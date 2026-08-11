Apple chystá revoluci pro iMac. Nový OLED vyřeší jeden problém, ale zvedne cenu

- LG pracuje na nové generaci OLED panelů s pětivrstvou konstrukcí pro příští iMac
- Technologie má nabídnout vyšší jas, delší životnost i lepší odolnost proti vypalování
- První OLED iMac od Applu by mohl dorazit nejdříve v roce 2029
Apple podle všeho pokračuje v přípravách prvního iMacu s OLED displejem. Korejský server The Elec nyní přináší nové informace o vývoji panelů, které pro budoucí počítače Applu vyrobí společnost LG Display. Ta údajně pracuje na zcela nové generaci OLED technologie, která by měla odstranit jednu z největších slabin těchto panelů.
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Pětivrstvé OLEDy pro iMac
Současné nejpokročilejší OLED panely od LG Display využívají takzvanou čtyřvrstvou (4-stack) konstrukci. Nově však firma vyvíjí ještě pokročilejší pětivrstvou variantu (5-stack), která přidává třetí modrou emisní vrstvu. Výsledkem by měl být vyšší maximální jas, delší životnost panelu a také lepší odolnost proti vypalování obrazu. Právě to je pro stolní počítače zásadní, protože na displeji často dlouhé hodiny zůstávají stejné prvky uživatelského rozhraní – například lišta macOS, dock nebo ovládací panely aplikací.
A new iMac is expected later this year, while Apple is reportedly working on its first OLED iMac for a 2027/28 launch. pic.twitter.com/jgGUdOVPc1
— Apple Club (@ApplesClubs) July 24, 2026
Podle informací serveru The Elec rozeslal Apple už loni výrobcům displejů dokumentaci s požadavky na OLED panel pro budoucí iMac. Mělo jít o displej s úhlopříčkou 24″, jasem okolo 600 nitů a hustotou přibližně 218 pixelů na palec. LG Display mezitím dokončilo vývoj 27″ 5K OLED panelu s hustotou 220 pixelů na palec, který používá klasické RGB Stripe rozložení subpixelů. Přestože nejde o panel určený přímo pro iMac, slouží jako technologický demonstrátor pro ověření výroby displejů s velmi vysokou jemností.
Vyšší kvalita nebude zadarmo
Vývoj podobných panelů ale není jednoduchý. S rostoucí hustotou pixelů se zmenšuje plocha jednotlivých světelných bodů, což komplikuje dosažení vysokého jasu. Vyšší zatížení OLED materiálu navíc zkracuje jeho životnost a může urychlit vznik vypálených míst. Právě proto LG přidává třetí modrou emisní vrstvu. Díky ní se zatížení rozdělí mezi více vrstev, což by mělo přinést nejen vyšší jas, ale také delší životnost a nižší riziko vypalování.
Nevýhodou je ovšem vyšší výrobní cena. Více vrstev znamená větší spotřebu organických materiálů i složitější výrobní proces, takže bude záležet na tom, zda se LG podaří technologii vyrábět s dostatečně vysokou výtěžností. Budoucí iMac od Applu tak nemusí být dražší jenom kvůli nedostupným paměťovým čipům, ale také kvůli úplně novému displeji.
OLED iMac si ještě počká
Podle dosavadních informací pracují na OLED panelech pro budoucí iMacy jak LG Display, tak Samsung Display, který vyvíjí vlastní technologii QD-OLED. Oba výrobci údajně cílí na dokončení vývoje kolem roku 2028. Pokud se harmonogram nezmění, první iMac s OLED displejem by se mohl na trhu objevit nejdříve v roce 2029. Pro Apple by šlo o další významný krok v přechodu celé produktové řady na OLED panely po iPhonech, Apple Watch a iPadech Pro.
První přechod dalších produktových řad na OLED bychom však mohli vidět už na konci letošního roku. Nejhlasitěji se spekuluje o MacBooku Pro s dotykovou OLED obrazovkou. Další na řadě bude MacBook Air, který by měl na OLED přejít v roce 2028, výhledově nejspíš i MacBook Neo, ale motivace (ne)předělat tento laptop na dražší typ zobrazovače bude poháněna snahou zachovat nízkou cenovku.