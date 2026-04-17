Apple, Google, nebo Samsung? Velký průzkum odhalil, kdo má nejvěrnější fanoušky

- Apple vs. Google, iOS vs. Android, modří proti zeleným
- Mobilní svět je na tyto dva tábory rozdělen již spoustu let
- Nejnovější průzkum ukázal velmi zajímavá data týkající se věrnosti značce
Mobilní rybníček je dlouhodobě rozdělený na dva hlavní tábory – jeden používá iOS od Applu a druhý vsází zase na Android od Googlu. Tyto skupinky se nemají příliš v lásce a kdykoliv mohou, tak si do konkurenční party rýpnou. Nejnovější průzkum provedený v Americe se zaměřuje na věrnost ke značce i systémům a vzešly z něj pozoruhodné poznatky.
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Věrnost až za hrob
Nejnovější mobilní průzkum zaměřený na věrnost uživatelů má na svědomí americká společnost SellCell a týká se tak amerického trhu. I tak se ale jedná o zajímavý obrázek toho, jak k telefonům přistupují uživatelé iOS a jak ti, kteří používají Android. Tohoto průzkumu se celkově zúčastnilo 5 000 uživatelů, což je docela slušný počet, a vypovídající hodnota je tedy poměrně vysoká.
Primárním zaměřením průzkumu bylo zjistit, jak jsou ke svému systému či značce loajální uživatelé iOS a jak ti, kteří používají Android. Některá data jsou opravdu překvapivá, nicméně hlavní výsledek vás asi nijak zásadně nepřekvapí – uživatelé iOS jsou výrazně věrnější a migraci na Android plánuje násobně méně uživatelů než naopak.
Uživatelé iOS přecházejí spíše výjimečně
Z dotázaných uživatelů mělo v plánu přejít z iOS na Android jen 3,6 %, takže 96,4 % by si v případě dalšího telefonu pořídilo opět iPhone. V opačném gardu jsou ale čísla úplně jiná a přechod z Androidu na iOS plánuje 13,6 % dotázaných uživatelů. To není úplně málo a míra věrnosti k této platformě tedy činí oproti iOS mnohem nižších 86,4 %.
Průzkum zároveň ukázal, že věrnost vůči iPhonu a iOS vzrostla od roku 2021 z 91,9 % na již zmíněných 96,4 %, takže Apple si polepšil. A polepšil si také Samsung, u kterého vzrostla věrnost ze slabých 74 % v roce 2021 na aktuálních 90,1 %. Google je na tom z celé trojice nejhůř a aktuální míra věrnosti ke značce je 86,8 % (v roce 2021 to ale bylo jen 65,2 %).
Nejméně spokojení jsou uživatelé s Pixely
Z výše zmíněných dat vyplývá, že hned 13,2 % uživatelů mělo v rámci tohoto průzkumu v plánu přejít z Pixelů na jiný telefon. Google si tedy v tomto směru stojí z hlavní mobilní trojice nejhůř, a ačkoliv svá čísla za poslední roky výrazně vylepšil, na Apple ani Samsung prozatím nedosahuje. Velmi zajímavě vypadá i přehled značek, na které mají uživatelé v plánu přejít.
Pokud by uživatelé iPhonu přešli ke konkurenci, 69,7 % z nich by volilo Samsung a 20,2 % telefony od Googlu. Zbývajících 10,1 % by si vybralo Motorolu. Při přechodu z Androidu k jiné značce je jedničkou Samsung (31,5 %), následovaný Applem (26,8 %), Googlem (21,2 %), Motorolou (11,5 %), OnePlus (5,6 %) a Xiaomi, na které by přešlo 3,4 % uživatelů.