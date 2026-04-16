Rychlejší než Apple: Google vydal aplikaci Gemini pro macOS

- Google vypustil aplikaci Gemini pro počítače s macOS
- Spustíte ji klávesovou zkratkou a pracuje i s kontextem otevřených aplikací
- Zároveň s tím Google představil i novou aplikaci pro počítače s Windows 10 a 11
Google ve středu oznámil oficiální desktopovou aplikaci svého AI asistenta Gemini pro počítače s macOS. Jeden z nejoblíbenějších chatbotů současnosti byl do té doby dostupný pouze prostřednictvím prohlížeče, případně jako aplikace pro Android 9 a novější, respektive iOS 16 a novější.
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Gemini oficiálně míří na macOS
Nová aplikace Gemini pro Mac nabízí pohodlný přístup k AI modelům přímo z plochy bez nutnosti přepínat mezi záložkami v prohlížeči. Rovnou z oficiálních stránek Googlu si aplikaci mohou stáhnout všichni uživatelé macOS 15 Sequoia nebo novější verze jablečného systému. V základu je Gemini pochopitelně zdarma, náročnějším uživatelům přijde k duhu předplatné, například v rámci Google One.
The Gemini app is now on Mac.
With this new desktop app, you can access Gemini from any screen with Option + Space and share your window to get answers based on the documents, code, or data you're working on.
— Google Gemini (@GeminiApp) April 15, 2026
Na počítačích Mac potom funguje Gemini jako běžná desktopová aplikace. Uživatel může psát otázky, žádat shrnutí dokumentů, brainstorming nápadů, pomoc s kódem nebo úpravami textu, přičemž aplikace může sledovat obsah konkrétního okna a reagovat v jeho kontextu, pokud to uživatel povolí. Hlubší integrace do macOS zatím chybí, nicméně k dispozici je alespoň velmi praktická klávesová zkratka Option + Mezerník, která na ploše okamžitě vyvolá chytrého asistenta.
Gemini v aplikaci pak umí pracovat s připojeným Google účtem a vším, co k němu patří, včetně Disku a Fotek, případně vytvořit obrázek, video či skladbu, a to s využitím modelu Nano Banana.
Nová aplikace i pro Windows
Shodou okolností o den dříve vypustil Google vlastní aplikaci i pro Windows. Ta nenabízí jen Gemini coby všudypřítomného agenta, ale i samotné vyhledávání přímo ve vyhledávacím enginu Google. Spustíte ji zkratkou Alt + Mezerník a i tady umí Gemini pomoci v kontextu otevřených oken, podobně jako na Macu. Aplikace Google pro Windows vyžaduje aktualizaci na Windows 10 nebo novější.