MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?

- MacBook Neo rozhodně není nejlepší Mac, ale pro běžné uživatele bude tou nejrozumnější volbou
- Kompromisy, kterých nemá málo, se rozplynou v cenovém rozdílu oproti modelům MacBook Air
- Vždyť v základní paměťové konfiguraci vyjde na 16 990 Kč, coby student jej pořídíte ještě o 2 700 korun levněji
Co kdybych vám řekl, že Apple představil počítač plný kompromisů, násobně horší než MacBook Pro nebo MacBook Air. Ale přesto se na něj od prvního dne stojí fronty a hovoří se o něm jako o dost možná nejzajímavějším přenosném počítači letošního roku. MacBook Neo je pojem, revoluce na trhu s levnými laptopy s ambicí změnit to, jak velcí výrobci nahlíží na recyklaci technologií pro nenáročného zákazníka.
Je to vlastně takový počítač „co dům dal“. Apple pro něj vlastně nemusel vyrábět skoro nic nového – spojil vše, co už znal a měl k dispozici, spolu s mistrovskou znalostí svých zákazníků. Přestože víme, že doslova překypuje kompromisy, Apple na něm demonstruje svou filosofii „dostupné prémiovosti“ a to, že často nám stačí méně, i když chceme víc. Pro koho je tento počítač určen – a přestože si to možná nemyslíte, proč právě pro vás?
MacBook Neo je v prodeji ve dvou paměťových konfiguracích. Základní nabízí 256GB SSD a vyjde na 16 990 Kč, což je opravdu historicky nejnižší cena, za kterou Apple kdy nabízel nový laptop. Za necelých 20 tisíc Kč pak dostanete model s větším 512GB úložištěm SSD a k dispozici budete mít také čtečku otisků Touch ID zabudovanou v displeji. Pokud chodíte či pracujete ve škole, koupíte zařízení od 14 290 Kč, a to bez nutnosti prokazovat se jakýmkoliv průkazem.
Design a zpracování
MacBook Neo okamžitě rozeznáte od jakéhokoliv jiného laptopu s logem Apple. Jednak je to díky sázce na hravé barvy: kromě tradiční stříbrné je nabízen v růžové, citrusově žluté a tmavé indigové. Apple vychytal rovněž jemné detaily, jako je logo na víku v barvě nebo třeba barevně odlišná klávesnice – ta je totiž u MacBooku Pro i Air vždy černá, zatímco u Neo přebírá jemnější odstín celého šasi.
Co by mělo zaznít: Neo není menší než Air. Respektive ano, má o půl palce menší úhlopříčku displeje a i šasi je na obou stranách o maximálně 1 centimetr menší; když jej držíte v ruce, tak nějak vám přijde jako menší příbuzný. Na druhou stranu ale váží shodně 1,23 kilogramu a má o něco tlustší tělo: 1,27 centimetru vs. 1,13 centimetru u MacBooku Air. Mohl by být mnohem menší, kdyby Apple osekal obrazovku o mohutné rámečky, ale tady jsme v království kompromisů a s tím je potřeba počítat.
Z celkového pojetí produktu ale nemáte na první pohled pocit, že se šetřilo. Přestože se spekulovalo o plastu, Apple vsadil na hliník. Tělo je krásně slícované, nikde nic neodstává ani nelupe, což naznačuje, že notebook přežije i když vám upadne při přebíhání ze schůzek nebo z obědové pauzy zpět do vyučování.
Po obvodu došlo k několika nuceným změnám. Vlevo a vpravo se nachází reproduktory, které obvykle bývají skryté pod klávesnicí (u MacBooků Air) nebo vedle klávesnice (u MacBooků Pro). Na levém boku pak najdeme ještě 3,5mm audiojack a dvojici USB-C portů. Jeden je USB 3, druhý ještě starší USB 2. Oba slouží pro nabíjení, pro transfer dat bychom doporučili spíš ten umístěný výš, protože nabízí rychlost až 10 Gb/s. Počítač vás ale sám upozorní, abyste připojili výkonnější port.
Klávesnice a sázka na starý trackpad
U klávesnice na první pohled žádný kompromis nenajdete. Jde o standardní „nůžkovou“ konstrukci, kterou Apple používá i u dražších počítačů. Má běžné rozložení s hybridními klávesami F1–F12 a malými šipkami, jen za Touch ID si musíte připlatit, jak zmiňujeme v úvodu. Píše se na ní vlastně podobně jako na jakémkoliv jiném laptopu od Applu, stisk je jistý a odezva (hmatová i zvuková) na výborné úrovni. Jediným citelným nedostatkem je chybějící podsvícení.
Tady je Apple v nevýhodě, protože naprostá většina konkurenčních laptopů kolem 12–17 tisíc korun nabízí podsvícenou klávesnici. Pro Apple ale nejde o nic nového, systematicky rozděluje zákazníky na „prémiové“ a „ještě prémiovější“ – záměrně zvýhodní zcela základní funkci pouze těm, co jsou ochotni si připlatit. Ve stejném stylu dlouho nabízel základní iPhone jen s 60Hz obnovovací frekvencí, levnější model „e“ si pomalý displej zachovává dokonce i v roce 2026.
Šetřilo se i na trackpadu. O žádnou klíčovou funkci nepřijdete, nicméně plocha pro ovládání kurzoru je výrazně menší (necelých 13,5 centimetru úhlopříčně oproti 15 centimetrům u MacBooku Air) a přišla o haptický základ. Touchpad je tedy mechanický, což poznáte ve chvíli, kdy jej stisknete prsty. Klikání je o dost hlasitější než u dražších MacBooků, na druhou stranu můžete trackpadem Mac rychleji probudit ze spánku, protože je plně funkční i když je zařízení vypnuté či uspané.
Výborný displej
Celkem překvapivě Apple kvůli novému MacBooku Neo sáhl po dosud nevyužívaném LCD „Liquid Retina“ panelu s úhlopříčkou rovných 13″. Na jednu stranu je tento displej maximálně kvalitní, jeden z nejlepších LCD zobrazovačů, který dnes u laptopu s cenou do 20 tisíc korun najdete. Přestože nemá tak výrazný barevný rozsah, je krásný na pohled a Apple opět dokazuje, že ani jeho nejlevnější produkty nechce osazovat citelně méně kvalitními displeji.
Kde je tedy zřejmá limitace? Panel má obrovské rámečky 0,8 milimetru (oproti 0,4 milimetru u 13″ MacBooku Air), nabízí jen základní svítivost 500 nitů a nepodporuje technologii True Tone, která upravuje barvy na základě okolního osvětlení, případně na základě toho, zdali jste venku na přímém slunci, nebo uvnitř. Na druhou stranu pozor, ani kvůli tomu nepřijdete o velmi užitečnou automatickou regulaci jasu nebo funkci Night Shift, která upravuje teplotu barev po setmění, čímž šetří oči při práci večer.
Kolem a kolem je ale displej takřka na úrovni LCD panelů u MacBooku Air, v tomto ohledu žádné významné kompromisy nehledejte, protože tu ani nejsou. Zároveň ale MacBook Neo podporuje pouze jeden připojený externí displej, tedy monitor, s rozlišením až 4K při 60 Hz, současně s integrovanou obrazovkou notebooku. Je samozřejmě otázka, jak moc je toto klíčové pro cílovou skupinu, ale zaznít by to jistě mělo.
Výkon a výbava
MacBook Neo představuje z hlediska technologického vývoje naprostou revoluci. Jako jeden z prvních v segmentu totiž nabízí stejnou čipovou sadu, kterou před ním výrobce osadil i svůj hlavní vlajkový smartphone. Hlavním mozkem nového laptopu je čip Apple A18 Pro, který najdeme také u iPhonu 16 Pro a Pro Max. Respektive jde o jeho mírně přiškrcenou, protože nabízí 6jádrové CPU a 5jádrové GPU.
Ještě než se pustíme do rozboru výkonu, na který jistě všichni netrpělivě čekáte, dlužno zmínit, jaký husarský kousek se Applu podařil. Když jsem v úvodu zmiňoval, že MacBook Neo je počítač „co dům dal“, u procesoru je to patrné nejlépe. Apple zkrátka vzal čipset, který už umí vyrábět (pravděpodobně mu nějaký i zbyl ve skladových zásobách) a vložil jej do nového zařízení. O to zajímavější je fakt, že jde o čip z mobilu, který našel svůj druhý dech v notebooku.
Teď už k samotnému výkonu. Rád bych rozbořil pocit určité části zákazníků, že MacBook Neo je slabý laptop, který je určen pouze pro tu nejelementárnější práci. Není tomu tak. U vrcholných smartphonů vnímáme napříč trhem dlouhodobě naddimenzovaný výkon čipových sad, rok od roku vyšší a vyšší. Nápad vzít takový čipset a umístit jej do počítače, je prostě geniální prvek uvědomělé recyklace.
Neo jsem celý týden používal jako svůj hlavní laptop, dočasně jsem jím nahradil MacBook Air s M4. Uznávám, že můj „use case“ není maximálně profesionální, nejčastěji pracuji s textem a s méně náročnými editory videí či obrázků (Pixelmator Pro, Photoshop, iMovie), k tomu jsem zvyklý mít otevřeno najednou 10–20 záložek v prohlížeči.
Srovnávací tabulka výkonu
|Benchmark
|MacBook Neo (A18 Pro)
|MacBook Air M4
|MacBook Air M3
|MacBook Air M2
|MacBook Air M1
|Geekbench 6 – Single Core
|3 323 bodů
|3 611 bodů
|3 011 bodů
|2 609 bodů
|2 369 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|8 527 bodů
|14 201 bodů
|11 806 bodů
|9 961 bodů
|8 576 bodů
|Cinebench 2024 – Single Core
|146 bodů
|171 bodů
|141 bodů
|119 bodů
|112 bodů
|Cinebench 2024 – Multi Core
|299 bodů
|755 bodů
|608 bodů
|490 bodů
|430 bodů
|Cinebench 2024 – GPU
|–
|3 512 bodů
|3 264 bodů
|1 668 bodů
|1 260 bodů
|3DMark Solar Bay
|7 173 bodů
|14 674 bodů
|12 980 bodů
|8 464 bodů
|5 526 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|4 021 bodů
|8 573 bodů
|8 113 bodů
|6 629 bodů
|4 389 bodů
Výsledek? MacBook Neo tohle všechno zvládl s absolutní grácií a ani jednou se nezasekl. Ano, některé operace, třeba rendering 4K videa, trvá citelně déle, ale jiné limity jsem při testování upřímně neobjevil. Jak je vidno z komplexní tabulky srovnávající MacBook Neo se základními MacBooky Air M1 až M4, novinka se stran výkonu CPU a GPU nachází někde mezi M1 a M2. Vzhledem k tomu, že Neo je stále levnější než použité modely Air M1 a M2, není pochyb o tom, že Apple skutečně uhodil hřebíček na hlavičku.
Kompromisem v pravém slova smyslu je v tomto případě 8 GB jednotné paměti, tedy alternativy RAM. Já jsem při svém používání na tento limit upřímně nenarazil, přestože běžně používám notebook s 16 GB RAM. Zároveň ale dlužno podotknout, že čipová sada typu Apple Silicon (včetně A18 Pro) a systém macOS 26 pracuje s operační pamětí jinak než konkurenční zařízení; myšleno mnohem úsporněji.
Výdrž a nabíjení
Mistrovství světa v energetické efektivitě přichází při pohledu na akumulátor. Ten je totiž pouze 36,5Wh, což je obrovský rozdíl v porovnání s 13″ MacBookem Air, který disponuje 53,8Wh baterií. Výrobce zde zmiňuje 11 hodin práce s prohlížečem, respektive 16 hodin streamování videa. Rozdíl mezi akumulátory je propastný, nicméně k tomu si připočtěte absenci podsvícené klávesnice a velice úsporný mobilní čipset A18 Pro.
Ano, při používání si rozhodně povšimnete, že baterie klesá rychleji než při práci s MacBookem Pro nebo MacBookem Air. Nicméně laptop vzhledem k typu používání, který stanoví cílová skupina, vydrží celý pracovní den v kanceláři, případně přebíhání po schůzkách a práci v terénu (například v kavárně nebo v restauraci před obědem), případně celé dlouhé vyučování ve škole.
Výdrž tedy není nijak světoborná, patří spíše k průměru, ale nezapomínejme na to, že MacBook Neo zůstává kompromisním řešením pro ty nejméně náročné. Nabíjení doporučeným originálním adaptérem s výkonem 20 W zabere necelé 2 hodiny, rychlejší dobíjení počítač nepodporuje.
Závěrečné hodnocení
MacBook Neo je přesně ten typ produktu, který na papíře vyděsí svými nedostatky, ale v reálném světě ho pochopíte během několika dní používání. Ano, je plný kompromisů. Nemá podsvícenou klávesnici, má menší trackpad, průměrnou výdrž baterie a výkonem se nevyrovná modelům Air ani Pro. Jenže to vlastně vůbec nevadí, protože tento počítač míří na úplně jinou skupinu uživatelů – a právě pro ně je překvapivě velmi dobrý.
Za víc jak týden testování jsem si ověřil jedno zásadní tvrzení: výkon MacBooku Neo bohatě postačí zhruba 80 % uživatelů MacBooků Air. Pokud pracujete s textem, internetem, kancelářskými aplikacemi, fotkami, občas upravíte video, studujete nebo potřebujete spolehlivý pracovní nástroj na cesty, nenarazíte na zásadní limit. Neo není stroj pro vývojáře, 3D grafiky nebo profesionální střihače videa, ale pro naprostou většinu lidí je výkonově naprosto dostatečný.
Ve své recenzi to asi nejlépe vystihl americký youtuber MKBHD. Uvedl, že pokud řešíte, zdali vám pro vaši práci bude stačit čipset A18 Pro nebo 8 GB unifikované paměti, je to jasné – není to počítač pro vás, protože cílovka tyto otázky v žádném případě neřeší. To ale nevylučuje mé tvrzení o tom, že půjde o vhodný stroj pro drtivou většinu uživatelů řady Air. Sami si položte otázku, zdali využíváte na maximum čip M5, M4 nebo M3 u vašeho současného laptopu.
|MacBook Neo
|MacBook Air M4
|MacBook Air M3
|MacBook Air M2
|MacBook Air M1
|Cena za nový
|od 16 990 Kč
|24 489 Kč
|–
|22 990 Kč
|–
|Cena za použitý
|–
|21 590 Kč
|19 490 Kč
|17 290 Kč
|12 890 Kč
Největší smysl MacBook Neo začne dávat ve chvíli, kdy se podíváte na cenu. Je o 13 tisíc korun levnější než nový MacBook Air a v mnoha případech stojí méně i než použité modely s čipy M1 nebo M2. A právě tady Apple trefil velmi citlivé místo trhu – nabídnout nový, kvalitně zpracovaný MacBook za cenu běžného Windows laptopu. Pro studenty, kancelářskou práci, domácí používání nebo jako první Mac je to absolutně nejrozumnější volba v celé nabídce Applu.
MacBook Neo
Design a zpracování9.2/10
Výkon a optimalizace8.5/10
Hardwarová výbava7.7/10
Výdrž baterie7.5/10
Klady
- nápadité barevné varianty
- kvalitní hliníkové šasi
- výkon, který postačí většině uživatelů
- výborný displej
- nekompromisní cena
Zápory
- klávesnice není podsvícená
- výdrž a pomalé nabíjení
- Touch ID jen za příplatek