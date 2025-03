Recenze Xiaomi 15 Ultra: prémiový fotomobil, který těžko najde přemožitele

Xiaomi 15 Ultra má nakročeno k titulu nejlepšího fotomobilu roku 2025

Velkým lákadlem je hlavní 50Mpx snímač a 200Mpx teleobjektiv, oba s puncem značky Leica

Zaujme i atraktivním designem, špičkovou výbavou, v elkou baterií a speciální příslušenstvím

V Česku se prodává ve třech barevných variantách (16/512 GB) za 34 990 Kč

Xiaomi se s modelem 15 Ultra opět snaží čelit silné konkurenci, proto nabízí to nejlepší, co od prémiového smartphonu čekáte. Pozornost si dokáže získat špičkovou hardwarovou výbavou, atraktivním designem, čtveřicí kvalitních fotoaparátů, voděodolností, rychlým drátovým i bezdrátovým nabíjením, displejem s vysokým jasem a mnohým dalším.

Po úspěchu předchozí generace přináší tento vlajkový model inovovaný design a vylepšení u všech fotoaparátů. Proto si Xiaomi 15 Ultra klade za cíl konkurovat těm nejlepším na trhu. Nezůstalo se pouze u hardwaru – operačním systémem je Android 15 s uživatelskou nadstavbou HyperOS, který nabízí mnoho funkcí, včetně podpory umělé inteligence v češtině.

Xiaomi 15 Ultra na českém trhu zakoupíte za 34 999 Kč, respektive 31 141 Kč po zadání speciálního slevového kódu xiaomi15. V rámci zahajovací prodejní akce k novince navíc zdarma dostanete fotografický kit nebo robotický vysavač Xiaomi S20. Je cena vzhledem k výbavě adekvátní? Dokáže se fotoaparát rovnat s nejlepšími smartphony na trhu? A dokáže skutečně zaujmout nejen fanoušky značky, ale i náročné uživatele? To se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení

Kromě samotného telefonu, jehož displej je již z výroby opatřen ochrannou fólií (což rozhodně oceňuji), zde nechybí metr dlouhý, robustnější USB-C/USB-A kabel určený pro nabíjení a přenos dat, spona pro vyjmutí slotu na dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky a průhledný plastový kryt.

V prodejním balení tento rok nenajdete jednu podstatnou věc, a to nabíjecí adaptér. Loni jsme chválili přítomnost 90W nabíječky, letos tu pro změnu není vůbec. Tímhle krokem jistě řadu zájemců výrobce nepotěšil. Drobnou cenou útěchy je fakt, že za napsání recenze můžete získat 50W bezdrátový adaptér Xiaomi. Kdyby jej ale výrobce přibalil rovnou, bylo by to mnohem příjemnější.

Elegán s gigantickým fotomodulem

Xiaomi 15 Ultra sází na osvědčený designový styl – vychází z loňského modelu 14 Ultra a nepřináší výrazné změny. To však rozhodně není na škodu, protože se stále jedná o prémiové a elegantní zařízení s prvotřídním zpracováním a atraktivními materiály. Na českém trhu je novinka k dispozici v decentní bílé, klasické černé a speciální Silver Chrome edici, která díky barevnému předělu vypadá opravdu dobře. Dle mého nabízí jeden z nejnápaditějších designů napříč všemi smartphony.

Konstrukce kombinuje masivní hliníkový rám a záda ze sklolaminátu. Použití tohoto materiálu na zadní stranu mě trochu překvapilo, protože působí poměrně plastově a není z toho cítit ten tvrdý povrch. Sklo bývá navíc v zimě studené a v horku teplé, což se tady ale neděje. Bílá varianta působí velmi elegantně a decentně. Líbí se mi její perleťový nádech a šrafování.

Už po prvních dnech testování bylo patrné, že se na zádech zachytávají drobné nečistoty z kapsy a prach, což se mi často nechtělo čistit. Naštěstí otisky prstů zde neuvidíte. Nicméně záda jsou poměrně kluzká, což nepřispívá k celkovému držení.

Masivní fotomodul a horší vyvážení

Rozměry 161,3 × 75,3 × 9,4 mm rozhodně naznačují, že nejde o kompaktní model. Do kapsy se sice ještě vejde, ale není to zrovna nejpohodlnější. Displej zvládne plnohodnotně ovládat jen uživatel s větší rukou. Překvapivě hmotnost 226 gramů nepůsobí nijak přehnaně – u tak velkého telefonu by člověk očekával i vyšší váhu.

Co však ovlivňuje vyvážení, je masivní modul s fotoaparáty, který způsobuje převažování telefonu. Během testování se mi několikrát stalo, že mi telefon málem vypadl z ruky, takže pevný úchop je rozhodně na místě. Při držení se prsty často dostanou do kontaktu s objektivy. Mně se osvědčilo se ukazováčkem dotýkat fotomodulu – konkrétně prostředního dolního fotoaparátu, který jsem tak měl převážnou dobu zapatlaný. Díky tomuto úchopu už se v ruce nepřevažoval.

Při položení na stůl je telefon výrazně nakloněný, ale naštěstí se nekýve. Tohle všechno je daň za kvalitní fotosoustavu. Při zatřesení mobilem je cítit drobný vnitřní pohyb v oblasti fotoaparátu. To je však normální jev – jde o vlastnost optické stabilizace obrazu, nikoliv o výrobní vadu.

Na bocích nenajdeme žádná překvapení – snad jen špičkové stereo reproduktory, které se řadí mezi nejlepší na trhu. Nabízejí výrazný zvuk, silné basy a skvělý prostorový efekt. Nechybí stupeň krytí IP68, která zaručuje odolnost vůči vodě a prachu (telefon vydrží 30 minut v hloubce až 1,5 metru klidné vody).

Skvělý displej s vysokým jasem

Xiaomi 15 Ultra přichází s již osvědčenou úhlopříčkou 6,73 palce a poměrem stran 20:9. Nabízí jemné WQHD+ rozlišení (1440 × 3200 pixelů), což se promítá do vysoké hustoty 522 pixelů na palec. Použitý 12bitový LTPO AMOLED panel se vyznačuje výrazně zakulacenými rohy a decentně zaoblenými stranami. O ochranu displeje se stará nová generace odolného skla Xiaomi Shield Glass druhé generace.

Maximální jas displeje dosahuje 1 600 nitů, přičemž krátkodobě se může vyšplhat až na 3 200 nitů, čímž o 300 nitů překonává 14 Ultra. Díky tomu je perfektně čitelný i na přímém slunci a nabízí špičkové pozorovací úhly. Jediné, co by obrazovce opravdu slušelo, je antireflexní vrstva pro eliminaci odlesků.

Po stránce kvality zobrazení nemám žádné výhrady – panel poskytuje syté barvy (s možností přepínání mezi režimy jako P3 či sRGB) a podporuje HDR10+ i Dolby Vision. Xiaomi má v nabídce i vylepšování obrazu u videa – zvýšení rozlišení, odpočívávání snímku nebo AI HDR. Nechybí ani funkce Always-on pro zobrazování pohotovostních informací.

Obnovovací frekvence dosahuje až 120 Hz (s minimem 1 Hz), přičemž lze tuto frekvenci aktivovat i při WQHD+ rozlišení – ať už pevně, nebo dynamicky. Díky tomu jsou animace prostředí plynulejší a obraz dokonale ostrý, i když za cenu mírně vyšší spotřeby energie. Dotyková vrstva snímá dotyky rychlostí 300 Hz, což zajišťuje okamžitou odezvu. V případě, že si v nastavení zvolíte nižší rozlišení displeje a nižší obnovovací frekvenci, celkem slušně tím prodloužíte celkovou výdrž.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Novinkou je ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji, která je výrazně rychlejší než ta optická u 14 Ultra. Její umístění je o něco níže, než by bylo ideální, ale po pár hodinách používání si na to snadno zvyknete. Rychlost rozpoznání je blesková a čtečka vyniká i vysokou přesností, což rozhodně zaslouží pochvalu.

Alternativou je odemknutí obličejem, které funguje na principu 2D skenu tváře. I když není tak bezpečné jako Face ID u iPhonu, jedná se o rychlou a pohodlnou metodu, která spolehlivě funguje i ve tmě nebo při různých úhlech držení telefonu.

Špičková výbava a kvalitní chlazení

Xiaomi 15 Ultra je poháněn špičkovým 3nm čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který nabízí kombinaci vysokého výkonu a efektivity. Sestava jader zahrnuje 2× 4,32GHz Oryon V2 Phoenix L a 6× 3,53GHz Oryon V2 Phoenix M, což zajišťuje plynulý chod i při nejnáročnějších úlohách. O grafickou akceleraci se stará Adreno 830. Ve výbavě dále nejdeme 16 GB RAM a 512GB interní úložiště typu UFS 4.1, ovšem slot pro paměťové karty chybí a na našem trhu se jiná konfigurace neprodává.

Díky této výbavě zvládá Xiaomi 15 Ultra jakékoli hry i běžné používání bez zaváhání. V benchmarku AnTuTu (verze 10) dosáhl telefon téměř 2 662 000 bodů, což jej řadí mezi nejvýkonnější smartphony současnosti. Během dvoutýdenního testování jsem nezaznamenal žádné záseky či zpomalení. Ve výbavě nechybí nejmodernější technologie, včetně 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC nebo eSIM.

Hardwarové parametry Xiaomi 15 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,3 × 75,3 × 9,4 mm, hmotnost: 226/229 g, zvýšená odolnost: IP68 Android 15,Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M,Adreno 830,12/16 GB,256/512/1024 GB,161,3 × 75,3 × 9,4 mm,226/229 g, Displej, konektivita a baterie 6,73", LTPO AMOLED, rozlišení: 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.8, 70mm, 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3× optický zoom, třetí: 200 Mpx, periskopický teleobjektiv, f/2.6, 100mm, 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4,3× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 14mm, 115˚, 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF + TOF 3D, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.7µm, 4K video při 60 fps, gyro-EIS Cena: 34 990 Kč Kompletní specifikace

Pro dlouhodobě stabilní výkon slouží dvoukanálový chladicí systém IceLoop s výparníkovou komorou, kde jedna větev chladí procesor a druhá fotoaparát. Telefon se při náročném zatížení mírně zahřívá, ale zůstává v přijatelných mezích. Díky 120Hz displeji a výkonnému hardwaru běží všechny hry z Google Play plynule na maximální detaily. Bez problémů si zahrajete i nejnáročnější tituly.

Dobrá výdrž a superrychlé nabíjení

Xiaomi 15 Ultra je vybaveno novou generací lithium-křemíkové baterie o kapacitě 5 410 mAh, což odpovídá standardu ve vlajkovém segmentu (14 Ultra disponovalo 5 000 mAh, nicméně čínská varianta 15 Ultra nabízí 6 000 mAh). Na první pohled je zřejmé, že výdrž bude nadprůměrná. To v praxi potvrzuje překonání většiny konkurenčních smartphonů se stejnou kapacitou.

Při aktivní 120Hz frekvenci, maximálním rozlišení, Always On displeji a běžném používání se dostanete na 1,5 denní výdrž, což je v této kategorii solidní výsledek. Pokud přepnete na Full HD rozlišení, deaktivujete Always On a budete šetřit energii, dostanete se až na dva dny provozu. A při úsporném používání lze baterii protáhnout i na více než dva dny.

90 W drátově, 80 W bezdrátově

Maximální nabíjecí výkony zůstaly oproti minulé generaci beze změny – drátové dobíjení nabízí 90 wattů (20 V × 4,5 A), lze ale využít i 80W bezdrátové nabíjení. Aby však telefon dosáhl této rychlosti, je potřeba speciální bezdrátová nabíječka od Xiaomi, která je dostupná i na českém trhu. Bezdrátové nabíjení zvládne telefon plně nabít už za cca hodinu. Je pravda, že ke konci procesu se nabíjení zpomalí kvůli zahřívání, ale stále se jedná o mimořádně rychlý čas.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 18 minut 33 minut 51 minut

Nechybí ani 10W reverzní nabíjení, což znamená, že telefon může dobíjet jiná zařízení, například sluchátka nebo chytré hodinky.

Android 15 s HyperOS

V Xiaomi 15 Ultra najdeme nejnovější operační systém Android 15, který je doplněn uživatelskou nadstavbou HyperOS. Výrobce systém kompletně přepracoval – má vylepšenou zamykací i domovskou obrazovku, stejně tak i systémové aplikace. Navíc je slíbena příkladná softwarová podpora, která má zahrnovat 4 roky velkých systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat. Reálně se tak Xiaomi 15 Ultra dočká Androidu 19.

Rychlost systému je jedním slovem prvotřídní. Prostředí se na první pohled jeví jako přehledné, nicméně v řadě nabídek je znát čínský původ a pokud půjdete hlouběji do systému či nabídek v nastavení, setkáte se s celou řadou nelogicky umístěných položek. Stejně tak nechybí několik předinstalovaných aplikací třetích stran.

Za vůbec největší prohřešek považuji občasné zobrazování reklam v prostředí HyperOS. Jako zákazník opravdu nejsem zvědavý na to, že u telefonu za více než 30 tisíc Kč budu muset odklikávat reklamní notifikace doporučující nejrůznější hry či aplikace. Naštěstí je lze v nastavení vypnout – postup najdete v tomto videu.

Umělá inteligence HyperAI umí česky

Jako všichni výrobci, i Xiaomi přispěchalo se svojí umělou inteligencí, kterou nazývá HyperAI. Začnu s AI Poznámkami s generativním vytvářením textů, což funguje krásně i v češtině a za mě super funkce přímo v telefonu.

AI dynamické tapety z obrázku nebo fotky vytvoří krátké video, které si můžete nechat přehrávat na pozadí domovské stránky nebo zamykací obrazovky. Na zamykací obrazovce lze také udělat 3D efekt nějakého objektu, který bude částečně překrývat hodiny, a to jak pro fotku, tak i video.

AI vychytávek v galerii je hned několik. Obrázek nebo fotografii lze vylepšit, respektive zvýšit rozlišení. Dále můžete fotografii zvětšit, což se může hodit v mnoha případech, kdy například potřebujete měnit poměr stran apod. Umělá inteligence hravě vygeneruje chybějící místa.

Guma umí z obrázku odstranit nežádoucí objekty nebo lidi. Manuálně můžete vybarvit daná místa, zakroužkovat nevhodné objekty nebo kliknutím vybrat osoby (dokonce nechybí ani tlačítko vybrat všechny osoby).

Funkce pro odstranění odlesků může být také užitečná, pokud jste vyfotili snímek přes sklo nebo jsou na fotografii rušivé odrazy.

Potěší podpora češtiny

Další skvělou AI vychytávkou je Obloha, díky které můžete u fotografií měnit zobrazení oblohy. Najdete zdě několik desítek druhů sluneční, večerní nebo noční oblohy. Dokonce nechybí ani funkce pro dynamické oblohy, díky kterým může na snímku sněžit, vybuchovat ohňostroj nebo padat hvězdy. Musím říct, že s tímhle si opravdu vyhrajete a výsledky jsou více než působivé, protože se nemění jen obloha, ale atmosféra celého snímku. Všechny AI funkce v galerii fungují opravdu velice dobře.

Další AI funkci nalezneme v Záznamníku, kde v reálném čase vidíte přepis mluveného slova, který funguje v mnoha jazycích a do mnoha jazyků lze poté přeložit. Můžete si dále z nahrávky udělat textové shrnutí a dokonce nechybí ani zvýraznění mluvčích. AI Tlumočník s funkcí simultánního překladu do/z cizích jazyků a AI Titulky pro nativní titulky kdekoliv v systému.

Součástí systému je pochopitelně Gemini, které navíc dokáže pracovat s Xiaomi poznámkami, hodinami nebo kalendářem. Co se týče dalších novinek, zaujme určitě HyperConnect. Funkce ze své podstaty přináší zrcadlení plochy telefonu na počítač, a to nejen Windows, kde byste podobnou vychytávku čekali už dávno, ale i Mac.

Fotoaparáty s puncem značky Leica

Velkým lákadlem modelů Ultra od Xiaomi jsou tradičně fotoaparáty, na kterých výrobce rozhodně nešetřil. V obřím kruhovém modulu se nachází velmi silná sestava:

Hlavní 50Mpx senzor Sony LYT-900 s velikostí 1 palec (velikost pixelů 1,6 µm, respektive sloučením 4 pixelů vznikne 3,2µm pixel), ostřením dual pixel PDAF, dynamickým rozsahem 14 EV a optikou Leica Summilux s 8P asférickou čočkou, světelností f/1.63, ohniskovou vzdáleností 23 mm a optickou stabilizací obrazu

Širokoúhlý snímač s rozlišením 50 Mpx, velikostí čipu 1/2,76″ (pixely 0,64 µm/1,28 µm při sloučení 4 pixelů), ostřením dual pixel PDAF a objektivem s clonou f/2.2 a ohniskovou vzdáleností 14 mm (úhel záběru 115°)

Teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx, 1/2,51″ čipem (pixely 0,7 µm/1,4 µm při sloučení 4 pixelů), ostřením dual pixel PDAF již od 10 cm a objektivem se světelností f/1.8, optickou stabilizací a 3× optickým přiblížením (70 mm)

Periskopický fotoaparát s rozlišením 200 Mpx, 1/1,4″ čipem HP9 (pixely 0,56 µm/2,24 µm při sloučení 9 pixelů), ostřením multi-directional PDAF a objektivem se světelností f/2.6, optickou stabilizací a 4,3× optickým přiblížením (100 mm)

Ohniskový rozsah je rovněž poměrně pestrý, podrobnější přehled najdete v následující tabulce:

Zoom 0,6× 1× 1,5× 2× 3× 4,3× 8,6× 17,2× Ohnisko 14 mm 23 mm 35 mm 46 mm 70 mm 100 mm 200 mm 400 mm Světelnost f/2.2 f/1.63 f/1.8 f/2.6 Typ Optické Optické Výřez Výřez Optické Optické Výřez Výřez

Hlavní senzor je opravdu hodně velký, což se pozitivně projevuje především za horších světelných podmínek, kdy dokáže pojmout více světla. I při focení během dne dne vás potěší výraznějším bokeh efektem a množstvím detailů. Avšak oproti loňské generaci zde chybí variabilní clona, což ale osobně neberu jako velký nedostatek. Doplním, že přední selfie kamera disponuje 32Mpx rozlišením a clonou f/2.0.

Systémová aplikace pro fotografování a natáčení nabízí velké množství funkcí. Nechybí zde portrétní režim, dlouhá expozice, panorama, super makro, superměsíc, skenování dokumentu a další funkce, které byste očekávali. Trochu mě překvapila absence dávkového snímaní, které jsem si u loňského modelu pochvaloval.

Na výběr máte mezi dvěma hlavními styly fotografií – Leica Vibrant nebo Leica Authentic. U portrétu vybíráte mezi vzhledem Master Portrait a Leica Portrait. To jen na úvod k ladění barevných profilů německou značkou Leica.

Focení ve dne

Za denního světla podává hlavní fotoaparát špičkové výsledky – snímky jsou detailní, ostré a bez šumu. Výborný je také dynamický rozsah, což se ukazuje zejména při focení v interiérech s horším světlem. Při přiblížení překvapí množstvím detailů a věrnou reprodukcí barev. Rychlé ostření a přirozený bokeh efekt pak dokládají kvality velkého senzoru.

Je možné fotografovat v plném 50Mpx rozlišení, přičemž uložení snímků je bleskové díky výkonnému čipsetu. Výhodou tohoto režimu je vyšší úroveň detailů, což umožňuje například preciznější oříznutí části snímku. Na druhou stranu automatický režim často produkuje kvalitnější fotografie, protože lepší pracuje s redukcí šumu a dynamickým rozsahem.

Při focení blízkých objektů se můžete spolehnout na přirozeně rozostřené pozadí a výrazné detaily. Hlavní snímač ale nezaostří blíže než na 10 cm, což může být nevýhoda při makro fotografii. Zde pomůže širokoúhlý objektiv nebo Super Macro režim, který nabízí dechberoucí přiblížení.

Portrétní režim je výborně vyladěný. Dokáže přirozeně rozostřit pozadí a precizně oddělit hlavní objekt. I když mírně upravuje celkovou scénu, výsledky jsou většinou velmi povedené a přirozené. I za horších světelných podmínek mě u nich překvapila míra detailů a minimum šumu. Řekl bych, že portrétní režim je jedním z nejpovedenějších na trhu.

Širokoúhlý fotoaparát a teleobjektivy

Širokoúhlé snímky (0,6×) těží z vysokého rozlišení, což jim dodává slušnou úroveň detailů. Kvalitou sice nedosahují na hlavní fotoaparát, ale oprava zkreslení na okrajích funguje dobře, takže snímky nejsou přehnaně deformované či neostré. Barevné podání je mírně teplejší než u hlavního senzoru, ale celkově lze širokoúhlý fotoaparát pochválit za nadprůměrné výsledky.

Přiblížené snímky z teleobjektivů si drží dobrou ostrost, množství detailů a solidní dynamický rozsah. Přítomnost 2× hybridního zoomu je rozhodně vítaným bonusem, protože poskytuje přirozenější a plynulejší přechody mezi různými úrovněmi přiblížení. Rozsah 3× a 4,3× je vyvážený, bez rušivých skoků mezi jednotlivými ohnisky.

S pomocí AI lze zoomovat až na 120× přiblížení, což v praxi znamená možnost rozpoznat vzdálené objekty, ale detaily se nad 30× zvětšení začínají vytrácet. Přesto do této hranice zůstávají snímky dobře použitelné, což z Xiaomi 15 Ultra dělá jedno z nejlepších zařízení pro mobilní zoom fotografii. Překvapilo mě, jak umělá inteligence dokáže při 120× přiblížení upravit fotografii tak, že byste neřekli, na jak velkou vzdálenost byl snímek pořízený.

Focení v noci

Noční režim u Xiaomi 15 Ultra je ve výchozím stavu automatický a aktivuje se při slabém osvětlení. Já jsem fotil jenom na automatiku, takže noční režim někdy zapnutý byl (většinou rozsah snímaní od 1 do 3 vteřin), jindy ne (ručně ho vyvolat bohužel nemůežete). Při aktivním nočním režimu jsou snímky ještě ostřejší, světlejší a mají více detailů. Tento režim je obzvláště užitečný pro širokoúhlý objektiv, kde je rozdíl opravdu znatelný – u některých scén dokáže snímač zachytit nečekaně velké množství světla.

Hlavní roli při noční fotografii hraje velký snímač v kombinaci s optickou stabilizací obrazu (OIS), která umožňuje delší expozice bez rozmazání. Díky tomu Xiaomi 15 Ultra produkuje nadprůměrné noční snímky, které se řadí mezi nejlepší na trhu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

V případě potřeby lze přepnout na samostatný režim dlouhé expozice, který scénu snímá až po dobu 6 sekund a výsledky jsou rovněž více než působivé. I když výrobce v tomto módu doporučuje použití stativu, dá se to „udržet“ i z ruky, a celkem dobře. I když výsledné snímky působí nerealisticky, je skutečně působivé, kolik detailů ze snímače dokáže software v kombinaci s takto dlouhým časem vytáhnout.

Záznam až v 8K i podpora Dolby Vision

Xiaomi 15 Ultra patří mezi absolutní špičku i ve videu. V některých scénách dokonce překonává iPhone nebo androidí konkurenci. Hlavním tahákem je možnost natáčet v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu, což podporují všechny fotoaparáty. To je mezi smartphony stále vzácné a Xiaomi tím ukazuje, že se zaměřilo na maximální flexibilitu při záznamu. Pokud dáváte přednost 4K rozlišení, při 60 fps můžete během natáčení plynule přepínat mezi jednotlivými objektivy, což výrazně usnadňuje používání a rozšiřuje možnosti.

Nechybí ani super zpomalené záběry s frekvencí až 1920 fps v HD a Full HD, což umožňuje zachytit extrémně rychlé děje s maximální plynulostí. Pokud chcete co nejplynulejší záznam, nabízí se i 4K video při 120 fps, které je ideální pro zpomalení v postprodukci. Xiaomi také umožňuje natáčet ve formátu Dolby Vision, i když s omezením – není dostupný pro 720p, 8K a 4K/120. Nachází se tu i režim Film, který produkuje portrétní video s rozmazaným pozadím, ale funguje pouze při Full HD rozlišení.

Stabilizace obrazu funguje opravdu skvěle, a to i při 4K/60 fps. Xiaomi navíc nabízí pokročilou elektronickou stabilizaci, která je však dostupná pouze ve Full HD a 2,8K při 30 fps. Díky tomu lze pořizovat stabilní záznamy i při pohybu. Xiaomi myslelo i na profesionály a pyšní se tak podporou ACES LOG pro Android. Dokonce si můžete během natáčení nechat zobrazovat na displeji náhled s LUT Rec. 709 nebo si můžete naimportovat vlastní.

Kvalita videa je vynikající. Hlavní fotoaparát natáčí extrémně detailní a plynulé záběry s bohatým dynamickým rozsahem a přesnými barvami. Zvuková stopa je čistá a dobře zachytává nuance okolního prostředí. Zapnout si můžete i vylepšení pomocí AI, která redukuje okolní hluk, i když mi přišlo, že si moc neumí poradit s větrem. Teleobjektivy a ultraširokoúhlý fotoaparát podávají skvělé výsledky za dobrého světla, ale v horších podmínkách se kvalita mírně snižuje. Celkově se Xiaomi 15 Ultra řadí mezi nejlepší smartphony na natáčení videa.

Závěrečné hodnocení

Už loni se Xiaomi rozhodlo pro velmi odvážnou cenovou politiku, která může některé zákazníky překvapit, a letos v tom bohužel pokračuje. Zatímco u dřívějších generací hrála nižší cena důležitou roli v konkurenčním boji, model 15 Ultra se posunul do prémiového segmentu. Na českém trhu je dostupná verze s 16 GB RAM a 512GB úložištěm za 34 990 Kč (stejná cena jako u loňského modelu), což je cena srovnatelná s hlavním rivaly, Samsungem Galaxy S25 Ultra a Vivo X200 Pro. Jak jsem ale zmínil v úvodu, při využití slevového kódu xiaomi15 jej můžete zakoupit za příznivějších 31 141 Kč.

Pokud bych měl hledat hlavní negativum, byla by to právě vyšší cena. Telefon je sice vybaven špičkově, ale za stejnou částku lze vybírat i mezi jinými značkami. Dalším drobným nedostatkem je nekonzistentnost HyperOS, kdy některé nabídky nejsou intuitivně umístěné. Ergonomie a vyvážení telefonu by také mohly být lepší, zvlášť pro ty, kteří preferují lehčí zařízení. Masivní fotomodul zkrátka dominuje.

Na druhou stranu, pozitivních vlastností má Xiaomi 15 Ultra nespočet. Konstrukce je luxusní a pevná, kombinuje hliníkové tělo a sklo, přičemž nechybí voděodolnost IP68. Velký displej s vysokým jasem poskytuje excelentní podání barev, a potěší i rychlá ultrazvuková čtečka otisků prstů, výkonné stereo reproduktory a extrémní výkon. Displeji bych snad vytknul jen absenci antireflexní vrstvy. U systému je fér dodat, že nabízí plno AI vychytávek, které fungují i v češtině a produkují opravdu skvělé výsledky.

Pan fotograf

Jednou z hlavních zbraní telefonu je bezpochyby fotoaparát, který patří mezi to nejlepší na trhu. Xiaomi vsadilo na čtveřici snímačů, přičemž hlavní fotoaparát nabízí velký čip s výbornou optikou, což umožňuje skvělé detaily, minimální šum a perfektní ostrost i za horšího světla. Teleobjektivy jsou výborně poskládané a umožňují plynulé přiblížení (2× hybridní, 3× a 4,3× optické), a to bez výrazné ztráty kvality až do 17,2× přiblížení.

Nezapomnělo se ani na video, které je na špičkové úrovni. Možnost natáčet ve 4K při 120 fps či 8K při 30 fps a u 4K při 60 fps přepínat mezi objektivy v reálném čase zajišťuje skvělou variabilitu. K tomu přidejte pokročilé stabilizační režimy, Dolby Vision, záznam v LOG formátu a kvalitní zvuk a dostanete jedno z nejlepších mobilních zařízení pro videozáznam.

Na Xiaomi 15 Ultra můžete v rámci startovací promo akce ušetřit až 13 200 Kč, a to díky slevě, bonusu a několika dárkům. Při zakoupení v období od 2. do 30. března získáte k nákupu jeden z těchto bonusů: vysavač Xiaomi Robot Vacuum S20 nebo sadu Photography Kit. Za napsání recenze vám výrobce dá 80W bezdrátovou nabíječku a v rámci odevzdání starého zařízení lze získat výkupní bonus až 3 000 Kč. V rámci softwarových dárků k telefonu dostanete čtyři měsíce bez reklam na Spotify Premium a tříměsíční bezplatný přístup k YouTube Premium včetně YouTube Music. U Mobil Pohotovosti navíc novinku můžete zakoupit s tříletou zárukou za akční cenu 31 141 Kč.

Celkově je Xiaomi 15 Ultra naprostá špička, která nezklame ani náročné uživatele. Pokud hledáte to nejlepší bez kompromisů a nevadí vám vyšší cena a některé drobné minusy, tento smartphone vás rozhodně nezklame a spolehlivě vám bude sloužit slušnou řádku let.

Xiaomi 15 Ultra 9.6 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 9.8/10

















Hardwarová výbava 9.8/10

















Fotografie a video 10.0/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady kvalita fotografií a videa

špičkový 120Hz WQHD+ displej

extrémní výkon, 16 GB RAM a 512 GB ROM

90W drátové a 80W bezdrátové nabíjení

stereo reproduktory, rychlá čtečka

odladěný systém s mnoha funkcemi

AI funkce i v češtině

design a zpracování, IP68 Zápory vyšší cena

výrazně vystupující fotomodul

absence antireflexní vrstvy displeje

větší rozměry a nevyvážené těžiště

nepřehlednost nabídek v HyperOS

reklamy v HyperOS

chybějící adaptér v balení Koupit Xiaomi 15 Ultra