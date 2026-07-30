Logitech kvůli EU mění strategii: pro Evropu vyrobí speciální myši s vyměnitelnou baterií

- Příští rok vstoupí v platnost pro výrobce elektroniky zcela zásadní zákon
- Nová elektronika bude muset nabídnout možnost výměny baterie v domácích podmínkách
- Logitech se rozhodl, že bude kvůli tomu nabízet dva typy svých bezdrátových myší
Nové nařízení o bateriích (EU 2023/1542), které vstoupí v platnost 18. února 2027, zásadním způsobem promění evropský trh s elektronikou. Většina tradiční elektroniky, která využívá baterie (telefony, tablety, notebooky), bude muset umožnit uživateli jejich výměnu v běžných podmínkách a bez specializovaného nářadí. Pro výrobce to bude obrovská výzva a není divu, že hledají různé způsoby, jak se s ní vypořádat.
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Logitech mění strategii u myší
Uživatelsky vyměnitelnou baterii budou muset mít i bezdrátové myši a společnost Logitech, která patří k největším v branži, se nyní vyjádřila k tomu, jak hodlá celou situaci řešit. K vyměnitelným bateriím se postaví tak, jako to udělá Nintendo se svou konzolí Switch 2. Verze s vyměnitelným akumulátorem bude dodávat jen do Evropy a ve zbytku světa bude prodávat standardní modely.
Výrobci mají v tomto případě vlastně jen dvě možnosti – buď udělat jednu variantu s vyměnitelnou baterií, kterou by prodávali na všech trzích, nebo ji připravit jen pro Evropu a na ostatních trzích ponechat původní verzi. Nebo samozřejmě z Evropy zcela odejít, ale to většina z nich nechce. Logitech v tom má tedy jasno a vydá se ve stopách Nintenda.
Neopravitelná elektronika nemusí být nutně horší
Strategii Logitechu odkryl Robin Piispanen, šéf herní divize společnosti. Ten uvedl, že periferie, které jsou hůře opravitelné, mohou být v konečném důsledku lepší než ty opravitelné. Vlivem přepracované konstrukce totiž vzniká velké množství kompromisů, a to nejenom finančního rázu. Jedním z nich je třeba hmotnost, což je, obzvláště u herních periferií, důležitý faktor.
Periferie Logitech jsou většinou vybaveny lehkou baterií s tenkým měkkým obalem a tenkým kabelem, které nejsou pro domácí výměnu vhodné. Verze pro Evropu budou muset dostat nový akumulátor s pevným obalem, který je obtížnější nechtěně propíchnout, ale ten bude logicky těžší a zvedne se tak hmotnost celého zařízení.
Logitech bude samozřejmě muset nabízet certifikované náhradní baterie a celé toto nařízení se výrobcům notně prodraží. U levnějších produktů navíc vlastně nedává úplně smysl – když začne u levné bezdrátové myši za pár stovek odcházet baterie, uživatel si rovnou koupí novou a výměnu baterie asi řešit nebude. Vyměnitelná baterie dává smysl opravdu spíše u dražší elektroniky.
Změní EU smýšlení zákazníků?
I když jsou levné myši či klávesnice opravdu silně spotřební zboží často na jedno použití, je klidně možné, že když budou snáze opravitelné, uživatelé trochu změní své smýšlení. Právě to je totiž hlavním smyslem tohoto nového zákona o vyměnitelných bateriích a celkově lepší opravitelnosti elektroniky. Kromě prodloužení životnosti je cílem této iniciativy také změnit stávající návyky zákazníků.