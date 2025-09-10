iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro: velký přehled mezigeneračních vylepšení

- iPhone 17 Pro (Max) prodělal obrovskou mezigenerační změnu
- Vylepšení se týká designu, konstrukce, materiálů, procesoru, fotoaparátů i výdrže
- V tomto článku shrnujeme všechny změny, které Apple u svých nejdražších iPhonů učinil
Včera večer se odehrál každoroční svátek všech fanoušků značky Apple, který přinesl nová sluchátka, hodinky, a hlavně nové iPhony. Stejně jako v minulých letech jsme se dočkali čtyř modelů, byť tentokrát v jiném složení – nejméně úspěšnou variantu Plus nahradil super tenký model Air.
Vrcholem nabídky se opět stala dvojice modelů s přídomkem Pro, na níž si dal Apple nejvíce záležet. Zatímco základní iPhone přinesl pouze skromnější mezigenerační upgrade, u iPhonů Pro nezůstal kámen na kameni – obě varianty dostaly dramaticky proměněný design, nové materiály, výkonnější výpočetní techniku i bezdrátovou konektivitu, delší výdrž… V tomto článku se podíváme na všechny položky, ve kterých si nový iPhone 17 Pro (Max) oproti svému předchůdci polepšil.
Displej: jasnější a odolnější
Asi nejmenší mezigenerační upgrade prodělal displej – oba telefony si ponechaly stejnou zobrazovací technologii, úhlopříčky i rozlišení, nepotvrdilo se ani spekulované zmenšení ostrůvku Dynamic Island.
Novinky týkající se displejů jsou v zásadě dvě – zvýšený špičkový jas z 2 000 na 3 000 nitů, a pak odolnější ochranné sklo Ceramic Shield 2, u kterého Apple slibuje až 3× větší odolnost vůči poškrábání a 4× větší odolnost vůči prasknutí. Nové sklo má zároveň přinášet lepší antireflexní vlastnosti.
Design a konstrukce: nový design, materiály i barvy
Asi největší revoluce se odehrála v oblasti designu a konstrukce. Nové iPhony Pro oproti minulé generaci přišly o titanovo-hliníkový rámeček, namísto něj Apple nasadil čistě hliníkové šasi, které má lépe odvádět teplo. Díky nové unibody konstrukci se navíc Applu podařilo získat více prostoru pro větší akumulátor, pro účinnější chlazení čipsetu, a také pro efektivnější rozmístění antén bezdrátových sítí.
Není to ale pouze o materiálu, změnil se celkový vzhled zad. Ostrůvek fotoaparátu nově zabírá celou šířku, byť čočky samotné jsou poskládané stejně jako u minulých generací do levého horního rohu. Pod modulem se pak nachází skleněná plocha ukrývající cívku pro bezdrátové nabíjení. I ta je vyrobena z nového skla Ceramic Shield 2, v jejím středu pak nacházíme ikonické logo, které se oproti minulým generacím posunulo o něco níže – dříve bylo ve středu telefonu, nyní je ve středu skleněné destičky.
iPhony Pro také letos obměnily barvy. Namísto studených konzervativních barev se Apple rozhodl letošní iPhony Pro lehce rozveselit – pryč je černá nebo vesmírně šedá, namísto nich v Cupertinu namíchali stříbrnou, tmavě modrou a odvážnou kosmicky oranžovou.
Výkon: kapalinou chlazený čip Apple A19 Pro
Nové iPhony Pro pohání nový čipset Apple A19 Pro vyrobený moderním 3nm procesem od TSMC, který má nabídnout až o 40 procent vyšší udržitelný výkon než předchozí generace. Toto číslo pravděpodobně nebude zásluhou výkonnějšího procesoru nebo grafické jednotky, ale především díky novému systému chlazení využívajícího výparníkovou komoru. Navýšeným hrubého výkonu se Apple překvapivě nepochlubil, patrně proto, že zase tak výrazné není, koneckonců čipset A19 Pro je stále složen z 6 procesorových a 6 grafických jader.
Nejvyšší nárůst výkonu prý podstoupila neurální jednotka, která využívá AI akcelerátory na každém grafickém jádru, díky čemuž mají letošní iPhony poskytovat obdobný AI výkon jako počítače MacBook Pro. Lepší výkon pro práci s umělou inteligencí má rovněž zajistit navýšení kapacity RAM na 12 GB, byť tento údaj Apple oficiálně nepotvrdil.
Fotoaparáty: 3 × 48 megapixelů a nová selfie kamera
Apple si pohrál nejen s ostrůvkem fotoaparátů na zádech, ale i se samotnými fotoaparáty. Všechny tři nově mají 48 megapixelů a jsou označovány slovem Fusion, což v rétorice Applu znamená, že je možné z nich díky vysokému rozlišení dělat bezztrátové výřezy.
Tuto praxi Apple používá u hlavního snímače, který nabízí možnost 2× bezztrátového přiblížení, a nově také u teleobjektivu. Ten umí oproti předchozí generaci opticky přibližovat „pouze“ 4×, avšak díky technologii Fusion s ním lze pořizovat až 8× přiblížené snímky bez ztráty kvality. Teleobjektiv je zároveň postaven na větším snímači, který má obecně zlepšovat kvalitu výsledných snímků.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm, hmotnost: 204 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3988 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Velmi kreativně si Apple pohrál i se selfie kamerkou, která je nově postavená na 18Mpx čtvercovém snímači s podporou funkce Center Stage. Snímač tak dokáže s pomocí umělé inteligence zachytit všechny osoby v zorném poli, které lze v případě potřeby rozšířit. Portrétní snímky lze navíc pořizovat na výšku i na šířku ve chvílích, kdy jej držíte svisle. Selfie kamerka zároveň nabízí možnost natáčet ultra-stabilizované video.
Fotoaparáty iPhonů Pro si také polepšily v záznamu videa – jednak je možné natáčet video přední i zadní kamerou zároveň, a kromě toho lze videa ukládat do „profesionálnějších“ formátů – podporovány jsou technologie ProRes RAW, Log 2 a Genlock pro přesnou synchronizaci časové osy z více vstupů.
Nejlepší výdrž v historii
Apple se tradičně nechlubí kapacitou akumulátoru, výdrž svých telefonů hodnotí podle toho, jak dlouho dokáží přehrávat video. V tomto si letošní novinky výrazně polepšily:
|iPhone 16 Pro
|iPhone 17 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|iPhone 17 Pro Max
|Přehrávání lokálního videa
|až 27 hodin
|až 31 hodin
|až 33 hodin
|až 37 hodin
|Streamování videa
|až 22 hodin
|až 28 hodin
|až 32 hodin
|až 33 hodin
V některých zemích navíc Apple prodává iPhony pouze s podporou eSIM, přičemž vynecháním šuplíku pro fyzickou SIM získal více prostoru pro akumulátor, a tím pádem i delší výdrž vyjádřenou 2 hodinami navíc při přehrávání videa.
Nové iPhony se i rychleji nabíjí, s novou 40W nabíječkou je možné je dobít z 0 na 50 procent za pouhých 20 minut, u minulé generace to trvalo o 10 minut déle. Bezdrátové nabíjení se zrychlilo jenom drobně, a to z 22 na 25 wattů (při použití 30W adaptéru).
Vlastní konektivita
V oblasti konektivity se Apple letos spoléhá výhradně na sebe. Pro Wi-Fi a Bluetooth komunikaci nyní využívá vlastního čipu N1, který podporuje modernější standard Bluetooth 6. Nový je i 5G modem Apple C1X, který má být výkonnější a energeticky úspornější než dříve používané modemy od Qualcommu.
Vyšší kapacity pamětí
Apple také vylepšil nabídku úložišť. Varianta se 128GB pamětí z nabídky zmizela a nově oba telefony začínají na 256 GB. Větší model iPhone 17 Pro Max lze dokonce nově koupit s 2TB úložištěm, byť za nemalý příplatek.
České ceny
V rámci totožných paměťových variant stojí letošní iPhone 17 Pro stejně jako loňský model, větší varianta iPhone 17 Pro Max dokonce zlevnila o tisíc korun.
|iPhone 16 Pro
|iPhone 17 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|iPhone 17 Pro Max
|128 GB
|29 990 korun
|–
|–
|–
|256 GB
|32 990 korun
|32 990 korun
|35 990 korun
|34 990 korun
|512 GB
|39 990 korun
|38 990 korun
|41 990 korun
|40 990 korun
|1 TB
|44 990 korun
|44 990 korun
|47 990 korun
|46 990 korun
|2 TB
|–
|–
|–
|58 990 korun
