Samsung po letech dohání konkurenci. Galaxy S27 konečně nabídne nový typ baterie

- Samsung letos konečně přešel na nový typ křemíkových baterií
- První telefony, které je dostaly, jsou skládačky Galaxy Z Fold 8 a Flip 8
- Je vysoká šance, že těmito akumulátory budou osazeny i nové vlajky Galaxy S27
Čínští výrobci spustili před pár lety revoluci v segmentu baterií, a to prostřednictvím nového typu postaveného na bázi křemíku a uhlíku. Ten nabízí vyšší energetickou hustotu při zachování stejných, nebo i menších rozměrů, a díky tomu se dramaticky proměnily kapacity baterií a výdrž telefonů poskočila na novou úroveň. Samsung se dlouhou dobu držel dnes již zastaralé klasiky, ale letos se konečně podvolil a je více než pravděpodobné, že v tom bude pokračovat.
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Velká bateriová revoluce
První telefon s křemíkovo-uhlíkovou baterií byl Honor Magic 5 Pro z roku 2023, nicméně výraznější nasazení této technologie se datuje až do druhé poloviny roku 2024. Aktuálně používají tento typ prakticky všichni čínští výrobci a rychlost, s jakou narostla průměrná kapacita baterií v mobilním segmentu, je až neuvěřitelná.
Zatímco v roce 2023 byla běžná kapacita baterií zhruba 4 500 až 5 000 mAh, nyní se u vlajkových telefonů pohybuje až okolo 7 000 mAh a modely, které se zaměřují na výdrž, nabízejí klidně akumulátory atakující 10 000 mAh. To vše v naprosto běžně rozměrném šasi bez zbytečné tloušťky a nadstandardní hmotnosti.
Samsung konečně přechází na nový typ baterií
Zatímco čínští výrobci používají tyto baterie již několik let, Samsung, Google a Apple se stále drží klasiky. To mimo jiné znamená, že baterie v jejich telefonech mají podprůměrnou kapacitu. Jihokorejský gigant se ale konečně rozhoupal a vsadil na typ postavený na bázi křemíku a uhlíku, který najdeme v nových skládačkách Galaxy Z Fold 8 (Ultra) a Z Flip 8.
Dává proto smysl, aby tyto baterie použil i u nadcházející vlajkové řady Galaxy S27 naplánované na příští rok, a nejnovější únik to skutečně naznačuje. Podle nejnovějších zpráv by měl model Galaxy S27 Pro dostat baterii se jmenovitou kapacitou 5 087 mAh (typická pravděpodobně 5 200 mAh) a model Ultra na tom bude ještě výrazně lépe.
U něj se spekuluje o baterii se jmenovitou kapacitou 5 534 mAh, což by mělo znamenat typickou kapacitu 5 700 mAh. To sice stále není něco, co by čínskou konkurenci nějak zásadně ohrozilo, ale na poměry Samsungu je to opravdu dramatické navýšení. Nezbývá než doufat, že se tyto baterie rozšíří v rámci značky i do nižších kategorií, například řady Galaxy A.
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Jihokorejci vyhlížejí rekordně plodný rok
Příští rok bude pro Samsung v oblasti vlajkových telefonů ten nejplodnější vůbec. Řada Galaxy S27 dostane nového člena S27 Pro, který bude menší variantou modelu Ultra, jen bez podpory dotykového pera a dočkáme se i nových skládaček Galaxy Z Fold 9, Z Fold 9 Ultra, Z Flip 9 a Tri Fold 2. To znamená, že v roce 2027 můžeme od Samsungu očekávat hned osm prémiových smartphonů, což je nejvíce v historii.