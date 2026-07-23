WhatsApp přináší pořádnou nálož novinek: nové funkce míří do iPadů i automobilů

- Do WhatsAppu dorazila spousta nových funkcí
- Týkají se aplikace na iPadu, ale i verze určené pro automobily
- Všechny novinky se dostávají do ostrého provozu právě teď
WhatsApp je nejrozšířenější komunikační platformou na planetě a je k dispozici pro všechny možné systémy. Nedávno například dorazila očekávaná verze pro iPad a překvapivě populární je tento „kecálek“ také v automobilech s Apple CarPlay a Android Auto. Také těch se týkají nové funkce, které byly představeny právě teď.
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WhatsApp vítá praktické novinky
I když si WhatsApp automaticky spojujeme s mobilním telefonem, jedná se pouze o jeden typ elektroniky, na které uživatelé tuto platformu provozují. Je k dispozici také na tabletech, včetně iPadu a komunikovat můžete například přímo v autě, prostřednictvím Apple CarPlay nebo Android Auto. Meta zkrátka chce, aby WhatsApp fungoval na všem, co právě používáte.
Jedna z nových funkcí se týká právě iPadu, na který dorazila oficiální aplikace teprve vloni. Uživatelé si od té doby přejí mít možnost vytvořit si účet přímo na tomto tabletu aniž aby ho museli připojovat k telefonu. Meta tato přání vyslyšela a nově to opravdu lze – registrace je již možná i přímo na iPadu.
Nové prvky, které uvítají hlavně řidiči
Další novinkou je kompletně přepracované rozhraní aplikace v systémech Apple CarPlay a Android Auto. Odteď je možné poslouchat zprávy, odpovídat na ně, volat, kontrolovat historii hovorů nebo si otevírat oblíbené kontakty, to vše samozřejmě handsfree přímo na obrazovce infotainmentu vozu. Velmi prakticky vypadá také vylepšení práce s PDF soubory.
Nový update umožňuje otevírat je přímo v aplikaci aniž by bylo nutné je stahovat, což je rozhodně velmi užitečná věc. Přímo v chatu je pak možné dokonce dělat drobné úpravy, jako třeba zvýrazňování nebo přeškrtnutí textu. Tato funkce je k dispozici na webu a počítači, a to díky technologii Adobe Acrobat.
Sdílejte aktuálně poslouchanou hudbu
Poslední novinka potěší hlavně milovníky hudby. Nově je totiž možné sdílet ve stavu to, co právě posloucháte přes Apple Music nebo Spotify. Stačí pár klepnutí a vaši přátelé ve stavu hned uvidí, co zrovna posloucháte. Všechny tyto novinky jsou již zaváděny do ostrého provozu, takže je můžete v aplikaci WhatsApp očekávat brzy.