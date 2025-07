JBL Tour One M3 a Pro 3: sluchátka jako stvořená pro cestování

Pokud pravidelně cestujete – ať už letadlem, vlakem nebo autobusem – pravděpodobně dobře víte, že sluchátka s kvalitním zvukem, která jsou pohodlná a mají dlouhou výdrž jsou základem každého tripu. K tomu si připočtěte pořádně aktivní odhlučnění a nějakou tu chytrou technologii navíc a máte ideálního partnera na dlouhé přesuny.

Auracast: revoluce ve sdílení zvuku

Auracast je poměrně nová technologie splňující standardy Bluetooth LE Audio. Umožňuje vysílat zvuk z jednoho zařízení do více přijímačů najednou, což v praxi znamená, že jedno zařízení – například mobil či sluchátkové pouzdro – dokáže streamovat zvuk do více sluchátek nebo reproduktorů.

Technologie se začíná objevovat ve více audio produktech a JBL patří mezi značky, které na tuto vlnu naskočily hned v úvodu.

Hledáte sluchátka přes hlavu s výborným ANC a vhodná pro cestování?

Sluchátka JBL Tour One M3 jsou typickým příkladem cestovatelsky laděných sluchátek prémiové řady. Tento model disponuje adaptivním Noise Cancellingem 2.0, který zvuky motorů v letadle nebo hlučný přejezd vlaku po kolejích eliminuje opravdu efektivně. V případě, že potřebujete slyšet letušku v letadle nebo obecně na chvíli vnímat okolí, sluchátka vám poskytují opravdu realitě přesný Ambient Aware mode, tedy funkci vnímání okolí. V balení navíc naleznete USB-C na 3,5mm jack kabel, takže sluchátka lze elegantně připojit k palubním systému letadla nebo vlaku . Pokud byste tyto funkce chtěli přezkoumat do hloubky, doporučujeme přečíst si naši recenzi na sluchátka JBL Tour One M3.

Bonus, který mění hru: Auracast a Smart TX v akci

A co zmiňovaný Auracast? Ke sluchátkům existuje verze s vysílačem Smart TX, která ale zatím není na českém trhu dostupná. Ta má navíc vlastní dotykový displej a umožňuje ovládat všechny funkce přímo bez nutnosti sahat po telefonu. Zařízení Smart TX navíc můžete připojit také kabelem – například k zábavnému systému v letadle nebo ve vlaku, a vysílat tak chytře zvuk bezdrátově přímo do sluchátek, nebo se dokonce na vysílač připojit s jiným Auracast modelem sluchátek a sledovat tak film nebo poslouchat hudbu s vaším partnerem.

Preferujete špunty nebo obecně menší sluchátka?

Pokud preferujete TWS sluchátka, model Tour Pro 3 od JBL by neměl ujít vaší pozornosti. Kromě kvalitního zvuku a ANC nabízí zajímavou vychytávku – inteligentní nabíjecí pouzdro s dotykovým displejem, které není jen designovou atrakcí. Pouzdro totiž slouží jako ovládací centrum, přes které můžete měnit nastavení bez nutnosti používat aplikaci v mobilním telefonu.

Zajímavější však je, že pouzdro funguje jako Bluetooth a Auracast vysílač (stejným způsobem jako vysílač Smart TX při Tour One M3). V balení naleznete kabel s USB-C na 3,5mm jack, takže pokud se ocitnete v letadle nebo ve vlaku s klasickým audio výstupem, stačí připojit pouzdro a to se postará o bezztrátový přenos zvuku do vašich sluchátek. Bezdrátově, a s minimální latencí.

Kde se tyto funkce využijí nejvíce?

Představte si dlouhý mezikontinentální let – na obrazovce před vámi běží film, ale jediná možnost připojení je přes klasický jack. Většina lidí v dnešní době do letadla nosí pouze bezdrátová Bluetooth sluchátka, kvůli čemuž jsou při sledování filmů odkázáni na doslova „jednorázové kabelovky“ poskytnuté leteckou společností.

Pouzdro sluchátek Tour Pro 3 zapojíte do zábavného systému v letadle a zvuk si užíváte v kvalitě, na kterou jste zvyklí, a navíc, díky funkci Auracast je můžete propojit se sluchátky, které vlastní váš partner, a filmy tak sledovat společně. To samé platí pro starší televizory, rádia, nebo i klasické Hi-Fi systémy, které nedisponují Bluetooth připojením- Bezdrátově a bezztrátově.

Sluchátka na míru modernímu cestovateli

JBL Tour One M3 a JBL Tour Pro 3 nejsou jen o zvuku. Mají řadu vychytávek, které mají potenciál změnit způsob, jakým používáme sluchátka na cestách. Auracast není jen trendové slovo – v tomto případě přináší unikátní přidanou hodnotu, kterou postupně začneme objevovat.

Autor článku PR článek Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected]