Recenze MacBook Air (M5, 2026): co všechno je letos nového?

- Nový MacBook Air přichází s novým čipem M5 a startuje na 512GB úložišti
- Cíl je podobný jako vloni – nabídnout velmi slušný upgrade zákazníkům s M1
- Oproti loňsku také klesla cena základní varianty na 29 990 korun, 15″ model vyjde na 35 990 korun
Takřka přesně po roce tu máme nový MacBook Air. Nijak zásadní vylepšení čekat nelze, pro Apple jde už dlouho o produkt, který obměňuje každoročně prakticky jen s dílčími úpravami ve výbavě, hlavní novinkou je stejně jako vloni přechod na nejnovější generaci čipu řady Apple Silicon, letos hovoříme o M5. Co dalšího nabízí a jak se často skloňovaná krize paměťových čipů projevila na výbavě a ceně?
Namísto recenze dle klasické osnovy přicházíme spíše s formátem, ve kterém se zaměříme na všechny hlavní novinky a vysvětlíme jejich přínos, pokud plánujete na nový MacBook přejít ze starší generace. Zároveň je vhodné celý produkt umístit do kontextu toho, pro jaké zákazníky je určen. Protože například klasický meziroční upgrade zde vůbec nedává smysl – jako u většiny každoročně upgradovaných zařízení.
Hlavní novinka: čip M5
Novinek je letos pomálu, jako obvykle, takže nepřekvapí, že tou největší je mezigenerační obměna čipové sady. MacBook Air konečně přešel na M5, znovu jde o mírně přiškrcenou verzi v případě 13″ modelu a plnotučnou u 15″ modelu. Bavíme se o 10jádrovém CPU, 8jádrové grafice a 16jádrovým Neural Enginem. Konkrétně procesor je pak rozdělen na 4 výkonnější jádra a 6 úspornějších. Za příplatek 6 tisíc korun už dostanete to nejlepší, tedy navíc 10jádrovou GPU. Dražší 15″ varianta pak přichází s plnohodnotným čipem M5 již v základu.
O výkonu se vůbec nemusíme bavit, je to extrémní silák a jeden z nejvýkonnějších čipsetů v laptopu na současném trhu, zejména s ohledem na cenu. Kromě klasického průchodu systémem či hraní her u něj Apple značně protežuje aktivity spojené s lokální AI. Výrobce se chlubí těmito hodnotami ve srovnání se staršími modely:
- Až 6,9× rychlejší vylepšování videa pomocí AI v Topaz Videu oproti MacBooku Air s čipem M1 a až 1,9× rychlejší oproti MacBooku Air s čipem M4.
- Až 6,5× rychlejší 3D rendrování se sledováním paprsků v Blenderu oproti MacBooku Air s čipem M1 a až 1,5× rychlejší oproti MacBooku Air s čipem M4.
- Až 2,7× rychlejší zpracování obrazu v Affinity oproti MacBooku Air s čipem M1 a až 1,5× rychlejší oproti MacBooku Air s čipem M4.
- Až o 50 % rychlejší prohlížení webu oproti PC notebooku s procesorem Intel Core Ultra X7 a až 2× rychlejší zpracovávání náročných úloh.
Dle srovnání v benchmarkových aplikacích je základní čipset M5 tradičně meziročně odskočen oproti M4, tady asi žádný důvod k nákupu není. Zajímavější je rozdíl mezi M5 a M1 či M2, kde už hovoříme o takřka 2× navýšení výkonu CPU, či až 3× navýšení výkonu GPU. Níže najdete naše přehledné tabulkové srovnání se staršími modely:
|Benchmark
|MacBook Air M5
|MacBook Air M4
|MacBook Air M3
|MacBook Air M2
|MacBook Air M1
|Geekbench 6 – Single Core
|4 129 bodů
|3 611 bodů
|3 011 bodů
|2 609 bodů
|2 369 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|16 924 bodů
|14 201 bodů
|11 806 bodů
|9 961 bodů
|8 576 bodů
|Cinebench 2024 – Single Core
|198 bodů
|171 bodů
|141 bodů
|119 bodů
|112 bodů
|Cinebench 2024 – Multi Core
|774 bodů
|755 bodů
|608 bodů
|490 bodů
|430 bodů
|Cinebench 2024 – GPU
|5 554 bodů
|3 512 bodů
|3 264 bodů
|1 668 bodů
|1 260 bodů
|3DMark Solar Bay
|15 780 bodů
|14 674 bodů
|12 980 bodů
|8 464 bodů
|5 526 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|9 634 bodů
|8 573 bodů
|8 113 bodů
|6 629 bodů
|4 389 bodů
Rychlejší SSD a 512 GB v základu
Vítanou změnou je, že Apple u obou varianta – 13″ i 15″ – navýšil základní paměťovou variantu na 512 GB. Apple tímto bojuje ve vlastních řadách s čipovou krizí, protože kvůli očekávaným nákladům nechtěl snižovat cenu, namísto toho nabídl dvojnásobnou porci úložiště. Ve srovnání s předchozí generací navíc dvojnásobně narostl výkon při čtení a zápisu dat na SSD, což citelně urychluje přístup k souborům, případně přesun velkých objemů dat.
Vzhledem k vyšší základní paměťové konfiguraci stoupla i maximální možná. Za 1 TB, tedy dvojnásob oproti standardu, připlatíte 6 tisíc korun, za 2 TB dalších 12 tisíc korun a za největší možné SSD se 4 TB připlatíte dalších 18 tisíc korun, dohromady tedy 36 tisíc korun. To je víc, než kolik stojí MacBook Air M5 v základu s 512 GB, dokonce i dražší 15″ varianta. 16 GB jednotné paměti zůstává, lze si připlatit za 24 nebo až 32 GB.
Nový čip N1
Třetí a poslední novinkou je tovární čip N1 pro bezdrátovou komunikaci. Jde o čip, který si Apple navrhuje sám, najdeme ho i v posledních iPhonech 17 a jeho klíčovou výhodou je, že je úspornějších při Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. Pro Apple je navíc výrazně levnější na výrobu než partnerské řešení od Qualcommu, které používal doposud. 5G a LTE modem C1X, který najdeme u iPhonů, zatím do MacBooku nedoputoval, takže varianta s podporou mobilních dat jako u iPadu je zatím v nedohlednu.
Co zůstalo stejné?
Apple si osvojil taktiku „chip and ship“, tedy nasadit nový čip a poslat do prodeje. Není tedy divu, že žádné další novinky MacBook Air ve verzi s M5 nepřináší – nic dalšího stran výbavy, nepřibyla ani nová barevná varianta jako vloni. Pojďme si tedy ještě shrnout vše důležité, co zůstalo stejné.
Displej a ergonomie
MacBook Air M5 je znovu dostupný ve dvou základních velikostech: menší s 13,6″ obrazovkou anebo větší s 15,3″ zobrazovačem. Konkrétně jde o Liquid Retina panel, běžně se tomuto zobrazovači říká LCD IPS. Samozřejmostí je základní obnovovací frekvence 60 Hz, jas až 500 nitů a rozlišení 2,5K, resp. 2,8K. Displej patří určitě k těm lepším v segmentu, i když „jen“ LCD. Zamrzí však absence příplatkové nanotextury, která je k dispozici u MacBooku Pro, iMacu nebo iPadu Pro.
Pro časté přenášení se hodí obě velikosti, tak či tak má laptop tloušťku jen 1,13/1,15 centimetru. Co do hmotnosti je ale přijatelnější menší varianta, která váží 1,24 kilogramu. Větší model s 15″ displejem váží 1,51 kilogramu a nutno uznat, že ač jde jen o 27 deka, při každodenním nošení to pocítíte. Menší varianta je za mě lepší, nicméně je skvělé, že Apple přinesl i větší model, po kterém celá řada zákazníků dlouho volala.
Další výbava
Nechybí ani čtečka otisků prstů Touch ID. Klávesnice je podsvícená a výborně funguje i automatická regulace tohoto podsvícení dle okolního osvětlení. Jak na ní, tak na velkém trackpadu se pořád skvěle pracuje, tady si zaslouží MacBook znovu jen a jen chválu.
Ani konektorová výbava se nikam nerozrostla. Na levém boku jsou dva porty USB-C Thunderbolt 4 a magnetický MagSafe, který slouží výhradně pro nabíjení. Na protilehlé straně je už pouze 3,5mm audiojack. Oproti modelu Pro je tak MacBook Air konektorově výrazně okleštěný, zákazníkům to ale buď nevadí, nebo to řeší širokou nabídkou příslušenství. Letos navíc přibyl MacBook Neo, který je ještě o patro níž stran výbavy, nenabízí například ani MagSafe.
Výdrž a nabíjení
Baterie je velkou devizou celé série MacBook Air. Testovaný Air s M5 ve větší variantě ukrývá 66,5Wh akumulátor, menší provedení sází na 53,8Wh baterii. Musím říct, že vyšší výdrž v případě 15″ varianty je velmi silný argument v porovnání s ergonomií. Bez problému jsem se dostal na 15 hodin v terénu bez nutnosti připojovat nabíječku, a to prakticky bez jakéhokoliv omezení výkonu. U třináctky to bude kolem 13 hodin bez nabíjení. Tak či onak je MacBook Air zařízení pro 1–2 velmi náročné pracovní dny bez nabíjení.
|Naměřená rychlost nabíjení 70W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|19 minut
|32 minut
|61 minut
|119 minut
Cena bez zvýšení
Díky představení nového MacBooku Neo si Apple trochu umetl cestičku k postupnému zlepšování MacBooku Air. To se může časem projevit i na ceně. Zatím ale MacBook Air M5 nezdražuje, přitom nabízí vyšší základní SSD s kapacitou 512 GB (oproti 256 GB vloni). Základní model stojí shodně 29 990 Kč, větší varianta dokonce o tisícovku zlevnila na 35 990 Kč. O příplatcích za vyšší SSD a RAM již řeč byla.
Neodpustím si ale ještě jednu poznámku týkající se srovnání Airu a Nea. Poslední roky bylo patrné, že MacBook Air dávno není jen počítač pro studenty a „pisálky“, jejichž vrcholem je, že otevřou Word, Excel nebo Safari. Air je vlastně zařízení pro docela náročné zákazníky, kteří ale chtějí lehký a tenký notebook orientovaný na práci v terénu, tedy dlouho bez nabíječky.
S existencí MacBooku Neo však spoustu zákazníků, kteří doposud neměli jinou možnost než sáhnout po nejlevnějším MacBooku Air (třeba i starším modelu). Jak jsme si ukázali nedávno, Neo však vychází cenově výhodněji i oproti Airu s M2, který výkonnostně v mnohém dohání. Smím-li pronést malou prognózu, už letos budeme sledovat značné prořídnutí zákazníků modelů Air a jejich přesunu k Neo. Cenový rozdíl 13 tisíc korun je pak jen jedním z argumentů.
MacBook Air (M5, 2026)
Design a zpracování9.5/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava9.2/10
Výdrž baterie9.5/10
Klady
- výkonnější čip M5
- skvělá klávesnice a trackpad
- podpora Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0
- bezkonkurenční výdrž
- 512 GB SSD v základu
Zápory
- stále jen LCD s omezenou svítivostí
- chybí možnost nanotextury
- ještě vyšší příplatky za paměť