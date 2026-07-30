Ecovacs Ultramarine P1 recenze: cenově dostupný bazénový vysavač

- Ecovacs Ultramarine P1 patří k nejlevnějším bazénovým vysavačům na trhu
- Přesto nabízí pokročilé technologie a potěší i bohatší obsah balení
- Hodí se také pro bazény se slanou vodou, což v této cenové hladině nebývá standardem
Značka Ecovacs je na trhu zavedeným pojmem především díky svým autonomním robotickým vysavačům pro domácnost. Jejich portfolio je ale mnohem komplexnější a najdeme v něm i autonomní robotické sekačky, čističe oken a akumulátorový bazénový vysavač. Na něm by na první pohled nebylo nic až tak zvláštního, kdyby díky ceně 10 990 Kč nepatřil k jedněm z nejlevnějších na českém trhu. A navíc mu nevadí ani slaná voda, což už produktů této cenové kategorie rovněž nebývá standardem.
Design a zpracování7.5/10
Kvalita úklidu8.0/10
Mobilní aplikace8.2/10
Výdrž baterie8.5/10
Klady
- nízká pořizovací cena
- spolehlivé čištění dna
- zvládne i stěny a vodní linku
- bohatý obsah balení
- dobrá mobilní aplikace
- pokročilý plánovač čištění
Zápory
- pomalejší nabíjení
- komplikovanější čištění obou košů
- neumí čistit podélné schody
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Už jen z toho důvodu mě zajímalo, jak si bude vedet v praxi, jelikož mám sám dlouhodobé zkušenosti s téměř třikrát tak dražším produktem, který používám od loňského roku. V dnešním testu tedy prověřím především to, zda i v této cenové relaci dokáže robot nabídnout přesvědčivý výkon a spolehlivě vyčistit bazén.
Léto je navíc nyní v plném proudu a s ním proto přichází i každoroční rituál péče o bazén. Čistá voda sice láká ke každodennímu osvěžení, ale pravidelná údržba dokáže být pořádně časově náročná – zvlášť pokud se spoléháte na klasický ruční vysavač, a věřte mi, že vím, o čem mluvím. Máme středně velký bazén se slanou vodou o velikosti 8,5 × 3 × 1,5 metru a čištění ručním vysavačem mi při vyšší míře znečištění zabralo klidně i hodinu a půl. Nicméně to neznamená, že byste ruční vysavač měli zahodit, z mého pohledu je kombinace obou produktů tím vůbec nejlepším možným řešením.
Obsah balení
Vzhledem k pořizovací ceně 10 990 Kč množství položek v balení příjemně překvapí. Vedle samotného robota a napájecího adaptéru naleznete v krabici bílý vyprošťovací hák a – což v této cenové relaci zdaleka není samozřejmostí – také kompletní sadu náhradních rotačních kartáčů a „stoupacích” kroužků pro případ, že by se na vašem povrchu bazénu robot nedokázal přisát při čištění stěn.
Každý, kdo v minulosti musel dokupovat drahé příslušenství zvlášť, tohle ocení. Samostatná bazénová tyč obsažena není, na vyprošťovací hák však pasuje jakákoli běžná teleskopická tyč, třeba ta od bazénové síťky.
Filtrační koš disponuje velkorysou kapacitou 4 litry, což spolehlivě postačuje pro většinu běžných bazénu, a povětšinou i pro opakované použití. Při standardním čisticím cyklu jej není nutné vysypávat, což snižuje nároky na obsluhu na minimum, nicméně já to raději po každému úkonu dělal. Součástí hlavního filtračního koše (180 mikronů) je i druhý menší pro zachycení částic o velikosti do 3 mikronů, což je opět něco, co mě velice příjemně překvapilo.
Design a konstrukce
Ultramarine P1 působí hned při prvním kontaktu velmi solidním dojmem. Plastové šasi vykazuje dostatečnou pevnost, lícování dílů je taktéž bezproblémové. Na můj vkus je kombinace bílé a modré barvy až moc výrazná a klidně bych ocenil decentnější odstíny, ale to je samozřejmě čistě můj subjektivní vjem.
Celková úroveň zpracování plně odpovídá standardu robotických vysavačů této značky. Pro zařízení navržené pro trvalý provoz pod vodou je certifikace IP68 povinností – a model P1 toto očekávání bez výhrady naplňuje.
Hmotnost pohybující se kolem 10,5 kilogramu představuje dvousečnou zbraň: zatímco při vkládání do bazénu napomáhá stabilnímu potopení, při vytahování z vody, zvláště pokud uvnitř přístroje zůstává voda, vyžaduje vynaložit trochu více síly. Dodávaný vyprošťovací hák tento problém řeší elegantně, neboť umožňuje robota přitáhnout ke břehu, aniž by se obsluha musela naklánět přes okraj bazénu.
Čtyřlitrový filtrační koš lze vyjmout přímo z horní strany bez nutnosti otevírat celé tělo robota. Koš stačí propláchnout proudem vody ze zahradní hadice a vrátit zpět. Jen škoda, že spodní část není výklopná – pomohlo by to snadnějšímu vypláchnutí nečistot.
Je zde sice průchozí gumová membrána, ale kdyby se dal vyklopit celý spodek, výrazně by to usnadnilo výplach nečistot a následné čistění. Také použité filtrační materiály vykazují vysokou odolnost a při pravidelném čištění podle mého vydrží několik sezón, i když výrobce doporučuje každoroční výměnu.
V případě nákupu nového hlavního koše (180 µm) si připravte 990 Kč, druhý koš na nejmenší nečistoty (3 µm) vyjde na 629 Kč.
Čištění bazénu v praxi
Primárním úkolem bazénového robota je udržovat čisté dno. Ecovacs pro tyto potřeby disponuje celkem slušným sacím výkonem 18 200 litrů za hodinu a již zmíněným dvouvrstvým filtračním systémem. Síto na vnějším koši s hustotou 180 mikronů zachycuje hrubé nečistoty, zatímco vnitřní filtr s jemností 3 mikrony dokáže zachytit i jemnější částice. Tohle je něco, co často nenajdete ani u výrazně dražších produktů.
A právě sběr hrubších nečistot je jednoznačně nejsilnější stránkou prvního robotického vysavače od Ecovacs. Spadané listí, písek, drobné větvičky i utopený hmyz spolehlivě mizí ve filtračním koši. Po dokončení kompletního cyklu je vizuální rozdíl na světlém dně bazénu okamžitě patrný.
Pyl, extrémně jemný písek nebo prach robot absorbuje pouze částečně a někdy po sobě zanechá lehký film. Pokud provozujete bazén v prostředí s vysokým výskytem pylu nebo v těsné blízkosti vzrostlých stromů, je třeba počítat s nutností druhého čisticího cyklu nebo s častějším spouštěním.
Kromě mého obdélníkového bazénu jsem robota testoval také na poměrně velkém kruhovém bazénu s průměrem přes 10 metrů a hloubkou 1,8 metru, kde rovněž fungoval spolehlivě. Sluší se ale dodat, že pro čištění obyčejných nadzemních bazénů z PVC, které nabízejí například hobbymarkety, bych jeho použití nedoporučil. Robot totiž občas poměrně silně naráží do boční hrany, což by v případě PVC mohlo způsobit poškození či dokonce protržení.
Je také dobré vědět, že Ultramarine P1 nečistí schody. Dokáže na ně sice vystoupat, ale plochu jednotlivých stupňů nevyčistí. Vzhledem k tomu, v jaké se pohybujeme cenové hladině je to ale něco, bych od produktu ani neočekával. A upřímně, ani konkurenční Dreame Z1, který měl téměř 2,5× vyšší pořizovací cenu, a který podlouhlé schody vysávat umí, je reálně spíše jen přejíždí a víří kolem sebe nečistoty, než že by je čistil. Pro tyto potřeby používám ruční tyčový vysavač od značky Kokido (řada Voltera), kterou rovněž rád doporučím.
Ecovacs přenáší své dlouholeté zkušenosti s IMU navigací z domácích robotických vysavačů pod vodní hladinu. Systém SmartNavi pracuje podle jasného vzorce: na dně se Ultramarine P1 pohybuje v dráhách ve tvaru S, zatímco na stěnách a vodní lince volí vzor ve tvaru V. Výsledkem je systematičtější pokrytí a čištění, než kterým disponují ty opravdu levní roboti, kteří se bazénem pohybují čistě náhodně.
Tento systém funguje velmi dobře především na rovných plochách a v obdélníkových bazénech. V rozích, na přechodech dna a stěn nebo u složitějších geometrických tvarů však naráží na své limity – zde robot někdy vyžaduje více pokusů, aby danou oblast plně pokryl, ale i tak tam většinou nějaké nečistoty zůstanou. Tvar, materiál i rozměry bazénu (včetně výšky vody) lze orientačně nakonfigurovat v aplikaci, což robotu pomáhá dráhu lépe přizpůsobit. Výsledek se tím zlepšuje, u velmi nepravidelných bazénů to však problém zcela neřeší.
Příjemným detailem je automatické parkování: po dokončení čisticího cyklu robot sám zastaví v předdefinované pozici u okraje. Uživatel tak nemusí složitě pátrat, kde se robot nachází, případně jej lovit někde z prostředku bazénu.
Díky přídavnému kolečku ve spodní části dokáže robot překonávat překážky na dně do výšky 5,5 centimetru, takže běžné přechody a malé stupně v bazénu nepůsobí komplikace.
Ovládání, aplikace a režimy čištění
Prvotní zprovoznění robota je maximálně jednoduché: stačí naskenovat QR kód, propojit s mobilní aplikaci Ecovacs Home, nakonfigurovat tvar bazénu a spustit – vše zabere méně než 5 minut. Pokud aplikaci používat nechcete, lze robota spustit jednoduše stisknutím tlačítka přímo na přístroji.
K dispozici máte celkem tři čisticí režimy:
- Pouze dno
- Pouze stěny a vodní linka
- Kompletní režim (dno i stěny)
V aplikaci najdete dvě praktické doplňkové funkce:
- Eco režim: Prodlužuje dobu provozu na úkor sacího výkonu – to se hodí v případech, pokud bazén není příliš znečištěný.
- Pokročilý plánovač & časovač: Opravdu užitečná funkce, která po prvotním nastavení spouští P1 podle předem nastavených hodnot.
Bluetooth připojení mezi aplikací a robotem funguje pouze v momentě, kdy se P1 nachází na vodní hladině nebo mimo bazén. Pod vodou komunikace logicky nefunguje. Je škoda, že na samotném těle robota chybí ukazatel stavu baterie (musíte se spoléhat pouze na ukazatel v aplikaci, který je funkční pouze pokud je robot zapnutý a mimo bazén).
V mobilní aplikaci Ecovacs velmi milé překvapí skvěle vyřešená správa času vysávání. Můžete si zvolit buď režim „Max“, kdy robot čistí až do úplného vybití baterie, nebo nastavit konkrétní délku úklidu – od minimálních 30 minut po 3 hodiny. Plusem je i fakt, že je funkce časovače dostupná napříč všemi čisticími režimy.
U konkurence se sice s časovači setkáte také, ale většinou s výraznými omezeními. Někteří roboti nabízejí nastavení času výhradně v úsporném Eco režimu, jiní vám dovolí pouze rozplánovat kratší cykly napříč několika dny, dokud se akumulátor plně nevybije.
Ultramarine P1 je první bazénový robot, který u časovače nabízí takto široké možnosti nastavení. Má k vám za hodinu dorazit návštěva? Jednoduše v aplikaci nastavíte čištění přesně na hodinu. Nemusíte si tak dávat minutku na telefonu a pak těsně před příjezdem hostů ve spěchu pobíhat kolem bazénu a lovit projíždějícího robota vyprošťovacím hákem. Samozřejmostí je pak i plnohodnotné týdenní plánování: stačí si přehledně navolit konkrétní dny v týdnu, přesný čas spuštění, délku trvání cyklu i požadovaný čisticí režim.
Baterie a výdrž
Integrovaný akumulátor s kapacitou 4 600 mAh nabízí v Eco režimu výdrž okolo 170 až 180 minut. V praxi to znamená, že Ultramarine P1 bez problémů zvládne kompletní čisticí cyklus u typických zahradních bazénů s plochou do cca 120 m² ve standardním režimu – bez přerušení a bez nutnosti dobíjení. U větších bazénů je vhodné naplánovat dva nabíjecí cykly nebo využít týdenní časovač a čištění rozložit do více dnů.
Doba nabíjení je bohužel delší, pohybuje se okolo 4 hodin. Pokud ale robota připojíte k síti ihned po použití, bude následující den opět plně připraven. Taktéž bateriový provoz představuje v běžném provozu obrovskou výhodu: žádné kabely zamotané ve vodě nebo zamotávající se do čerpadla, žádné problémy s vytahováním a žádné omezení pohybu robota.
Závěrečné hodnocení
Ecovacs Ultramarine P1 je zdařilým vstupem výrobce mezi bazénové vysavače, který navíc nijak výrazně nezatíží vaši peněženku. Ecovacs do tohoto segmentu přenáší své silné stránky z oblasti robotických vysavačů – strukturovanou navigaci, zdařilou integraci aplikace a snadnou obsluhu. Výsledkem je zařízení, které pro typický zahradní bazén funguje spolehlivě, vyžaduje minimální úsilí a zůstává výrazně levnější než většina konkurentů.
S aktuální cenou 10 990 Kč se Ecovacs Ultramarine P1 jasně řadí do cenově velmi dostupné střední třídy a představuje rozumný kompromis – nabízí více než pouze jednoduchý vysavač dna, ale nejde o plnohodnotný profesionální stroj. Je ideální volbou pro obdélníkové nebo oválné standardní bazény běžných rozměrů.
Body navíc dávám i za bohatý obsah balení a především druhý filtrační koš na menší nečistoty do velikosti 3 mikronů. To je opět něco, co často nenajdete ani u výrazně dražší konkurence. Pokud naopak máte členitější bazén, raději bych si připlatil a vzal robota z vyšší třídy.