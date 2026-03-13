MacBook Neo je nejvýhodnější laptop od Applu: porovnali jsme výkon čipů M1 až M4

- MacBook Neo budí vášně zejména kvůli obavám o výkon a operační paměť
- Provedli jsme proto sadu testů dle nejpoužívanějších benchmarkových aplikací
- Z nich jasně vyplývá: MacBook Neo má spoustu výkonu a drtivé většině zákazníků bude stačit
MacBook Neo se jeví jako ideální zařízení pro celou řadu méně náročných zákazníků. Prakticky všechny kompromisy způsobené cenou odborná veřejnost i zákazníci respektují – až na jeden. Už od samotného představení se řeší hlavně výkon a operační paměť. Bude MacBook Neo výkonnostně stačit?
MacBook Neo má výkonu dost
Upřímně, MacBook Neo zatím testujeme pouze pár dní a na výkonnostní limity čipové sady ani operační paměti jsme zatím nenarazili. Celkový výsledek si ale necháme až do recenze, kterou pro vás již chystáme. Dnes se podíváme na něco více hmatatelného – jak si MacBook Neo vede v oblíbených benchmarkových aplikacích ve srovnání s posledními čtyřmi generacemi MacBooku Air.
Model MacBook Air M5 jsme do testu nezahrnovali, protože asi málokdo bude nad těmito dvěma zařízeními přemýšlet jako o konkurenci. Naopak MacBook Neo může se svou cenou potrápit hlavně doprodeje starších MacBooků. Na porovnání cen se podíváme také, protože v kontextu výkonu jde o celkem důležitý aspekt, dle kterého možná budete vybírat svůj nový laptop i vy.
Srovnání: Neo vs. Air
Metodika testování je celkem snadná. Podobně jako u každé recenze počítačů Mac, i zde jsme provedli s půlhodinovým odstupem po sobě 6 benchmarků: Cinebench 2024, který je typický pro desktop platformu, ale také 3DMark Wild Life Extreme, Solar Bay (v obou případech zátěžový „stress test“) a nakonec i Geekbench v6.
Tyto benchmarky, dostupné i pro smartphony nebo tablety, mohou i pro vaši vlastní představu dobře ilustrovat, jaký má MacBook Neo výkon v porovnání kupříkladu s iPhonem 16 Pro, se kterým sdílí čipovou sadu, ale také současnou generací iPhonů 17.
Srovnávací tabulka výkonu
|Benchmark
|MacBook Neo (A18 Pro)
|MacBook Air M4
|MacBook Air M3
|MacBook Air M2
|MacBook Air M1
|Geekbench 6 – Single Core
|3 323 bodů
|3 611 bodů
|3 011 bodů
|2 609 bodů
|2 369 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|8 527 bodů
|14 201 bodů
|11 806 bodů
|9 961 bodů
|8 576 bodů
|Cinebench 2024 – Single Core
|146 bodů
|171 bodů
|141 bodů
|119 bodů
|112 bodů
|Cinebench 2024 – Multi Core
|299 bodů
|755 bodů
|608 bodů
|490 bodů
|430 bodů
|Cinebench 2024 – GPU
|–
|3 512 bodů
|3 264 bodů
|1 668 bodů
|1 260 bodů
|3DMark Solar Bay
|7 173 bodů
|14 674 bodů
|12 980 bodů
|8 464 bodů
|5 526 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|4 021 bodů
|8 573 bodů
|8 113 bodů
|6 629 bodů
|4 389 bodů
Z tabulky je patrné, že MacBook Neo s čipovou sadou A18 Pro nabízí výkon zhruba na úrovni základního MacBooku Air s první generací čipu Apple Silicon. Překvapil výkon na jedno jádro, které má spíš na úrovni základní varianty čipu M3. Potvrzuje se to, co už několik dní poletuje po sociálních sítích – máme na mysli videa, na který testeři s MacBookem Neo stříhají videa nebo hrají Cyberpunk 2077.
Po pár dnech testování nemám pochyb o tom, že má MacBook Neo opravdu tolik výkonu, aby stačil drtivé většině zákazníků. Třeba i těm, kteří jej nechtějí pouze na „konzumaci obsahu“, jak prohlásil jeden z ředitelů Asusu. Z technického hlediska je to geniální majstrštyk – už nějakou dobu se hovoří o tom, že vlajkové telefony mají zcela naddimenzovaný výkon. Apple toho brilantně využil a zkrátka umístil „mobilní“ čip do laptopu. A ono to funguje.
Cena: vyplatí se?
Druhým otazníkem je jednotná paměť, respektive RAM, která je kvůli limitacím čipové sady pouze 8 GB a nelze ji dál rozšířit či připlatit za vyšší. Na to si však odpovíme až v chystané recenzi. V kontextu výkonu je klíčové zmínit ještě cenu. MacBook Neo jakožto horká novinka vstupuje na trh ve dvou konfiguracích, základní 256GB bez čtečky otisků prstů v displeji startuje na 16 990 Kč.
K tomu se začal prodávat nový MacBook Air M5, což mimo jiné znamená, že prodejci nouzově vyklízí sklady a snaží se zbavit starší generace MacBook Air M4. Podle našeho průzkumu je u některých velkých prodejců ještě možné pořídit i nové kusy Airu M2, vše ostatní je k mání pouze coby zařízení z druhé ruky. Tam pak cena výrazně klesá, nicméně riskujete, že bude zařízení fyzicky opotřebované a že nebude mít baterii v dobré kondici.
|MacBook Neo
|MacBook Air M4
|MacBook Air M3
|MacBook Air M2
|MacBook Air M1
|Cena za nový
|od 16 990 Kč
|24 489 Kč
|–
|22 990 Kč
|–
|Cena za použitý
|–
|21 590 Kč
|19 490 Kč
|17 290 Kč
|12 890 Kč
*U cen nových modelů jsme vycházeli z aktuálních cen největšího tuzemského prodejce Alza, u cen použitých kusů vycházíme z bazarových cen jakkost A obchodu Mobil Pohotovost.
