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Apple zdražil Macy, iPady a další hardware. iPhony zatím zdražení unikly

Jakub Karásek
Jakub Karásek 25. 6. 19:30
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Notebook Apple MacBook Neo

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Kapitoly článku
Nejvíce zdražily počítače
Narostly i ceny tabletů
Další produkty
iPhonům se navyšování cen (zatím) vyhnulo
  • Apple přistoupil ke zdražení svých počítačů a tabletů
  • U nejvyšších konfigurací ceny vystřelily o vysoké tisíce až desetitisíce korun
  • iPhonům se vlna zdražování (zatím) vyhnula

Tim Cook minulý týden v rozhovoru pro The Wall Street Journal připustil, že bude muset přijít zdražení vybraných produktů, neboť dosavadní cenová politika Applu je kvůli současné paměťové krizi neudržitelná. Týden nato skutečně firma z Cupertina zdražila většinu svého hardwaru – pokud jste tedy po komentáři Tima Cooka nakoupili ještě za staré ceny, můžete si poblahopřát.

Nejvíce zdražily počítače

Největší zdražení pocítily počítače Mac, především ve vrcholných konfiguracích. Podle očekávání si svoji atraktivní cenu nedokázal udržet ani nejlevnější MacBook Neo, který zdražil o 3 tisíce korun. V případě stolního počítače Mac Studio se navýšení ceny může počítat i v desítkách tisíc korun. U všech počítačů uvádíme ceny za startovací bezpříplatkové konfigurace:

Počítač Původní cena Současná cena Rozdíl
MacBook Neo (A18 Pro) 16 990 Kč 19 990 Kč 3 000 Kč
MacBook Air (13″, M5) 29 990 Kč 34 990 Kč 5 000 Kč
MacBook Air (15″, M5) 35 990 Kč 41 990 Kč 6 000 Kč
MacBook Pro (14″, M5) 45 990 Kč 54 990 Kč 9 000 Kč
MacBook Pro (14″, M5 Pro) 59 990 Kč 69 990 Kč 10 000 Kč
MacBook Pro (14″, M5 Max) 99 990 Kč 114 990 Kč 15 000 Kč
MacBook Pro (16″, M5 Pro) 74 990 Kč 82 990 Kč 8 000 Kč
MacBook Pro (16″, M5 Max) 109 990 Kč 124 990 Kč 15 000 Kč
iMac (M4) 39 990 Kč 42 990 Kč 3 000 Kč
Mac mini (M4) 17 490 Kč 22 990 Kč 5 500 Kč
Mac mini (M4 Pro) 41 990 Kč 45 990 Kč 4 000 Kč
Mac Studio (M4 Max) 62 990 Kč 69 990 Kč 7 000 Kč
Mac Studio (M3 Ultra) 124 990 Kč 149 990 Kč 25 000 Kč

Narostly i ceny tabletů

Společně s iPady došlo i ke zdražení iPadů, a to opět napříč všemi modely – základní iPad a iPad mini zdražili o 2 tisíce korun, iPad Air o 4 500 korun a iPad Pro o 6 000 korun.

Model Původní cena Současná cena Rozdíl
iPad (A16) 9 990 Kč 11 990 Kč 2 000 Kč
iPad mini (A17 Pro) 15 490 Kč 17 490 Kč 2 000 Kč
iPad Air (11″, M4) 16 490 Kč 20 990 Kč 4 500 Kč
iPad Air (13″, M4) 22 490 Kč 26 990 Kč 4 500 Kč
iPad Pro (11″, M5) 26 990 Kč 32 990 Kč 6 000 Kč
iPad Pro (13″, M5) 36 990 Kč 42 990 Kč 6 000 Kč

Další produkty

V Cupertinu se zdražoval i další hardware, avšak z tohoto výčtu se v ČR prodává pouze Apple TV.

Zařízení Původní cena Současná cena Rozdíl
Apple TV 4 190 Kč 5 490 Kč 1 300 Kč
Vision Pro 3 499 USD 3 699 USD 200 USD
HomePod mini 99 USD 129 USD 30 USD
HomePod 299 USD 349 USD 50 USD

iPhonům se navyšování cen (zatím) vyhnulo

Pokud si trháte vlasy, že jste si nestihli koupit nový iPhone za původní cenu, můžeme vás uklidnit – iPhonům se zdražení vyhnulo. Apple pravděpodobně současnou generaci doprodá za stávající ceny a navýšení provede až u nadcházející řady, která by měla přijít hned po letních prázdninách.

Podle deníku Wall Street Journal by mohlo být zdražení skutečně citelné – s ohledem na zvýšené náklady na operační paměť by mohl iPhone 18 Pro startovat na 40 tisících korun.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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Kapitoly článku