Vlajky Galaxy S24 Ultra a S25 Ultra opět v problémech: možným viníkem je červencová aktualizace

- Samsung nedávno vydal červencovou aktualizaci pro své telefony
- Pokud vlastníte vlajkové modely Galaxy S24 Ultra nebo S25 Ultra, s aktualizací vyčkejte
- Přibývá totiž uživatelů, kteří si stěžují na závažné problémy s baterií a nabíjením
Samsung patří mezi výrobce s nejlepší softwarovou podporou, které se dokážou vyrovnat pouze Apple s Googlem. Ne vše je ale vždy a za každých okolností dokonalé a aktualizace, které nadělají více škody než užitku, se nevyhýbají ani těm nejlepším z nejlepších. Nyní řeší nepovedený update právě Samsung a týká se stále ještě hojně rozšířených vlajkových telefonů.
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Červencová aktualizace dělá uživatelům vrásky
Poslední červencový update pro telefony Samsung měl výrazně zlepšit uživatelský zážitek z jejich používání, ale bohužel se stal pravý opak. Zasaženy byly konkrétněji vlajkové modely Galaxy S24 Ultra a S25 Ultra, tedy smartphony z let 2024 a 2025, které se stále těší vysoké popularitě a mezi uživateli jsou hojně zastoupeny.
Stížnosti se kupí hlavně na platformě Reddit či komunitním fóru Samsungu a je možné, že zdrojem problému by mohla být právě červencová bezpečnostní záplata. A čemu vlastně uživatelé čelí? Uživatelé poukazují především na dramaticky rychlejší vybíjení baterie, ke kterému navíc dochází v době, kdy je telefon prakticky nečinný.
Rychlejší vybíjení, přehřívání a problémy s nabíjením
Uživatelé se vesměs shodují na tom, že tyto problémy začaly okamžitě po instalaci červencové bezpečnostní záplaty a navýšení spotřeby telefonů je opravdu markantní. Jeden z uživatelů uvádí, že u jeho Samsungu narostla denní spotřeba baterie z původních 85 % na zhruba 143 %, a to i přesto, že telefon dle svých slov používal méně.
Telefony se samovolně vybíjejí i přes noc, kdy může klesnout stav baterie klidně o 5 %, a zasažené mobily v průměru ztrácí 5 % až 7 % baterie za hodinu. To ale není všechno, někteří uživatelé poukazují na výrazně vyšší zahřívání, než je obvyklé a také na to, že nabíjení je pomalejší, takže tento problém evidentně omezuje výkon nabíjení.
Historie se opakuje
Pokud jsou vám tyto patálie povědomé, tak vás paměť neklame – prakticky to samé se odehrálo už v dubnu 2026 a opět byly zasaženy primárně vlajky Galaxy S25 Ultra a S26 Ultra. Samsung se prozatím k ničemu nevyjádřil, ale ve hře je ještě jeden viník. Za celou situací nemusí stát červencová aktualizace, ale populární chatovací platforma WhatsApp.
Dle některých se po instalaci posledního updatu začala aplikace zasekávat na pozadí během procesu šifrovaného zálohování. Aplikace se snaží tento proces neustále dokončit, ale nedaří se jí to, a spotřeba baterie výrazně roste. Toto zaseknutí se ve smyčce by vysvětlovalo i nadměrné zahřívání, ale snížení výkonu nabíjení nikoliv. Uvidíme, jak se situace nakonec vyvine.