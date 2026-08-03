Poslední měsíc Tima Cooka v čele Applu započal. Podívejte se, co za 15 let ve vedení dokázal

- Pro Tima Cooka začal poslední měsíc ve funkci generálního ředitele Applu
- Od prvního září jej nahradí John Ternus
- Za patnáct let v čele Applu se Cookovi podařilo firmu dostat mezi nejhodnotnější společnosti planety
Pro řadu lidí je Apple neodmyslitelně spjatý s Timem Cookem, ostatně aby taky ne, když ve vedení technologického giganta strávil 15 let a za tu dobu se mu jej podařilo dostat mezi nejhodnotnější firmy světa. Už příští měsíc ale ve chvíli, kdy budeme mluvit o generálním řediteli Applu, budeme mít na mysli jeho nástupce Johna Ternuse. Jeho poslední prezentace hospodářského výsledku je skvělou příležitostí pro stručné shrnutí bohaté kariéry v čele Applu.
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Čísla nelžou – Tim Cook odvedl dobrou práci
Tim Cook se kormidla Applu chopil 24. srpna 2011 poté, co rezignoval Steve Jobs. Když Cook přebíral tuto roli, tržby Applu se pohybovaly okolo částky 108 miliard dolarů – zajímavostí je, že jen za třetí kvartál letošního roku jsou tržby Applu 109,4 miliard dolarů. Ačkoli je otázkou, s jakými tržbami Apple uzavře letošní rok, za ten loňský to byla částka 416 miliard dolarů. Zajímavé je také srovnání tržeb iPhonu, kdy v roce 2011 to bylo 47 miliard dolarů, přičemž jen za tento kvartál dosahovala částka 54,3 miliard dolarů.
Husarský kousek se povedl Cookovi také s ohledem na hodnotu akcií, neboť na chvíli svou hodnotou překonal hranici 5 bilionů dolarů. Samotná hodnota akcií vzrostla za dobu panování Tima Cooka přibližně 23×, přičemž firma během této doby dvakrát dělila akcie (v roce 2014 v poměru 7 ku 1 a v roce 2020 v poměru 4 ku 1). Co se týče samotné hodnoty, první milník zaznamenal Apple v roce 2018, kdy dosáhl hranice jednoho bilionu dolarů, druhý bilion překonal v roce 2020, třetí se mu podařilo překonat v roce 2022 a čtvrtý padl v loňském roce. Cook zavedl v roce 2012 čtvrtletní výplatu dividend a zahájil také průběžný program zpětného odkupu akcií. Od té doby Apple vyplatil akcionářům více než 1 bilion dolarů.
I co se týče zařízení a služeb se Tim Cook činil. Apple má více než 2,5 miliardy aktivních zařízení, nicméně údaje o počtu instalovaných zařízení nezveřejňoval až do roku 2016, kdy dosáhl hranice jedné miliardy aktivních zařízení. Důležitou kategorií jsou stále více služby, v rámci kterých se Apple chlubí 1,5 miliardy předplatitelů. Tim Cook světu představil služby jako Apple Pay, Apple Card. Apple Music, Apple News, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ nebo iCloud+. V případě zařízení se může pochlubit představením Apple Watch, AirPods, procesorů Apple Sillicon, Vision Pro, iPhonem Air, iPhonem X, HomePodem či MacBookem Neo.
Cook uvedl, že přesun pravomocí na Ternuse probíhá hladce, přičemž Ternus se stane generálním ředitelem 1. září, ještě předtím, než Apple představí nové iPhony. Cook zůstane v Applu jako výkonný předseda představenstva, kde bude mít za úkol komunikovat s politiky a regulačními úřady a bude pomáhat Applu vypořádat se s tlakem směřujícím od těchto skupin. Pro Ternuse každopádně nebude jednoduchý úkol Tima Cooka nahradit.