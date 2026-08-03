Škrty ve vlajkové řadě Galaxy S27: Model Ultra může přijít o jeden z fotoaparátů

- Samsung usilovně pracuje na nové vlajkové řadě Galaxy S27
- Jejím vrcholným telefonem se stane prověřený model s označením Ultra
- Nejnovější spekulace naznačují výrazné změny v oblasti fotoaparátu
Po premiéře skládaček Galaxy Z Fold 8 a Flip 8 se může Samsung začít naplno soustředit na svou novou vlajkovou řadu Galaxy S27. Ta dorazí zkraje příštího roku a vrcholným modelem se opět stane oblíbená varianta s označením Ultra. Vypadá to ale, že Samsung po dlouhé době výrazně zasáhne do fotovýbavy a jeden z objektivů ze zad telefonu zcela zmizí.
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Tři objektivy namísto čtyř
Jedním ze signifikantních prvků vlajkových telefonů Galaxy S Ultra od Samsungu jsou již dlouhá léta čtyři objektivy. Na zádech těchto mobilů se od roku 2021, kdy dorazil model S21 Ultra, nacházejí čtyři fotoaparáty v podobě hlavního a širokoúhlého objektivu, které doplňují dva teleobjektivy. V modelu S26 Ultra nabízejí 3× a 5× optický zoom.
Dle informací známého leakera Ice Universe se ale tato éra čtyř fotoaparátů blíží ke konci a nadcházející model S27 Ultra bude mít fotoaparáty pouze tři. Samsung se údajně vzdá objektivu s čipem o rozlišení 10 Mpx, který nabízí 3× optické přiblížení. Tento vlajkový telefon tedy sice pravděpodobně přijde o jedno ze svých specifik, ale ztráta tohoto fotoaparátu není nic tragického.
Fotoaparát nehodný vrcholné vlajky
Faktem je, že 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem působí zastarale a v posledních dvou generacích těchto vlajek byl spíše jen do počtu. Osazený snímač již narazil na své limity a jeho zrušení je, i vzhledem k tlaku na cenu, vlastně docela logický krok. Toto přiblížení navíc zvládne s obdobnou kvalitou zprostředkovat hlavní fotoaparát s rozlišením 200 Mpx.
Na druhou stranu, ne všichni tuto změnu uvítají. Ačkoliv je tento fotoaparát již zastaralý, díky své ohniskové vzdálenosti a minimální vzdálenosti ostření byl skvělý ve dvou disciplínách – portrétních a makrofotografiích. Trojnásobná sestava nadcházejícího vlajkového modelu Galaxy S27 Ultra by tedy měla mít rozlišení 200 + 50 + 50 Mpx s tím, že teleobjektiv nabídne 5× optický zoom.
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Galaxy S27 Pro s jinou sestavou
Řada Galaxy S27 dostane nového člena v podobě modelu s označením Pro, který by měl být kompaktnější verzí vrcholného provedení Ultra bez podpory dotykového pera. Nyní to ale vypadá, že rozdílů bude více a jeden se opět týká teleobjektivu. Namísto varianty s rozlišením 50 Mpx a 5× optickým zoomem se mluví o jednotce s rozlišením 12 Mpx a 3násobným zoomem.
Uvidíme, zda k této změně v počtu fotoaparátů u modelu S27 Ultra nakonec skutečně dojde, nebo zůstane vše při starém. Tyto zvěsti se nicméně neobjevují poprvé, Ice Universe o odstranění tohoto objektivu informoval již dříve a zároveň doplnil, že by se Samsung mohl u hlavního fotoaparátu vrátit k variabilní cloně, kterou nabízely modely Galaxy S9 a S10.