Dell XPS 13 stojí stejně jako MacBook Neo. Napravuje ale jeho hlavní nedostatky

- Dell představil svůj nejtenčí a nejlehčí notebook
- Dell XPS 13 rovněž potěší agresivně nastavenou cenou, se kterou půjde po krku MacBooku Neo
- Oproti němu novinka od Dellu dostala jemnější 120Hz displej, podsvícenou klávesnici či odemykáním obličejem
599 dolarů. Tolik stojí v USA počítač MacBook Neo a tato částka se tak stala pro konkurenční výrobce počítačů jakýmsi milníkem při cenotvorbě příštích zařízení. Snahou konkurence bude pochopitelně buď nabídnout levnější počítače, anebo naopak za stejnou cenu poskytnout lepší výbavu. Do druhé škatulky patří čerstvě představený Dell XPS 13, který je stavěn do pozice hlavního konkurenta MacBooku Neo.
Dell XPS 13: konkurent pro MacBook Neo
Dell XPS 13 je sympatický kompaktní kovový notebook s agresivně nastavenou startovací cenou. Pokud si však trochu pohrajete s konfigurátorem, můžete se dostat na výrazně vyšší částky. Zatímco MacBook Neo je nabízen pouze ve dvou konfiguracích lišících se kapacitou úložiště (a integrovanou čtečkou otisků prstů), novinka od Dellu bude existovat ve velké spoustě různých variant.
U všech modelů platí, že se jedná o nejlehčí a nejtenčí počítač, jaký kdy v Dellu vyrobili – váží 0,9 kg a v pase má pouze 12,7 mm. Šasi je kompletně z hliníku, jeho součástí je rozměrný touchpad a plnohodnotná podsvícená klávesnice. Na bocích pak najdeme dva USB-C porty, které pracují ve specifikacích USB 3.2 Gen 1 nebo Thunderbolt 4 (podle procesoru). Důležité je, že k těmto USB lze připojit několik externích monitorů, což MacBook Neo neumí.
Samotná (dotykový) obrazovka počítače má v úhlopříčce 13,4″, rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů, dynamickou obnovovací frekvenci 30-120 Hz a maximální jas 500 nitů. V rámečku nad displejem se pak nachází webkamera s Full HD rozlišením v doprovodu infračervené kamery pro biometrickou autentizaci. Energii notebooku dodává 52Wh akumulátor, u kterého Dell slibuje výdrž až 17 hodin.
Cena a dostupnost
Dell XPS 13 půjde do prodeje v červnu letošního roku za cenu startující na 599 dolarech (po přepočtu je to přibližně 12 490 Kč bez daně). Je v tom ale háček – jedná se o cenu pro studenty do 16 let, ostatní tento počítač získají o 100 dolarů dráž. I tak se ale jedná o zajímavou cenu, za kterou získáte hliníkový počítač s procesorem Intel Core 5 320, 8 GB RAM a 256GB SSD. Oproti MacBooku Neo, který se u nás prodává za 16 990 Kč, zákazníci dostanou navíc jemný 120Hz displej, odemykání obličejem, podsvícenou klávesnici a podporu více externích monitorů. Počítač navíc bude možné nakonfigurovat s výkonnějším procesorem Intel Core Ultra 7 355, až s 32 GB RAM a 1TB SSD.