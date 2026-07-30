Ne jeden, ale hned několik: OpenAI chystá celou rodinu hardwarových zařízení

- OpenAI připravuje své vůbec první hardwarové zařízení
- Společnost o něm mluví již skoro dva roky, ale prozatím jsme se ničeho nedočkali
- Její prezident nyní potvrdil, že nepůjde o jediný produkt, ale hned o několik zařízení
Není žádným tajemstvím, že společnost OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT a stála u popularizace umělé inteligence pro běžné uživatele, připravuje hardwarové zařízení. První zmínky o něm se datují do roku 2024, kdy firma navázala spolupráci s bývalým šéfdesignérem Applu Jonym Ivem a mluvilo se například o telefonu nebo nějaké formě chytrého reproduktoru. Nyní se ukazuje, že tento přístroj nebude sám a dorazí více typů.
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OpenAI vstupuje do hardwarového světa
Informace o prvním hardwarovém zařízení od OpenAI se opět začaly objevovat před několika měsíci, konkrétněji v dubnu 2026 a v té době se mělo jednat o chytrý telefon. Mluvilo se také o tom, že dostaneme něco jako osobního asistenta nebo chytrý přívěsek, ve všech případech samozřejmě zcela postaveného okolo umělé inteligence.
Poté se kormidlo stočilo směrem k chytrému reproduktoru bez displeje a u něj jsme také zůstali. Trochu více světla do plánů OpenAI vstoupit do hardwarového světa nyní vnesl prezident společnosti, Greg Brockman. Toho v rozhovoru vyzpovídala známá technologická novinářka Joanna Sternová a řeč přišla právě i na hardware.
Ne jeden, ale celá skupina produktů
V rozhovoru přišla samozřejmě řeč na onen první hardwarový pokus OpenAI a dotaz, zda se opravdu bude jednat o chytrý reproduktor, byl velmi přímočarý. Brockman to nepotvrdil, ale ani nevyvrátil a namísto toho uvedl, že firma necílí na jeden konkrétní přístroj a připravuje celou rodinu zařízení, které budou využívat pokročilou umělou inteligenci.
Bude se jednat o speciální hardware vytvořený přímo na míru AI a navržený tak, aby fungoval zcela přirozeně, intuitivně a bez překážek mezi ním a uživatelem. Je pravděpodobné, že bude postaven okolo ovládání hlasem a plynulé konverzace. Tato zařízení by měla pohánět procesory, které vyvíjí přímo OpenAI a které budou pochopitelně zaměřeny na zpracování AI.
Datum vydání
Kdy přesně budou tyto hardwarové produkty OpenAI vydány a k dispozici se neví ani po tomto zajímavém rozhovoru. Konkrétní datum bohužel nepadlo, ale Brockman zmínil, že je můžeme očekávat již brzy. Je tedy možné, že se jich opravdu dočkáme ještě koncem tohoto roku.