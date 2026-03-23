Co Apple zpackal, Google napravuje: Gemini pro macOS nabídne pokročilé funkce

Apple a umělá inteligence je terčem vtipů už nějaký ten pátek. Ostatně není se co divit – gigant z Cupertina nastoupil do rozjetého vlaku pozdě, svým zákazníkům sliboval první poslední a ve finále doručil jen část toho, co původně deklaroval. Pojem Apple Intelligence je tak nejen mezi technologickými nadšenci spíš urážka než označení pro funkční řešení. Nutno ovšem zmínit, že Apple se snaží dostát svým slibům, byť se mu to nejspíše v dohledné době nepodaří vlastními silami, ale musí mu pomoci jeden z jeho velkých rivalů – Google.
Google plánuje hlubší integraci Gemini do macOS
Jak zmínil novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg, Google pracuje na specializované aplikaci Gemini pro Mac, přičemž první uživatelé už k ní mají přistup skrze uzavřený beta program. Betatesteři také byli informováni, že se jedná o ranou verzi, která bude obsahovat pouze klíčové funkce, nikoli všechny. Google pravděpodobně do aplikace Gemini pro Mac před vydáním přidá další funkce, protože jeho cílem je konkurovat chatbotům ChatGPT a Claude, kteří mají v ekosystému Applu výhodu díky své lepší integraci do prostředí Mac.
Ačkoli Gemini funguje dobře v prohlížeči, naráží na problémy s hlubší integrací na úrovni operačního systému, což dokáží jen nativní aplikace, které poskytují plynulejší nahrávání fotografií a dokumentů, systémová oznámení, klávesové zkratky pro rychlý přístup, a dokonce i integraci se Zkratkami Apple. Zdroje také uvádějí, že Google plánuje posunout integraci Gemini do Macu na další úroveň pomocí funkce nazvané Desktop Intelligence, která mu umožní napojit se na jiné aplikace a sledovat, co se děje na vaší obrazovce.
„Když povolíte aplikacím funkci Desktop Intelligence, umožníte Gemini vidět to, co vidíte vy (například obsah obrazovky), a čerpat obsah přímo z těchto aplikací za účelem vylepšení a personalizace vašeho uživatelského zážitku, a to pouze v době, kdy Gemini používáte,“ uvádí Gurman na základě zprávy obsažené v kódu aplikace. Jako aplikace třetí strany bude Gemini pochopitelně i nadále podléhat všem obvyklým omezením v oblasti ochrany soukromí a zabezpečení, která vynucuje macOS. Ačkoli Apple uzavřel partnerství s Googlem s cílem využít jeho jazykové modely pro příští verzi Siri, bude se tato verze stále zásadně lišit od vlastní aplikace přímo od Googlu.