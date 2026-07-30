ChatGPT Go zdarma na celý rok: Revolut má nabídku, kterou stojí za to využít

- Uživatelé Revolutu mohou získat přístup ke službě ChatGPT Go až na 12 měsíců zdarma
- Tento tarif nabízí vyšší limity využití, nahrávání větších souborů, vyšší paměť i generování obrázků
- ChatGPT Go rozšiřuje portfolio prémiových partnerství Revolutu, jeho standardní cena je přitom 200 Kč měsíčně
Společnost Revolut před několika okamžiky oznámila partnerství se společností OpenAI, díky němuž získají miliony zákazníků přístup ke službě ChatGPT Go, ta v České republice běžně stojí 200 Kč/měsíc. V závislosti na zvoleném tarifu mohou službu využívat až 12 měsíců zdarma. Partnerství je dalším krokem ve snaze Revolutu zvyšovat hodnotu svých tarifů a zpřístupňovat zákazníkům nástroje, které využívají nejčastěji.
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ChatGPT každý týden používá téměř miliarda lidí k přemýšlení, učení, tvorbě a zvládání úkolů v práci i běžném životě. S tím, jak se umělá inteligence stává nedílnou součástí každodenních činností a pracovních procesů, roste i poptávka po možnostech využívat tyto nástroje s menšími omezeními. Zařazením služby ChatGPT Go do svého ekosystému pomáhá Revolut lidem využívat AI naplno v každodenním životě.
Díky službě ChatGPT Go získají zákazníci Revolutu přístup k výrazně vyšším limitům využití, více možnostem nahrávání větších souborů, analýze dokumentů, generování obrázků a funkci paměti. Ať už zjišťují informace před nákupem, plánují cesty, organizují každodenní úkoly nebo řídí vlastní podnikání, mohou AI využívat plynuleji bez omezení bezplatné verze. Toto nové partnerství přichází krátce po uvedení dosud nejpokročilejší rodiny modelů OpenAI, GPT‑5.6.
ChatGPT Go až na rok zdarma k tarifům Metal a Ultra
V závislosti na tarifu mohou retailoví zákazníci Revolutu získat službu ChatGPT Go až na 12 měsíců bez dalších poplatků, nabídka je následující:
- Tarif Ultra: 12 měsíců zdarma + 12měsíční Buddy Pass
- Tarif Metal: 12 měsíců zdarma
- Tarify Premium, Revolut Pro a Revolut Mobile: 6 měsíců zdarma
- Tarify Plus a Standard: 3 měsíce zdarma v rámci speciální promo akce
„Chceme našim zákazníkům poskytovat nástroje, které využívají během celého dne, nejen v oblasti financí. Budujeme rozsáhlé portfolio služeb, které podporují cestování, práci, komunikaci i péči o zdraví. Dnes už není umělá inteligence pouhým bonusem, ale nezbytnou součástí každodenního života. Díky partnerství s OpenAI a nabídce tarifů ChatGPT našim zákazníkům odstraňujeme potřebu platit řadu samostatných měsíčních předplatných a zároveň jim poskytujeme nepřetržitý přístup k nejlepším nástrojům pro produktivitu na světě. Přesně tak by měla vypadat prémiová bankovní zkušenost,“ uvedla Tara Massoudi, generální manažerka pro prémiové produkty v Revolutu.
Revolut se dlouhodobě snaží lákat uživatele na to, že vedle finančních služeb nabízí také řadu digitálních předplatných v rámci jediného členství. Namísto samostatného placení několika různých služeb tak mohou zákazníci využívat výhody zahrnuté v jednom tarifu. Podle společnosti může hodnota všech zahrnutých benefitů u nejvyššího tarifu Ultra dosahovat až 89 000 Kč ročně (tato částka představuje souhrnnou hodnotu všech předplatných zahrnutých v tarifu Ultra). Nabídka zahrnuje služby z oblastí cestování, dopravy, zdraví, fitness, vzdělávání, kreativity i zábavy.
V příštích týdnech navíc získají vybraní uživatelé tarifů Revolut Standard a Plus přístup k tříměsíční zkušební nabídce služby ChatGPT Go. Ode dneška je tento tarif dostupný také pro zákazníky všech ostatních placených tarifů Revolutu a nově i pro uživatele služeb Revolut Pro a Revolut Mobile.