zvolíte a aplikace vás pak krok za krokem provede doporučeným postupem.
Jde o zajímavý nástroj především pro začátečníky, kteří si nejsou jistí, jak scénu správně zachytit, aby působila profesionálně. Osobně jej asi nevyužiji, ale pro určitou skupinu uživatelů může být přínosný. Google zároveň upozorňuje, že funkce je zatím v rané fázi vývoje – a musím to potvrdit, protože někdy radí spíše nesmysly.
Praktickým doplněním je i funkce Nejlepší záběr, určená pro skupinové fotografie. Během focení více osob pořídí telefon sérii snímků, ze kterých následně vybere ty nejpovedenější obličeje a složí je do jediné výsledné fotografie. Díky tomu se minimalizuje riziko, že bude mít někdo zavřené oči nebo nepovedený výraz. Vylepšení se také dočkala funkce Přidej mě, která nově umožňuje přidat fotografa i do rozsáhlejších skupinových snímků.
Focení ve dne
Za denního světla jsou fotografie z hlavního snímače výborné – detailní a ostré. Rozdíl oproti minulé generaci bych ale v praxi prakticky nepoznal. V přímém srovnání by se možná ukázaly drobné rozdíly, jinak však Pixel 10 Pro fotí velmi podobně jako loňský model. Telefon dobře pracuje s barvami a potěší i rychlé ostření, kdy v aplikaci okamžitě vidíte, na co je zaostřeno. Skvělé je za mě HDR – dynamický rozsah je prvotřídní, světlá místa nejsou prakticky nikdy přepálená a naproti tomu stíny jsou hezky prosvětlené.
Fotografie blízkých objektů mají přirozeně rozostřené pozadí a ostré detaily. Menší nevýhodou ale je, že hlavní snímač zvládne zaostřit nejblíže zhruba na 10 cm od objektu, takže telefon nelze přiložit úplně těsně například ke květině. V takových situacích přichází ke slovu širokoúhlý fotoaparát nebo funkce Makrozaostření. S tou jsem však měl určité problémy – často zaostřila pouze na střed snímku a ne vždy správně určila hloubku ostrosti. Stávalo se, že detail, na který jsem cílil, nakonec ostrý nebyl.
Naopak portrétní režim je velmi povedený a zde nemám téměř co vytknout. I když snímek výrazně upraví oproti automatickému režimu, většinou si poradí skvěle – správně rozpozná focený objekt v popředí, detailně jej ořízne a přirozeně rozostří pozadí. Jediným omezením je, že funguje pouze v rozsahu 1–3× přiblížení.
Širokoúhlý fotoaparát a teleobjektiv
Širokoúhlé snímky jsou díky vysokému rozlišení poměrně detailní, i když kvalitou se hlavnímu fotoaparátu nevyrovnají. Mají také lehce odlišné barevné podání – někdy působí živěji a světleji, což se mi v určitých scénách líbí dokonce více než u hlavního snímače.
Ne vždy jsou ale barvy napříč fotoaparáty konzistentní. Občas se „širokáč“ vychýlí kontrastem a tónem, což vede k mdlejším snímkům, zejména u dynamických scén, kde stíny působí šedě a ztrácí se v nich detaily. Přesto mám pocit, že obrazový procesor letos odvádí lepší práci než loni.
Teleobjektiv si vede velmi dobře. Snímky mají solidní ostrost, dostatek detailů, pěkný dynamický rozsah a přijatelnou úroveň šumu. Oceňuji také rychlý přepínač pro 2× hybridní zoom (prakticky jen výřez z hlavního snímače) a 10× přiblížení, které je dostupné přímo v aplikaci.
Zatímco loňský Pixel 9 Pro zvládal maximálně 30× zoom, čímž ztrácel na konkurenci, letos Google výrazně přidal a nasadil funkci Profi superzoom. I díky tomu působí Pixel 10 Pro jako univerzální fotomobil, který si poradí s širokou škálou scén i různými úrovněmi přiblížení.
Focení v noci a noční režim
V nastavení je ve výchozím stavu aktivní automatický noční režim, který se zapíná při slabém osvětlení. Pro určité scény jsem tuto volbu vypnul, abych mohl posoudit, jakou noční režim odvádí práci. Při nedostatku světla si snímky z hlavního fotoaparátu zachovávají nízkou úroveň šumu a velmi dobré detaily. Celkově tak Pixel 10 Pro i v horších světelných podmínkách pořizuje kvalitní fotografie.
Noční režim produkuje výrazně ostřejší snímky, které jsou zpravidla světlejší a detailnější. Tento režim oceníte zejména u širokoúhlého fotoaparátu, kde dokáže skutečně zázraky – u některých scén mě doslova fascinovalo, kolik světla dokáže čip zachytit.
Také teleobjektivu noční režim prospívá – dodává mu potřebnou ostrost a více detailů. Výrazně vylepšuje i barevnost, což je patrné hlavně u širokoúhlých snímků. Celkově režim stabilizuje světelné zdroje, redukuje šum a fotografie doostřuje. Za mě jeden z povedenějších nočních režimů.
Zajímavostí je, že Google uzavřel spolupráci s Instagramem, díky čemuž budete moct na Pixelech pořizovat fotografie s nočním režimem i přímo v aplikaci Instagram. Lépe by na tom měla být i videa natáčená za nedostatečných světelných podmínek.
Video až v „8K“ i podpora HDR
Pixel 10 Pro (XL) zvládá natáčet v maximálním rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu. Ve skutečnosti je to ale spíše marketingový tah – výsledné rozlišení činí jen 4 032 × 2 268 pixelů místo plného 7 680 × 4 320 pixelů. Smartphone takových záběrů dosáhne pouze díky funkci Vylepšení videa, která probíhá až po zálohování na cloud. Reálně tuto možnost pravděpodobně většina uživatelů nevyužije, a funkce je tak spíše do počtu. Na druhou stranu lze toto „8K“ použít u všech tří fotoaparátů.
Mnohem praktičtější je natáčení ve 4K při 60 fps, které podporují všechny snímače a mezi nimiž lze během záznamu plynule přepínat. Samozřejmostí je kvalitní stabilizace obrazu, kterou lze s funkcí Vylepšení videa ještě dále posílit. Natáčet lze také 10bitová HDR videa ve 30 fps při rozlišení až 4K, respektive až ve 60 fps s aktivovaným Vylepšením videa. Je však škoda, že Pixely neumí 10bitové záznamy ve 4K/60 fps nativně.
Kvalitu videí z hlavního fotoaparátu hodnotím jako chvalitebnou – obraz má dobrý dynamický rozsah, stabilizace funguje skvěle, i když má občas své mouchy, a potěší i čistý, někdy až „krystalický,“ zvuk. Přesto se výsledky stále nevyrovnají těm nejlepším konkurentům. Slabší je zejména ostření, které občas zareaguje pomalu, zejména při práci s blízkými objekty. Také jsem zaznamenal, že ne vždy při přepnutí na 5× přiblížení telefon použije teleobjektiv – místo toho aktivuje digitální zoom, což se výrazně podepisuje na ztrátě kvality obrazu. „Širokáč“ má opět lehce jiné pojetí barev a záběr z něj působí bohužel často mdle.
Závěrečné hodnocení
Google i letos nastavil cenovou laťku poměrně vysoko a troufám si říct, že až příliš odvážně. Pixel 10 Pro zakoupíte od 27 990 Kč, respektive 10 Pro XL od 33 090 Kč. Vlajková loď Google na papíře působí špičkově – má skvělý displej s vysokým jasem, odladěný software podpořený umělou inteligencí v češtině i velmi solidní fotoaparáty.
Jenže klíčovou roli hraje opět čipset, který na konkurenci výrazně ztrácí. Hrubý výkon Tensoru G5 sice stačí na běžný provoz a většinu uživatelů nezklame, avšak ve srovnání s top modely od Samsungu nebo Xiaomi působí spíše průměrně. A u telefonu za takto vysokou cenu je to citelný nedostatek, i když v praxi vás příliš limitovat nebude. Jak jsem psal výše, reakce telefonu jsou maximálně svižné.
Celkovou výbavou se sice Pixel 10 Pro může směle měřit s těmi nejlepšími, ale právě nižší cenovka by mu dodala potřebnou konkurenční výhodu, minimálně na našem trhu. Za stejné peníze si totiž můžete pořídit Galaxy S25 Ultra, za méně pak Xiaomi 15 Ultra nebo Vivo X200 Pro, které nabízejí výkonnější procesory a v určitých ohledech i propracovanější fotoaparáty. Pokud se tedy rozhodujete čistě racionálně, mnoho uživatelů dá přednost zavedenější konkurenci.
Pixel 10 Pro (XL) zaujme prémiovým zpracováním a hlavně chytře řešeným fotomodulem, díky kterému se telefon při položení na stůl nehoupe. Chválím i perfektně hrající stereo reproduktory, rychlou čtečku otisků prstů, bezpečnější sken obličeje, dobrou výdrž i podporu Qi2.2.
Řadu Google Pixel 10 pořídíte extra výhodně u Mobil Pohotovosti. Námi testovaný Pixel 10 Pro si můžete pronajmout už za 599 Kč měsíčně, Pixel 10 Pro XL za 699 Kč měsíčně. Více informací o této akci naleznete zde.
U displeje mi k dokonalosti schází antireflexní vrstva. Fotoaparáty fotí skvěle, i když se občas setkáte s horším ostřením v makro režimu nebo lehčí barevnou nekonzistencí mezi fotoaparáty. Video je ale za mě trochu slabší a na absolutní špičku nestačí.
A co upgrade z předchozí generace? Upřímně řečeno, příliš se nevyplatí. Ano, najdeme tu o něco lepší displej, výkonnější čipset, větší baterii, rychlejší nabíjení a pár zajímavých novinek u fotoaparátů i AI funkcí. Ale jinak se jedná o evoluci, nikoli revoluci. Jednou z klíčových novinek je Pixelsnap – magnetické uchycení je za mě skvělý krok vpřed, ale asi opět nic, kvůli čemu byste měli vyměnit loňský model.
Pixel 10 Pro XL
Design a zpracování9.4/10
Výkon a optimalizace8.5/10
Hardwarová výbava9.4/10
Fotografie a video9.8/10
Výdrž baterie9.1/10
Klady
- kvalita fotografií, schopnosti přiblížení
- plno užitečných AI funkcí
- prémiový design, kvalitní zpracování
- kvalitní stereo reproduktory
- displej s vysokým jasem
- rychlá čtečka otisků prstů, bezpečný sken obličeje
- voděodolnost IP68
- čistý Android se 7letou podporou
Zápory
- výkon čipsetu Tensor G5
- vyšší cena
- absence antireflexní vrstvy
- displej neumí vynutit 120Hz frekvenci
- masivní design, nepatrně těžší
- občas horší ostření, slabší video
- slot pouze pro jednu fyzickou nanoSIM
- teploměr je spíše do počtu