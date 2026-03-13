TOPlist

MacBook Neo je nejvýhodnější laptop od Applu: porovnali jsme výkon čipů M1 až M4

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 3. 12:00
MacBook Neo v redakci
  • MacBook Neo budí vášně zejména kvůli obavám o výkon a operační paměť
  • Provedli jsme proto sadu testů dle nejpoužívanějších benchmarkových aplikací
  • Z nich jasně vyplývá: MacBook Neo má spoustu výkonu a drtivé většině zákazníků bude stačit

MacBook Neo se jeví jako ideální zařízení pro celou řadu méně náročných zákazníků. Prakticky všechny kompromisy způsobené cenou odborná veřejnost i zákazníci respektují – až na jeden. Už od samotného představení se řeší hlavně výkon a operační paměť. Bude MacBook Neo výkonnostně stačit?

MacBook Neo má výkonu dost

Upřímně, MacBook Neo zatím testujeme pouze pár dní a na výkonnostní limity čipové sady ani operační paměti jsme zatím nenarazili. Celkový výsledek si ale necháme až do recenze, kterou pro vás již chystáme. Dnes se podíváme na něco více hmatatelného – jak si MacBook Neo vede v oblíbených benchmarkových aplikacích ve srovnání s posledními čtyřmi generacemi MacBooku Air.

Model MacBook Air M5 jsme do testu nezahrnovali, protože asi málokdo bude nad těmito dvěma zařízeními přemýšlet jako o konkurenci. Naopak MacBook Neo může se svou cenou potrápit hlavně doprodeje starších MacBooků. Na porovnání cen se podíváme také, protože v kontextu výkonu jde o celkem důležitý aspekt, dle kterého možná budete vybírat svůj nový laptop i vy.

Srovnání: Neo vs. Air

Metodika testování je celkem snadná. Podobně jako u každé recenze počítačů Mac, i zde jsme provedli s půlhodinovým odstupem po sobě 6 benchmarků: Cinebench 2024, který je typický pro desktop platformu, ale také 3DMark Wild Life Extreme, Solar Bay (v obou případech zátěžový „stress test“) a nakonec i Geekbench v6.



MacBook Neo ve všech barvách



Tyto benchmarky, dostupné i pro smartphony nebo tablety, mohou i pro vaši vlastní představu dobře ilustrovat, jaký má MacBook Neo výkon v porovnání kupříkladu s iPhonem 16 Pro, se kterým sdílí čipovou sadu, ale také současnou generací iPhonů 17.

Srovnávací tabulka výkonu

Benchmark MacBook Neo (A18 Pro) MacBook Air M4 MacBook Air M3 MacBook Air M2 MacBook Air M1
Geekbench 6 – Single Core 3 323 bodů 3 611 bodů 3 011 bodů 2 609 bodů 2 369 bodů
Geekbench 6 – Multi Core 8 527 bodů 14 201 bodů 11 806 bodů 9 961 bodů 8 576 bodů
Cinebench 2024 – Single Core 146 bodů 171 bodů 141 bodů 119 bodů 112 bodů
Cinebench 2024 – Multi Core 299 bodů 755 bodů 608 bodů 490 bodů 430 bodů
Cinebench 2024 – GPU  – 3 512 bodů 3 264 bodů 1 668 bodů 1 260 bodů
3DMark Solar Bay 7 173 bodů 14 674 bodů 12 980 bodů 8 464 bodů 5 526 bodů
3DMark Wild Life Extreme 4 021 bodů 8 573 bodů 8 113 bodů 6 629 bodů 4 389 bodů

Z tabulky je patrné, že MacBook Neo s čipovou sadou A18 Pro nabízí výkon zhruba na úrovni základního MacBooku Air s první generací čipu Apple Silicon. Překvapil výkon na jedno jádro, které má spíš na úrovni základní varianty čipu M3. Potvrzuje se to, co už několik dní poletuje po sociálních sítích – máme na mysli videa, na který testeři s MacBookem Neo stříhají videa nebo hrají Cyberpunk 2077.

Po pár dnech testování nemám pochyb o tom, že má MacBook Neo opravdu tolik výkonu, aby stačil drtivé většině zákazníků. Třeba i těm, kteří jej nechtějí pouze na „konzumaci obsahu“, jak prohlásil jeden z ředitelů Asusu. Z technického hlediska je to geniální majstrštyk – už nějakou dobu se hovoří o tom, že vlajkové telefony mají zcela naddimenzovaný výkon. Apple toho brilantně využil a zkrátka umístil „mobilní“ čip do laptopu. A ono to funguje.

Cena: vyplatí se?

Druhým otazníkem je jednotná paměť, respektive RAM, která je kvůli limitacím čipové sady pouze 8 GB a nelze ji dál rozšířit či připlatit za vyšší. Na to si však odpovíme až v chystané recenzi. V kontextu výkonu je klíčové zmínit ještě cenu. MacBook Neo jakožto horká novinka vstupuje na trh ve dvou konfiguracích, základní 256GB bez čtečky otisků prstů v displeji startuje na 16 990 Kč.



MacBook Neo



K tomu se začal prodávat nový MacBook Air M5, což mimo jiné znamená, že prodejci nouzově vyklízí sklady a snaží se zbavit starší generace MacBook Air M4. Podle našeho průzkumu je u některých velkých prodejců ještě možné pořídit i nové kusy Airu M2, vše ostatní je k mání pouze coby zařízení z druhé ruky. Tam pak cena výrazně klesá, nicméně riskujete, že bude zařízení fyzicky opotřebované a že nebude mít baterii v dobré kondici.

MacBook Neo MacBook Air M4 MacBook Air M3 MacBook Air M2 MacBook Air M1
Cena za nový od 16 990 Kč 24 489 Kč 22 990 Kč
Cena za použitý 21 590 Kč 19 490 Kč 17 290 Kč 12 890 Kč

*U cen nových modelů jsme vycházeli z aktuálních cen největšího tuzemského prodejce Alza, u cen použitých kusů vycházíme z bazarových cen jakkost A obchodu Mobil Pohotovost.

