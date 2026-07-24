Apple překope téměř všechny Macy. Přijdou dotykové MacBooky, OLED i čipy M7

- Apple připravuje výraznější upgrade prakticky všech počítačů ve své nabídce
- Největší novinkou bude přepracovaný MacBook Pro s dotykovým OLED displejem
- Situaci však komplikují nedostatky paměťových čipů a mimořádný zájem o Macy kvůli umělé inteligenci
Apple se připravuje na rozsáhlou modernizaci svého počítačového portfolia. V průběhu letošního podzimu a příštího roku má představit nové verze prakticky všech Maců, které aktuálně prodává. Nemělo by se přitom jednat jen o klasické mezigenerační vylepšení, ale o skutečné inovace – v hlavní roli dotykové OLED obrazovky, nové čipy řady M6 a mnoho dalšího v příštím roce.
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Nejprve MacBook Pro a iMac
Podle informací reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg chce kalifornská společnost využít rostoucí poptávky po výkonných počítačích schopných provozovat náročné modely a agenty umělé inteligence. První novinky mají dorazit už na podzim. Apple údajně dokončil vývoj základního 14″ MacBooku Pro s čipem M6 a nových iMaců, které nahradí současnou, již dva roky starou generaci. V obou případech ale půjde spíše o modernizaci vnitřní výbavy než o výraznou změnu vzhledu. Nový základní MacBook Pro s interním označením J804 si má ponechat současné šasi.
Mnohem zajímavější bude nová generace vrcholných 14″ a 16″ MacBooků Pro, které Apple interně označuje jako K114 a K116. Tyto počítače mají poprvé v historii Macu nabídnout dotykový displej a zároveň přejít z technologie mini-LED na OLED. Uživatelé se tak mohou těšit na dokonalejší černou, vyšší kontrast a živější podání barev.
Přepracované MacBooky Pro mají dorazit mezi koncem letošního roku a začátkem roku 2027. Apple je momentálně testuje se systémem macOS 27.1, jehož vydání je plánováno na konec října. Podle dřívějších zpráv mají využívat čipy M5 Pro a M5 Max známé z MacBooků Pro představených letos v březnu.
Může působit překvapivě, že nový základní MacBook Pro dostane čip M6, zatímco výrazně dražší modely mají zůstat u variant M5 Pro a M5 Max. Důvodem má být změna čipové strategie Applu: výrobce údajně přeskočí profesionální varianty generace M6 a pokročilejší modely později přesune rovnou na čipy M7 Pro a M7 Max zaměřené výrazněji na výpočty spojené s umělou inteligencí.
NEW: Apple readies end-to-end Mac overhaul, including M6 MacBook Pro and new iMacs this year; and several new redesigned MacBook Pros with touch and OLED and new MacBook Air and MacBook Neo models across end of this year and next year. https://t.co/DgkpDcOyrk
— Mark Gurman (@markgurman) July 22, 2026
„Podle naší zprávy budou tyto notebooky vybaveny čipy M5 Pro a M5 Max, které se objevily v modelech MacBook Pro představených letos v březnu. Společnost již plánuje následné modely, jejichž uvedení na trh je naplánováno na období mezi koncem roku 2027 a začátkem roku 2028. Ty budou vybaveny čipy M7 Pro a M7 Max,“ napsal Gurman.
Nášup levnějších MacBooků Air a Neo
Obměně se nevyhne ani MacBook Air. Nové 13″ a 15″ varianty, označované jako J913 a J915, by měly dorazit nejpozději začátkem příštího roku. Vzhled se příliš nezmění, hlavní novinkou proto bude výkonnější čip. Kompletnější modernizace včetně OLED displeje údajně přijde nejdříve v roce 2028.
Apple pracuje také na další generaci dostupného MacBooku Neo. Testovaný prototyp používá novější čip A19 Pro a větší kapacitu operační paměti. Výrobce chce počítač průběžně oživovat také novými barevnými variantami, které mají podpořit jeho popularitu mezi méně náročnými uživateli; pro mnohé jsou právě barvy výrazným prodejním argumentem u první generace.
V delším časovém horizontu se počítá rovněž s OLED iMacem. Stejnou zobrazovací technologii má Apple postupně rozšířit napříč většinou svého portfolia – letos ji údajně dostane také nový iPad mini a později se má objevit v MacBooku Air.
Nedostatek pamětí brzdí Mac mini a Studio
Nové generace Macu mini a Macu Studio jsou rovněž ve vývoji. Apple testuje Mac mini s procesory M5 Pro a M6, zatímco připravovaný Mac Studio má využívat čipy M5 Max a M5 Ultra. Termín jejich uvedení ale závisí na dostupnosti paměťových čipů – a ta je nyní velmi problematická.
Právě kompaktní stolní Macy se staly vyhledávanými počítači pro lokální provoz AI aplikací. Poptávka je údajně tak vysoká, že se na některé konfigurace Macu mini a Macu Studio čeká nejméně tři měsíce. Apple proto nemá dostatečné zásoby ani pro současné modely, natož pro bezproblémové zahájení prodeje jejich nástupců.
Nedostatek komponent už navíc přispěl ke zdražování. Apple v červnu zvýšil ceny všech Maců, přičemž například základní MacBook Neo v Česku zdražil z 16 990 na 19 990 korun a 13″ MacBook Air z 29 990 na 34 990 korun. Profesionály často vyhledávaná konfigurace 16″ MacBooku Pro s procesorem M5 Max nyní stojí o 15 tisíc korun víc, konkrétně 124 990 korun. Co víc, zdražení přijde znovu na přetřes v září, kdy Apple představí trio nových iPhonů, včetně skládacího modelu, který má stát víc jak 60 tisíc korun.