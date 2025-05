Recenze sluchátek JBL One Tour M3: vlajková loď s hromadou funkcí a skvělým ANC

Novinka od JBL nabídne bezztrátový poslech i prostorový zvuk nebo dotykové ovládání

Za cenu 8 790 dostanete fantastický zvuk, ANC i výdrž na baterii až 70 hodin

Sluchátka jsou velmi pohodlná a s hmotností 278 gramů jedna z nejlehčích v dané kategorii

V recenzi najdete speciální promo kód, díky kterému získáte extra 10% slevu

JBL v Londýně na začátku roku odhalilo vlajková sluchátka Tour One M3 ve velkém stylu. Od dubna se tato prémiovka dá pořídit i u nás a my jsme využili možnost vyzkoušet je na vlastní uši. Kromě špičkového ANC novinka od JBL láká na výborný zvuk i chytré funkce. Zajímavá je taktéž deklarovaná výdrž na baterii celkem 70 hodin. Méně lákavá je pak cena 8 790 korun. V budoucnu by se na českém a slovenském trhu měla objevit ještě varianta se SmartTX vysílačem, nicméně v době psaní recenze ještě dostupná nebyla.

Díky speciálnímu promo kódu SMARTTOURONE10 jej navíc ti nejrychlejší z vás získají s 10% slevou. Výsledná cena klesne na zajímavějších 7 911 Kč.

Design a obsah balení

Balení kromě sluchátek samotných obsahuje poměrně širokou nabídku příslušenství. Samozřejmostí je kabel s koncovkami USB-C, dále je zde ale i kabel USB-C/3,5mm jack a redukce USB-C na USB-A. Nechybí ani stylové přepravní pouzdro a papírové manuály. Jak již bylo zmíněno v úvodu, testoval jsem verzi bez vysílače SMART Tx.

Sluchátka jsou k dispozici ve třech barevných provedeních. Kromě klasické matné černé, kterou jsem testoval, si můžete vybrat ještě mezi elegantními barevnými variantami Latte nebo Blue. Na první pohled je zřejmé, že most i náušníky jsou primárně z plastu, jedná se však o solidní provedení, kde veškeré prvky pěkně lícují.

Horní část mostu je potažena koženkou a na straně u hlavy je příjemně polstrovaná paměťovou pěnou. Přechod této vycpávky do pevné části mostu je pak zdoben drobným logem s označením modelu sluchátek. U něj najdeme také posuv pro nastavení délky mostu, který chodí plynule a taktéž aretace drží dle standardních zvyklostí.

Náušníky jsou zevnitř také potaženy koženkou a pro změkčení doplněny o paměťovou pěnu. Ve středu pak najdeme jen síťku, která kryje měniče a decentní označení pravé a levé strany pomocí písmen „L“ a „R“. Na obou náušnících najdeme dohromady celkem 8 mikrofonů pro ANC a telefonní hovory, dále pravé sluchátko ukrývá tlačítko pro přepínání režimů ANC a TalkThru, párovací tlačítko a USB-C konektor pro nabíjení. Na levém sluchátku pak vidíme jen ovládání hlasitosti. Zmínit ale musím, že pravé sluchátko umí i dotykové ovládání, takže umožní ovládat přehrávání nebo telefonní hovory.

Z hlediska designu JBL nezkouší žádnou revoluci, ale spíše sází na jistotu. Decentní provedení spolu s praktickým mechanismem skládání do přiloženého pouzdra tak potěší každého cestovatele a zároveň málokoho může odradit od nákupu.

Pohodlí nošení a ovládání

JBL Tour One M3 se pyšní hmotností pouhých 278 gramů, mezi vlajkovými modely tak strčí do kapsy Sonos Ace, Bang & Olufsen Beoplay H95 nebo AirPods Max. Lehčí je snad jen poslední novinka Sony WH-1000XM6 s celkem 254 gramy. To samo o sobě zaručuje poměrně pohodlné nošení, kdy není potřeba nijak často sluchátka sundávat z uší. Co se týče upevnění na hlavě, JBL mi držela pozici velmi přesvědčivě a taktéž obepnutí uší pomocí velkých náušníků hodnotím pozitivně.

Ačkoliv větší množství tlačítek na vnější straně sluchátek mne při prvotním použití často mate, v tomto případě jsem si na rozložení poměrně rychle vznikl a musím uznat, že přepínač ANC na pravém sluchátku i nastavení hlasitosti na levém je velmi praktické. Taktéž možnost dotykového ovládání v tomto případě potěší a pro rychlé zastavení přehrávání je zcela ideální. Chce to tedy trochu zvyku, pak jsou ale pro každodenní použití ovládací prvky výborné.

Parametry a funkce

Tour One M3 přináší dynamické měniče s průměrem 40 mm, frekvenční odezvu 10 – 40 Hz, impedanci 18 ohmů a citlivost 122 dB SPL@1kHz. Maximální SPL dosahuje 94 dB. Bluetooth je zde ve verzi 5.3 a z hlediska podpory kodeků se můžeme radovat nejen z klasiky SBC, AAC ale i LC3 a LDAC. Sluchátka mají vestavěný převodník 192 kHZ/24 bit DAC a prostorový zvuk JBL Spatial 360 s prostorovým snímáním pohybu hlavy nebo funkci True Adaptive Noise Canceling 2.0 pro eliminaci rušivých zvuků v okolí.

Kromě streamování přes Bluetooth je k dispozici i Auracast a nechybí ani Google Fast Pair nebo Google Audio Switch. Díky funkci Personi-Fi 3.0 je možné vytvářet vlastní sluchový profil s optimalizací pomocí ekvalizéru a vyvážení mezi kanály. Nesmím opomenout ani přítomnost hlasových pokynů. JBL Tour One M3 jsou chytrá sluchátka se vším všudy, funkcí je zde opravdu celá řada.

Zvuk, ANC i telefonování

Ačkoliv z reproduktorů značky JBL jsem zvyklý spíše na preferenci basové složky, u prémiových sluchátek je vyvážení velmi decentní. Prostor dostávají basy, středy ale i výšky. Prvotní nastavení poslechu mi úplně nevyhovovalo, tak jsem si pohrál s ekvalizérem a poměrně rychle jsem dospěl ke kýženému nastavení.

To se samozřejmě liší v rámci zvoleného žánru hudby, nicméně platí, že sluchátka přináší plný a čistý zvukový přednes s velkým množstvím detailů. Taktéž maximální hlasitost je vysoká a neomezuje tak poslech. Celkově zvukovou charakteristiku hodnotím jako umírněnou, ale s možností detailního doladění, takže z JBL Tour One M3 lze dostat opravdu zajímavý zvukový zážitek. Pro mne určitě pozitivní překvapení.

Při zmínce o ANC si neodpustím osobní historku. Tuto funkci rád testuji při vysávání, což produkuje zvuk, který mne odedávna irituje a sluchátka s rušením okolního hluku se tak pro tuto činnost výborně hodí. O kvalitě ANC u JBL mluví poslední příhoda, kdy jsem vysával a nic netucha jsem si vyškubnul kabel vysavače ze zdi. Trvalo mi několik minut, než jsem zjistil, že vysávám sice s oblíbenou hudbou v uších ale s vypnutým vysavačem. Před ostatními členy domácnosti jsem vypadal jako blázen.

Každopádně to ukazuje, že ANC opravdu funguje. Jeho účinnost bych se nebál zařadit mezi ostatní vlajkové lodě ve světě sluchátek okolo deseti tisíc korun. Velmi praktický je také ambientní režim, který umožňuje propouštět zvuky z okolí. Taktéž telefonování probíhalo naprosto bez problému.

Díky množství mikrofonů je zvuk velmi kvalitní a nedochází ani k rušení okolními vlivy. Pro delší telefonní hovory značka ideál. Nerad telefonuji například v ranní tramvaji, kde je hluku až příliš, se sluchátky JBL One Tour M3 jsem ale během ranní cesty do kanceláře vyřídil bez problému hned několik hovorů v naprostém klidu.

Výdrž baterie

Lithium-ion baterie s kapacitou 850 mAh slibuje velmi slušnou výdrž. S vypnutým ANC se dostanete až na 70 hodin a se zapnutým ANC je to stále úctyhodných 40 hodin. Ačkoliv takto dlouhou výdrž je poměrně náročné během pár dní testu vyzkoušet, musím uznat, že při běžném použití mi baterie opravdu vydrží na několik dní, respektive klidně celý týden.

I pokud poslechu věnujete několik hodin denně, nabíjení bude potřeba řešit jen jednou za čas. To pak trvá asi 2 hodiny, přičemž během 15 minut na nabíječce doplníte energii na dalších 15 hodin poslechu bez ANC. Baterie tedy v tomto případě rozhodně není omezením.

Aplikace JBL Headphones

A jak vypadá doprovodná aplikace? JBL Headphones rozhodně doporučuji nainstalovat, nabízí totiž širokou nabídku funkcí a nastavení. Na úvodní obrazovce je potřeba vybrat spárovaný produkt, poté se již zobrazí informace o způsobu připojení, úrovni baterie i ilustrační obrázek. Dále je možné přepínat mezi třemi kategoriemi nastavení: General, Audio, Other. Již dle těchto označení je zřejmé, že ačkoliv aplikace nabízí řadu jazykových mutací, českou verzi zde nenajdete.

V nastavení General se nachází základní nastavení ANC: Noise Canceling, Ambient Aware a TalkThru. Dále je možné zvolit také adaptivní ANC. Praktickou funkcí je také Smart Talk, která ztlumí hudbu v momentě, kdy zaregistruje, že mluvíte. Nastavit lze útlum na 5, 10 nebo 20 sekund. V této sekci kromě jiného můžete nahlédnout také na jednotlivá gesta ovládání nebo vyzkoušet funkci SilentNow, která pouze filtruje okolní hluk bez poslechu hudby. Může se hodit například při šlofíku v rušném prostředí.

Další sekce Audio pak umožňuje práci s ekvalizérem, který nabízí poměrně detailní nastavení i několik přednastavených profilů. Samozřejmě můžete vytvářet i své vlastní. Najdete zde také nastavení prostorového zvuku vyvážení stran, limiter hlasitosti i nastavení telefonních hovorů.

V poslední části aplikace s názvem Other je možné přehrávat relaxační zvuky nebo nastavit časovač vypnutí sluchátek. Aplikace je tedy opravdu obsáhlá a funkcí je zde celá hromada. Pozitivně hodnotím rozložení jednotlivých funkcí v sekcích, mezi kterými se snadno orientuje a zároveň nikdy není potřeba vstupovat do příliš mnoho podstránek. Aplikace se JBL opravdu povedla, škoda jen té češtiny.

Závěrečné hodnocení

Hodně bylo napsáno, ale jak to všechno shrnout? JBL Tour One M3 jsou pro mne překvapivá novinka. Nejdražší sluchátka v nabídce značky svou cenu obhajují v mnoha ohledech. Mají výborný zvuk, excelentní výdrž na baterii, řadu praktických funkcí od ANC až po bezztrátový poslech nebo v případě příplatku poslech přes externí vysílač ze zařízení bez Bluetooth. V některých ohledech jsou sluchátka inovativní, například v otázce designu mne ale nijak zvlášť neuhranula.

Díky speciálnímu promo kódu SMARTTOURONE10 tento reproduktor můžete získat s 10% slevou. Výsledná cena klesne na 7 911 Kč (6 249 Kč bez DPH). Promo kód zadejte po vložení produktu do košíku na oficiálním e-shopu.

V tomto směru se mi líbí více sluchátka od Sony nebo Sonosu. JBL ale mají vše, co by měly mít: praktické pouzdro, kabely i redukce, vyladěnou aplikaci. Zmínit musím také prakticky vymyšlené ovládání sluchátek, ať už se bavíme fyzických ovladačích nebo o doteku. Zápory se zde hledají opravdu těžce a nezbývá mi tedy, než sluchátka doporučit. Za danou cenu totiž nabízí opravdu mnoho.

Klady bezztrátový poslech přes USB

výborné ANC

slušný zvuk

excelentní výdrž na baterii

v nabídce i s externím vysílačem Zápory chybí detekce nasazení

s nastavením zvuku je potřeba si pohrát

vyšší cena

průměrný design

Adam Bělunek