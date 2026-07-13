Míříte na dovolenou? Na WhatsApp se vrátila geniální funkce ChatGPT

- OpenAI znovu zpřístupnila ChatGPT přímo v aplikaci WhatsApp
- Služba byla letos v lednu ukončena a uživatelé dostali doporučení přejít na samostatnou aplikaci
- K chatbotu se nyní opět připojíte přes stejné telefonní číslo jako dříve
Na začátku letošního roku to vypadalo, že možnost používat ChatGPT přímo přes WhatsApp definitivně končí. OpenAI tehdy uživatele prostřednictvím samotného chatu informovala, že od 15. ledna 2026 již nebude AI asistent v populární komunikační aplikaci dostupný a zájemce odkázala na oficiální aplikaci ChatGPT. Zdá se ale, že šlo pouze o dočasnou přestávku. Podle nového oznámení uživatelům se totiž ChatGPT vrací do WhatsAppu a opět jej lze používat přímo v rámci konverzace bez nutnosti instalovat samostatnou aplikaci.
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ChatGPT se vrací do WhatsAppu
Nová zpráva, kterou OpenAI rozesílá na původní účet ChatGPT, informuje o návratu služby poměrně stručně. Firma uvádí, že oslovuje uživatele, kteří s chatbotem v minulosti přes WhatsApp komunikovali, a oznamuje jim možnost pokračovat v konverzacích přímo v aplikaci. Pro aktivaci stačí uložit telefonní číslo +1 (800) 242-8478 do kontaktů a následně poslat zprávu stejně jako jakémukoliv jinému kontaktu na WhatsAppu. Účet je navíc označen modrou fajfkou ověření, takže nehrozí záměna s falešnými profily.
Integrace ChatGPT do WhatsAppu si získala oblibu především díky své jednoduchosti a nízkým nárokům na datové připojení. Oproti klasické aplikaci totiž funguje jako běžná textová konverzace, takže je použitelná i na velmi pomalém internetu.
Praktická vychytávka nejen na cestování
Právě proto si ji oblíbili například cestovatelé během dlouhých letů na dovolenou, nebo při pracovních cestách. Řada aerolinek nabízí bezplatný internet pouze pro textové zprávy nebo s velmi omezenou rychlostí (nejčastěji do 200 kb/s), která nestačí na běžné prohlížení webu. ChatGPT přes WhatsApp ale v takových podmínkách často fungoval bez větších problémů.
WhatsApp verze samozřejmě nenabízí všechny funkce dostupné v oficiální aplikaci ChatGPT. Chybí například pokročilé hlasové režimy, práce se soubory nebo některé multimodální funkce. Pro rychlé dotazy, překlady, shrnutí textů nebo získání informací ale jde o překvapivě praktické řešení.