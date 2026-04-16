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Rychlejší než Apple: Google vydal aplikaci Gemini pro macOS

Jakub Fišer
Jakub Fišer 16. 4. 9:45
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Siri připomínající logo Gemini
  • Google vypustil aplikaci Gemini pro počítače s macOS
  • Spustíte ji klávesovou zkratkou a pracuje i s kontextem otevřených aplikací
  • Zároveň s tím Google představil i novou aplikaci pro počítače s Windows 10 a 11

Google ve středu oznámil oficiální desktopovou aplikaci svého AI asistenta Gemini pro počítače s macOS. Jeden z nejoblíbenějších chatbotů současnosti byl do té doby dostupný pouze prostřednictvím prohlížeče, případně jako aplikace pro Android 9 a novější, respektive iOS 16 a novější.

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Gemini oficiálně míří na macOS

Nová aplikace Gemini pro Mac nabízí pohodlný přístup k AI modelům přímo z plochy bez nutnosti přepínat mezi záložkami v prohlížeči. Rovnou z oficiálních stránek Googlu si aplikaci mohou stáhnout všichni uživatelé macOS 15 Sequoia nebo novější verze jablečného systému. V základu je Gemini pochopitelně zdarma, náročnějším uživatelům přijde k duhu předplatné, například v rámci Google One.

Na počítačích Mac potom funguje Gemini jako běžná desktopová aplikace. Uživatel může psát otázky, žádat shrnutí dokumentů, brainstorming nápadů, pomoc s kódem nebo úpravami textu, přičemž aplikace může sledovat obsah konkrétního okna a reagovat v jeho kontextu, pokud to uživatel povolí. Hlubší integrace do macOS zatím chybí, nicméně k dispozici je alespoň velmi praktická klávesová zkratka Option + Mezerník, která na ploše okamžitě vyvolá chytrého asistenta.

Gemini v aplikaci pak umí pracovat s připojeným Google účtem a vším, co k němu patří, včetně Disku a Fotek, případně vytvořit obrázek, video či skladbu, a to s využitím modelu Nano Banana.



Gemini s Desktop Intelligence na počítači Mac



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Nová aplikace i pro Windows

Shodou okolností o den dříve vypustil Google vlastní aplikaci i pro Windows. Ta nenabízí jen Gemini coby všudypřítomného agenta, ale i samotné vyhledávání přímo ve vyhledávacím enginu Google. Spustíte ji zkratkou Alt + Mezerník a i tady umí Gemini pomoci v kontextu otevřených oken, podobně jako na Macu. Aplikace Google pro Windows vyžaduje aktualizaci na Windows 10 nebo novější.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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