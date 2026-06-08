iOS 27 zrychluje a krotí tekuté sklo. Důraz klade na vyhledávání a AI

- Apple na vývojářské konferenci WWDC odhalil novinky v operačním systému iOS 27
- iOS bude rychlejší a dostane se i na starší iPhony
- Hlavní slovo dostane umělá inteligence reprezentovaná přepracovanou asistentkou Siri
Dnes odstartovala pětidenní vývojářská konference WWDC 2026, na které Apple postupně seznámí vývojáře s chystanými úpravami svých operačních systémů. Novinky pro spotřebitele firma z Cupertina prezentovala na tradiční úvodní keynote, přičemž významnou část věnovala své stěžejní platformě iOS. Ta se s příchodem letošních iPhonů přehoupne do verze 27 a přinese spoustu menších či větších vylepšení.
iOS 27: zkrocení tekutého skla
Apple loni napříč všemi svými systémy zavedl revoluční designovou změnu – prostředí z velké části postavil na grafickém prvku nazvaném Liquid Glass, který si pohrává s průsvitností a s odrazy světla. Jak se ale později ukázalo, tekuté sklo nemusí být ve všech scénářích vhodné – občas skrze něj prosvítají „divoké“ poklady, které narušují práci s ovládacími prvky v popředí. Z tohoto důvodu Apple zavádí nový posuvník, skrze který si uživatel vybere míru průsvitnosti.
Tekuté sklo dostává také novou roli v ikonách aplikací, které jsou přepracované tak, aby získaly hloubku a působily trojrozměrně.
Rychlejší animace a spouštění aplikací
Apple také zapracoval nad tím, jak iOS pracuje s operační pamětí, procesorem a připojením k síti. Systém se efektivněji učí přednačítat klíčové části nejčastěji používaných aplikací a systémových funkcí, aby spouštění aplikací bylo co nejrychlejší. Díky těmto úpravám mají aplikace (jak od Applu, tak od třetích stran) startovat o 30 procent rychleji a otvírání nově pořízených snímků má být rychlejší až o 70 procent. Rychlejší mají být i systémové animace.
Apple rovněž zrychlil přesun fotografií skrze AirDrop, a to až o 80 procent. Efektivnější má být i přepínání mezi Wi-Fi a 4G/5G na základě aktuální kvality připojení. Systém si bude umět automaticky vybrat lepší a rychlejší volbu, aby se např. nezastavilo odesílání fotografií v situaci, kdy se vzdalujete z kavárny, ale ještě jste připojení k její Wi-Fi.
Rychlejší vyhledávání
iOS se také naučil efektivněji indexovat nové položky, aby byly rychleji vyhledatelné ve Spotlightu a v aplikacích Fotky a Pošta. Vyhledávání tak má být nejen rychlejší, ale i mnohem spolehlivější.
Apple Intelligence a zbrusu nová Siri
Velká část prezentace novinek se týkala umělé inteligence, která se podle očekávání dočkala radikálního přepracování. Její hlavní představitelkou se stala nová Siri AI, která se dočkala nového designu, a hlavně nových funkcí.
Siri na iPhonech bude nově využívat prostor okolo ostrůvku Dynamic Island, kde bude mít podobu jakési amorfní bubliny. Siri AI bude multimodální, pracovat bude jak s hlasovými příkazy, tak i s obrazovými materiály.
Nová Siri bude spolupracovat se systémovými aplikacemi – dokáže vytvářet úkoly či události v kalendáři, nabízet fotografie pro sdílení v aplikaci iMessage, anebo vyhledávat důležité informace během hovorů. Siri také dostala svoji sekci v aplikaci Fotoaparát, ve které umí v reálném čase poskytovat informace o fotografovaných objektech.
Díky znalosti kontextu se bude moci opírat o informace získané v minulosti (v předchozích konverzacích, na webu, v aplikacích) a zpět se k nim vracet. Stejně tak bude schopná pracovat s aktuálními informacemi. Umělé inteligenci a nové Siri se více věnujeme ve zvláštním článku.
Rodičovská kontrola
iOS 27 si také polepšuje v oblasti zabezpečení dětských účtů, přičemž důraz je kladen na položky, které rodiče nejvíce zajímají – na co jejich dětí koukají, s kým mluví a k čemu všemu mají přístup.
Nově bude možné stávající běžné účty převádět na podřízené účty a držet nad nimi ochrannou ruku. Novinkou bude povolování instalace aplikací, či prohlížení konkrétních webových stránek přímo v rámci aplikace iMessage. V rámci funkce Time Allownance pak bude možné stanovovat maximální čas strávený v konkrétních typech aplikací – zábava, hry, sociální sítě apod. Dospělí také budou moci nastavit, v kterých časech má jejich potomek povolené konkrétní aplikace.
Rodiče budou moci rozšiřovat okruh důvěryhodných osob, které budou moci obsah schvalovat, např. starší sourozenci nebo prarodiče.
Další novinky v systému a aplikacích
- iMessage dostává nový indikátor odesílání fotografií
- Zdraví umí nově během cyklu sledovat menopauzu a perimenopauzu
- U AirPods lze nově personalizovat zvukový projev díky ekvalizéru
- Aplikace Fotky nově umožňuje uživatelům systému Android a Windows připojit se ke sdíleným albům a dovolit do nich uploadovat snímky a videa v plné kvalitě
- Aplikace Passwords umí jednoduše změnit kompromitovaná hesla najednou
Kompatibilita: překvapení večera
Jestli něčím Apple skutečně hodně překvapil, tak je to kompatibilita iOS. Applu se podařilo nový systém optimalizovat tak, aby fungoval i na starším hardwaru, o kterém si většina veřejnosti myslela, že „půjde z kola ven“. Na nový iOS 27 se tak mohou těšit všechny telefony, které podporují iOS 26, tedy:
- iPhone 11, 11 mini, 11 Pro a 11 Pro Max,
- iPhone SE (2. generace),
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max,
- iPhone SE (3. generace),
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro a 13 Pro Max,
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max,
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max,
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max,
- iPhone 16e,
- iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max a Air,
- iPhone 17e.
iOS 27 tak bude dostupný na největším množství zařízení v historii této platformy. Beta verze iOS 27 je dostupná od dnešního dne, veřejná beta verze půjde do oběhu příští měsíc. Finální verze pak dorazí s novými iPhony na podzim letošního roku.