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Škrty ve vlajkové řadě Galaxy S27: Model Ultra může přijít o jeden z fotoaparátů

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 8. 19:00
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Opisovačka od Pixelu? Galaxy S27 Ultra ukazuje svou možnou podobu
  • Samsung usilovně pracuje na nové vlajkové řadě Galaxy S27
  • Jejím vrcholným telefonem se stane prověřený model s označením Ultra
  • Nejnovější spekulace naznačují výrazné změny v oblasti fotoaparátu

Po premiéře skládaček Galaxy Z Fold 8 a Flip 8 se může Samsung začít naplno soustředit na svou novou vlajkovou řadu Galaxy S27. Ta dorazí zkraje příštího roku a vrcholným modelem se opět stane oblíbená varianta s označením Ultra. Vypadá to ale, že Samsung po dlouhé době výrazně zasáhne do fotovýbavy a jeden z objektivů ze zad telefonu zcela zmizí.

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Tři objektivy namísto čtyř

Jedním ze signifikantních prvků vlajkových telefonů Galaxy S Ultra od Samsungu jsou již dlouhá léta čtyři objektivy. Na zádech těchto mobilů se od roku 2021, kdy dorazil model S21 Ultra, nacházejí čtyři fotoaparáty v podobě hlavního a širokoúhlého objektivu, které doplňují dva teleobjektivy. V modelu S26 Ultra nabízejí 3× a 5× optický zoom.

Samsung Galaxy S26 Ultra a jeho čtyři fotoaparáty
Samsung Galaxy S26 Ultra a jeho čtyři fotoaparáty

Dle informací známého leakera Ice Universe se ale tato éra čtyř fotoaparátů blíží ke konci a nadcházející model S27 Ultra bude mít fotoaparáty pouze tři. Samsung se údajně vzdá objektivu s čipem o rozlišení 10 Mpx, který nabízí 3× optické přiblížení. Tento vlajkový telefon tedy sice pravděpodobně přijde o jedno ze svých specifik, ale ztráta tohoto fotoaparátu není nic tragického.

Fotoaparát nehodný vrcholné vlajky

Faktem je, že 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem působí zastarale a v posledních dvou generacích těchto vlajek byl spíše jen do počtu. Osazený snímač již narazil na své limity a jeho zrušení je, i vzhledem k tlaku na cenu, vlastně docela logický krok. Toto přiblížení navíc zvládne s obdobnou kvalitou zprostředkovat hlavní fotoaparát s rozlišením 200 Mpx.

Model S27 Ultra údajně přijde o jeden ze svých fotoaparátů
Model S27 Ultra údajně přijde o jeden ze svých fotoaparátů

Na druhou stranu, ne všichni tuto změnu uvítají. Ačkoliv je tento fotoaparát již zastaralý, díky své ohniskové vzdálenosti a minimální vzdálenosti ostření byl skvělý ve dvou disciplínách – portrétních a makrofotografiích. Trojnásobná sestava nadcházejícího vlajkového modelu Galaxy S27 Ultra by tedy měla mít rozlišení 200 + 50 + 50 Mpx s tím, že teleobjektiv nabídne 5× optický zoom.



Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) a Galaxy Z Flip 8



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Galaxy S27 Pro s jinou sestavou

Řada Galaxy S27 dostane nového člena v podobě modelu s označením Pro, který by měl být kompaktnější verzí vrcholného provedení Ultra bez podpory dotykového pera. Nyní to ale vypadá, že rozdílů bude více a jeden se opět týká teleobjektivu. Namísto varianty s rozlišením 50 Mpx a 5× optickým zoomem se mluví o jednotce s rozlišením 12 Mpx a 3násobným zoomem.

Spekulovaná podoba Samsungu Galaxy S27 Ultra
Spekulovaná podoba Samsungu Galaxy S27 Ultra

Uvidíme, zda k této změně v počtu fotoaparátů u modelu S27 Ultra nakonec skutečně dojde, nebo zůstane vše při starém. Tyto zvěsti se nicméně neobjevují poprvé, Ice Universe o odstranění tohoto objektivu informoval již dříve a zároveň doplnil, že by se Samsung mohl u hlavního fotoaparátu vrátit k variabilní cloně, kterou nabízely modely Galaxy S9 a S10.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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