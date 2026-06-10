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Jen růžová to může být! Google při propagaci Gemini spojil síly s Paris Hilton

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 10. 6. 20:00
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Nová spolupráce mezi Paris Hilton a Gemini od Googlu
  • Funkce umělé inteligence Gemini bude nově propagovat známá celebrita Paris Hilton
  • Ta podle svých slov používá už delší dobu Android a Gemini tak pro ní není žádná novinka
  • Nakolik bude spolupráce efektivní se teprve ukáže

Vyvíjet přelomové funkce a mít skvělý produkt je jedna věc, ale k čemu vám to je, když o vás nikdo neví a nikdo vaše produkty a služby nepoužívá? Právě tady nastupuje oddělení marketingu, které má za úkol vymyslet co možná nejoriginálnější a nejzajímavější reklamní kampaň, která se zapíše do povědomí cílové skupiny. V Googlu se toho evidentně nebojí a v rámci oznámení na firemním blogu Keyword se vytasili s velkým trumfem – propagovat nové AI funkce nebude nikdo jiný, než Paris Hilton.

Paris Hilton jako ikona Gemini od Googlu

Ano, jedná se skutečně o tu slavnou dědičku hotelového impéria, která především v minulosti proslula řadou kontroverzí a permanentně plnila stránky bulváru. Samotná Paris Hilton ale podle všeho nevnímá svou roli čistě jako obchodní transakci – sama sebe označuje za „nerda v utajení“ a přiznala, že používá Android už hezkou řádku let, což je vzhledem k tomu, jakou má na americkém trhu pozici Apple (obzvláště u celebrit), velmi odvážné tvrzení. Konkrétně tvrdí, že její oblíbenou značkou je Motorola, s níž ji pojí několikaleté partnerství, přičemž důkazem je její růžový Razr.

Zatímco v tomto případě jde o partnerství zaměřené na prodej telefonů módní cílové skupině, spolupráce Googlu s Paris Hilton se točí výhradně kolem Androidu a umělé inteligence. Jak Hilton vysvětluje, jde konkrétně o to, „co vše je možné, když se spojí kreativita a technologie“. Prvním příkladem jsou Iconic Ideas, projekt v rámci Gemini Canvas, který umožňuje vytvářet nástroje pomocí umělé inteligence, a to vše v růžovém a třpytivém provedení. Google to vysvětluje následovně: „Uspořádejte si své nápady, inspiraci a úkoly pomocí vlastní aplikace Paris a získejte třpytivé body, když si něco ze seznamu odškrtnete.“



Pixel, iPhone a Samsung



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Nakolik pomůže Googlu tato spolupráce oslovit nové zákazníky a zda je jméno Paris Hilton natolik silné, aby pomohlo gigantu z Mountain View růst, to je otázka. Stejně jako do jaké míry se jedná jen o připravenou marketingovou pózu. Nechceme ale Paris Hilton zbytečně křivdit – třeba skutečně aktivně využívá telefony s Androidem, aniž by měla v záloze iPhone, jako mnoho jiných celebrit v minulosti.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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