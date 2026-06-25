Apple zdražil Macy, iPady a další hardware. iPhony zatím zdražení unikly

⭐ Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz. Děkujeme za podporu.
- Apple přistoupil ke zdražení svých počítačů a tabletů
- U nejvyšších konfigurací ceny vystřelily o vysoké tisíce až desetitisíce korun
- iPhonům se vlna zdražování (zatím) vyhnula
Tim Cook minulý týden v rozhovoru pro The Wall Street Journal připustil, že bude muset přijít zdražení vybraných produktů, neboť dosavadní cenová politika Applu je kvůli současné paměťové krizi neudržitelná. Týden nato skutečně firma z Cupertina zdražila většinu svého hardwaru – pokud jste tedy po komentáři Tima Cooka nakoupili ještě za staré ceny, můžete si poblahopřát.
Nejvíce zdražily počítače
Největší zdražení pocítily počítače Mac, především ve vrcholných konfiguracích. Podle očekávání si svoji atraktivní cenu nedokázal udržet ani nejlevnější MacBook Neo, který zdražil o 3 tisíce korun. V případě stolního počítače Mac Studio se navýšení ceny může počítat i v desítkách tisíc korun. U všech počítačů uvádíme ceny za startovací bezpříplatkové konfigurace:
|Počítač
|Původní cena
|Současná cena
|Rozdíl
|MacBook Neo (A18 Pro)
|16 990 Kč
|19 990 Kč
|3 000 Kč
|MacBook Air (13″, M5)
|29 990 Kč
|34 990 Kč
|5 000 Kč
|MacBook Air (15″, M5)
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|6 000 Kč
|MacBook Pro (14″, M5)
|45 990 Kč
|54 990 Kč
|9 000 Kč
|MacBook Pro (14″, M5 Pro)
|59 990 Kč
|69 990 Kč
|10 000 Kč
|MacBook Pro (14″, M5 Max)
|99 990 Kč
|114 990 Kč
|15 000 Kč
|MacBook Pro (16″, M5 Pro)
|74 990 Kč
|82 990 Kč
|8 000 Kč
|MacBook Pro (16″, M5 Max)
|109 990 Kč
|124 990 Kč
|15 000 Kč
|iMac (M4)
|39 990 Kč
|42 990 Kč
|3 000 Kč
|Mac mini (M4)
|17 490 Kč
|22 990 Kč
|5 500 Kč
|Mac mini (M4 Pro)
|41 990 Kč
|45 990 Kč
|4 000 Kč
|Mac Studio (M4 Max)
|62 990 Kč
|69 990 Kč
|7 000 Kč
|Mac Studio (M3 Ultra)
|124 990 Kč
|149 990 Kč
|25 000 Kč
Narostly i ceny tabletů
Společně s iPady došlo i ke zdražení iPadů, a to opět napříč všemi modely – základní iPad a iPad mini zdražili o 2 tisíce korun, iPad Air o 4 500 korun a iPad Pro o 6 000 korun.
|Model
|Původní cena
|Současná cena
|Rozdíl
|iPad (A16)
|9 990 Kč
|11 990 Kč
|2 000 Kč
|iPad mini (A17 Pro)
|15 490 Kč
|17 490 Kč
|2 000 Kč
|iPad Air (11″, M4)
|16 490 Kč
|20 990 Kč
|4 500 Kč
|iPad Air (13″, M4)
|22 490 Kč
|26 990 Kč
|4 500 Kč
|iPad Pro (11″, M5)
|26 990 Kč
|32 990 Kč
|6 000 Kč
|iPad Pro (13″, M5)
|36 990 Kč
|42 990 Kč
|6 000 Kč
Další produkty
V Cupertinu se zdražoval i další hardware, avšak z tohoto výčtu se v ČR prodává pouze Apple TV.
|Zařízení
|Původní cena
|Současná cena
|Rozdíl
|Apple TV
|4 190 Kč
|5 490 Kč
|1 300 Kč
|Vision Pro
|3 499 USD
|3 699 USD
|200 USD
|HomePod mini
|99 USD
|129 USD
|30 USD
|HomePod
|299 USD
|349 USD
|50 USD
Pokud si trháte vlasy, že jste si nestihli koupit nový iPhone za původní cenu, můžeme vás uklidnit – iPhonům se zdražení vyhnulo. Apple pravděpodobně současnou generaci doprodá za stávající ceny a navýšení provede až u nadcházející řady, která by měla přijít hned po letních prázdninách.
Podle deníku Wall Street Journal by mohlo být zdražení skutečně citelné – s ohledem na zvýšené náklady na operační paměť by mohl iPhone 18 Pro startovat na 40 tisících korun.