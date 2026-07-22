Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra odhalen: inovace na správných místech

- Nástupce ohebného Foldu 7 bude od nynějšího dne označen přídomkem Ultra
- Galaxy Z Fold 8 Ultra neslibuje žádnou velkou revoluci, ale vylepšuje na těch správných místech
- Mezi novinky patří třeba titanová vložka pod ohebný OLED panel, výkonnější čipset, nová baterie nebo ještě více AI funkcí
- Cena začíná na 53 999 Kč, v rámci předobjednávky ale můžete výrazně ušetřit
Léto se už hezkých pár let nese v duchu tradiční akce jihokorejského Samsungu s názvem Unpacked, v rámci které představuje novinky ze segmentu ohebných smartphonů či chytrých hodinek. Zatímco v minulosti jsme se mohli těšit na dvojici skládaček, letos Samsung vytasil trumf v podobě rovnou tří ohebných telefonů, mezi nimi novinky Galaxy Z Fold 8, která sice jmenovitě navazuje na předchůdce, ale na trh přináší nový poměr stran. Skutečným nástupcem Foldu 7 se totiž nově stal model s označením Galaxy Z Fold 8 Ultra – dostojí svému jménu?
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Ještě tenčí a pevnější
Po stránce designu se Galaxy Z Fold 8 Ultra příliš nezměnil, ostatně proč taky měnit něco, co funguje dobře. Po uchopení do ruky ale na první dobrou poznáte, že je něco jinak – Ultra je doposud nejtenčí ohebný smartphone, jaký Samsung vyrobil. V nejtenčím bodě se pyšní tloušťkou pouhých 4,1 milimetrů, čemuž pomohl přepracovaný kloub, který se snadněji otevírá a zavírá, a také využití titanové vrstvy ukryté pod OLED panelem, jež přispívá k celkové pevnosti zařízení.
Co se týče displeje, tady Samsung vsadil na 8″ Dynamic LTPO AMOLED 2X s rozlišením 2256 × 2504 pixelů (jemnost 422 ppi), obnovovací frekvencí až 120 Hz, maximálním jasem 3000 nitů a podporou pro HDR10+.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 158,4 × 143,2 × 4,1 mm (rozložený), 158,4 × 72,8 × 8,9 mm (složený), hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Pochopitelně nechybí ani vnější displej, který má velikost 6,5″, je typu Dynamic LTPO AMOLED 2X, disponuje rozlišením 1080 × 2520 pixelů (jemnost 422 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz a ochranou v podobě Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Pod kapotou taktéž můžete očekávat to nejlepší – čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 vyrobený 3nm technologií, grafikou Adreno 840, až 16 GB RAM a maximálně 1 TB interního úložiště.
Z další výbavy nesmíme opomenout Wi-Fi 7, Bluetooth 6 s podporou aptX HD, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C 3.2 s podporou OTG, UWB, čtečkou otisků prstů ve vypínacím tlačítku, stereo reproduktory či podporou pro desktopový režim Samsung DeX. Nechybí ani odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP48 – v případě prachu to znamená odolnost proti částečkám o velikosti až 1 milimetr a odolnost proti ponoření do hloubky až 1,5 m po dobu 30 minut.
Rychlé nabíjení a řada AI funkcí
Baterie je velké téma a v případě Galaxy Z Fold 8 Ultra tomu není jinak. Uvnitř nově najdeme křemíkovo-uhlíkový (Si-Ca) akumulátor s kapacitou 5000 mAh, který slibuje až 27 hodin přehrávání videa. Energii doplníte poměrně rychle skrze drátové nabíjení, jehož maximální výkon je 45 W, a za pouhých 30 minut dobijete baterii na sympatických 67 procent. Pozitivní je, že nechybí ani bezdrátové nabíjení, které dosahuje maximálního výkonu 20 W.
Operační systém je tradičně Android, tentokrát ve verzi s pořadovým číslem 16, nechybí nadstavba One UI 8.5 a Samsung přislíbil 7 velkých softwarových aktualizací, tudíž o podporu mít strach nemusíte. V rámci nadstavby dostanou uživatelé hned několik vychytávek, které jim pomohou lépe využít velkou pracovní plochu.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 158,4 × 143,2 × 4,1 mm (rozložený), 158,4 × 72,8 × 8,9 mm (složený), hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP48
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Za zmínku stojí třeba proaktivní Now Nudge funkce, která vám v konverzacích nabídne vyhledání adresy v mapách, možnost v rámci konverzace vytvořit událost v kalendáři nebo vám umožní provádět různé akce přímo z právě došlé notifikace. V rámci této funkce můžete také snadno rozdělit obrazovku a začít s multitaskingem, třeba v aplikacích kalendáře, prohlížeče či e-mailu.
Co nabídne Google AI Pro?
Google AI Pro představuje prémiový předplatitelský tarif společnosti Google, který uživatelům zpřístupňuje její nejvýkonnější generativní modely a pokročilé AI nástroje. V rámci tohoto balíčku získávají předplatitelé prioritní přístup k nejnovějším verzím modelů řady Gemini Pro a Ultra, rozšířenému kontextovému oknu pro zpracování rozsáhlých dokumentů či kódu a hluboké integraci asistenta přímo do aplikací Workspace (jako jsou Gmail, Google Dokumenty či Tabulky). Součástí předplatného bývá také štědrá porce cloudového úložiště a přístup k pokročilým agentním funkcím pro automatizaci komplexních úkolů.
Gigant ze Soulu nezůstává pozadu ani co se týče umělé inteligence, včetně té agentní. Pochopitelně se zde dočkáme integrace Gemini (Google AI Pro dostanete k nákupu na 6 měsíců zdarma) a funkce Gemini Notebooks, která umožní shromažďovat různé informace, fotky či audiozáznamy na jedno místo a následně nechat AI z nich vytvořit infografiky, přehledy a podobně. Agentní AI se v případě Ultry projeví ve formě inteligentní automatizace, kdy budete moci provádět různé akce přímo v aplikacích, aniž byste je museli opouštět.
Trojice fotoaparátů, která vás nezklame
Zadní stranu okupují hned tři fotoaparáty, jak je u Samsungu dobrým zvykem. Konkrétně u modelu Galaxy Z Fold 8 Ultra nalezneme tuto sestavu:
- Hlavní 200Mpx senzor o velikosti 1/1.3″, s velikostí pixelů 0,6 µm, vícesměrným PDAF, clonou f/1.7 a optickou stabilizací obrazu
- Širokoúhlý 50Mpx fotoaparát se senzorem o velikosti 1/2.5″, velikostí pixelů 0,7 µm, dual pixel PDAF, úhlem 120˚a clonou f/1.9
- 10Mpx teleobjektiv se senzorem velikým 1/3.94, velikostí pixelů 1 µm, PDAF, optickou stabilizací obrazu, 3× optickým zoomem a světelností f/2.4
Samozřejmostí je dvojice selfie kamer s rozlišením 10 Mpx a clonou f/2.2, které se nachází ve výřezech vnitřního i vnějšího displeje. Co se týče schopností natáčení videa, maximum je v případě Galaxy Z Fold 8 Ultra rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu (nebo 60 snímků v rozlišení 4K), podpora pro elektronickou stabilizaci, 10bitové HDR či standard HDR10+. Tím ale schopnosti fotoaparátů nekončí, pochlubit se mohou třeba technologií ProVisual Engine Advanced pro kvalitnější noční fotografie, možností natáčet do Cine LUT či kodekem APV pro profesionální editaci.
Cena a dostupnost
Nyní už ale k tomu nejdůležitějšímu, tedy k ceně. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra bude k dispozici ve třech paměťových variantách, konkrétně 256 GB interní paměti/12 GB RAM, 512 GB interní paměti/12 GB RAM a nejvyšší 1 TB interní paměti/16 GB RAM. Za nejnižší paměť zaplatíte 53 999 korun, zlatá střední cesta vás vyjde na 58 999 korun a nejvyšší varianta bude stát 68 999 korun.
|Varianta
|Galaxy Z Fold 8 Ultra
|Galaxy Z Fold 7
|Rozdíl
|256 GB
|53 999 Kč
|52 999 Kč
|+1 000 Kč
|512 GB
|58 999 Kč
|55 999 Kč
|+3 000 Kč
|1 TB
|68 999 Kč
|63 499 Kč
|+5 500 Kč
Samozřejmostí je také 5 000 korun trade-in bonus, díky kterému při pořízení nového zařízení ušetříte a pokud přinesete starší generaci Galaxy Z Flip či Galaxy Z Fold, bude trade-in bonus dvojnásobný. Předobjednávky startují už dnes, 22. července, a potrvají až do zahájení prodeje, které je naplánováno na 7. srpna.
Předobjednejte si nový Galaxy Z Fold 8 Ultra u Mobil Pohotovosti s výkupním bonusem až 10 000 Kč. Za napsání recenze k němu navíc zdarma dostanete sluchátka Buds 4 Pro nebo tyčový vysavač Samsung. Přihoďte k telefonu i nové Samsung hodinky a získáte extra slevu dalších několik tisíc. Více na mp.cz
U vybraných partnerů je navíc možné získat dodatečnou slevu 7 procent při předložení studentské karty ISIC a při společném nákupu s jiným produktem Galaxy lze získat slevu 10 procent na druhý produkt (tablet/hodinky/sluchátka), případně rovnou 30procentní slevu na příslušenství. A pokud budete ochotní po registraci produktu zanechat na zařízení recenzi, můžete získat vysavač Samsung Jet 65 či sluchátka Galaxy Buds 4 Pro.
Zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026
- Vypálil Samsung rybník Applu? Vyzkoušeli jsme Galaxy Z Fold 8, nový poměr stran je neskutečně praktický
- Samsung Galaxy Z Flip 8 prošel dietou. Poradíme, jak ušetřit tisíce
- Miliarda lidí má nemoc, o které neví. Nové Samsung Galaxy Watch 9 a Ultra 2 to umí odhalit
- Fold 8 Ultra za 69 tisíc, Flip 8 za 37 tisíc: poradíme, jak teď ušetřit tisíce (kompletní přehled českých cen)