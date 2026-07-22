Fold 8 Ultra za 69 tisíc, Flip 8 za 37 tisíc: poradíme, jak teď ušetřit tisíce

- Máme pro vás české ceny všech čerstvě představených novinek od Samsungu
- Meziroční zdražení je nejvýraznější u nejvyšších paměťových variant
- V rámci předobjednávek a využití výkupního bonusu lze výrazně ušetřit
- Slevu získáte také při kombinaci nákupu telefonu a hodinek, za napsání recenze dostanete hodnotný dárek
Samsung dnes na letní akci Galaxy Unpacked v Londýně, kde nechyběla ani naše redakce, představil celou řadu nových produktů a provedl drobné úpravy značení v rámci modelové řady Fold. Konkrétně jsme se dočkali ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 8 Ultra coby nástupce Foldu 7, který doplňuje Galaxy Fold 8 se zcela novým poměrem stran, díky čemuž jej můžeme označit za největšího konkurenta chystaného iPhonu Fold (Ultra).
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Na řadu přišla i nová verze oblíbeného véčka Galaxy Z Flip 8 či chytré hodinky Galaxy Watch 9 a Watch 2 Ultra. Všechny produkty jsme si představili v samostatných článcích, v tomto textu se podíváme na české ceny, předobjednávkové bonusy a také na srovnání cen s minulými generacemi. Přidáme také několik užitečných tipů, jak cenu srazit o tisíce korun.
Novinky mezigeneračně zdražily, nicméně několik tisíc korun můžete ušetřit v rámci výkupu svého staršího zařízení, případně při koupi telefonu a hodinek najednou. Ušetřit mohou také studenti.
Galaxy Z Fold 8 Ultra: Trade-in bonus až 10 000 Kč
Největší cenové zemětřesení se odehrálo u ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 8 Ultra, který oproti minulé generaci Z Fold 7 u nejvyšší paměťové varianty podražil o dokonce o 5 500 Kč, základní 256GB varianta má cenu vyšší tisícovku. Standardní české ceny jsou následující:
|Varianta
|Galaxy Z Fold 8 Ultra
|Galaxy Z Fold 7
|Meziroční rozdíl
|256 GB + 12 GB RAM
|53 999 Kč
|52 999 Kč
|+1 000 Kč
|512 GB + 12 GB RAM
|58 999 Kč
|55 999 Kč
|+3 000 Kč
|1 TB + 16 GB RAM
|68 999 Kč
|5 500 Kč
|+5 500 Kč
Galaxy Z Fold 8
Letošní novinka v podobě Galaxy Z Fold 8 s novým poměrem stran (16:10 v zavřeném stavu a 4:3 v otevřeném) má ceny nastavené takto:
|Varianta
|Galaxy Z Fold 8
|256 GB + 12 GB RAM
|48 999 Kč
|512 GB + 12 GB RAM
|53 999 Kč
|1 TB + 16 GB RAM
|63 999 Kč
Zákazníci nicméně mají možnost v rámci předobjednávek výrazně ušetřit. Od dnešního dne do 6. srpna lze využít Trade-in bonusu 5 000 Kč na Fold 8 (Ultra), pokud si necháte vykoupit svůj starší funkční telefon.
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A když na výkup přinesete staršího Flipa či Folda (klidně může jít o první generaci, musí ale být funkčí), výkupní cena se zdvojnásobí (10 000 Kč na Fold 8 (Ultra)). Díky tomu vás 256GB Fold 8 Ultra při výkupu starší skládačky od Samsungu vyjde na podstatně příjemnějších 43 999 Kč.
Tip: pořiďte si nový Galaxy Z Fold 8 (Ultra) výhodněji u Mobil Pohotovosti – získejte okamžitou slevu až 5 či 10 tisíc, sluchátka Galaxy Buds 4 Pro nebo tyčový vysavač Jet 65 Pet zdarma za napsání recenze a slevu na ISIC ve výši dalších 7 procent. Při koupi nových hodinek vás čeká cashback až 3 000 Kč. A při nákupu obou zařízení současně ušetříte dalších několik tisíc.
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Galaxy Z Flip 8
Mezigeneračně podražil i véčkový Galaxy Z Flip 8, a to konkrétně u dva tisíce korun u základní 256GB varianty. České ceny jsou následující:
|Varianta
|Galaxy Z Flip 8
|Galaxy Z Flip 7
|Rozdíl
|256 GB + 12 GB RAM
|31 999 Kč
|29 999 Kč
|+2 000 Kč
|512 GB + 12 GB RAM
|36 899 Kč
|33 299 Kč
|+3 600 Kč
Stejně jako u řady Fold, i u Flipu lze v rámci předobjednávek ušetřit. Až do 6. srpna lze využít Trade-in bonusu 2 500 Kč na Flip 8, pokud si necháte vykoupit svůj starší funkční telefon.
A když na výkup přinesete staršího Flipa či Folda (klidně může jít o první generaci, musí ale být funkčí), výkupní cena se zdvojnásobí (5 000 Kč na Flip 8). Díky tomu vás 256GB Flip 8 při výkupu starší skládačky od Samsungu vyjde na zajímavějších 26 999 Kč.
Tip: pořiďte si nový Galaxy Z Flip 8 výhodněji u Mobil Pohotovosti – získejte okamžitou slevu 2 500 Kč či 5 000 Kč, sluchátka Galaxy Buds 4 Pro nebo tyčový vysavač Jet 65 Pet zdarma za napsání recenze a slevu na ISIC ve výši dalších 7 procent. Při koupi nových hodinek vás čeká cashback až 3 000 Kč. A při nákupu obou zařízení současně ušetříte dalších několik tisíc. Podrobnosti naleznete zde.
Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2
Nová generace chytrých hodinek Galaxy Watch 9 a Ultra 2 bude v prodeji od 22. července, od dnešního dne je možné si je předobjednat. Ceny pro český trh jsou následující (i tady se zdražovalo, v průměru o pětistovku):
- Galaxy Watch 9 (40 mm) – 9 999 Kč
- Galaxy Watch 9 (40 mm, LTE) – 11 299 Kč
- Galaxy Watch 9 (44 mm) – 10 799 Kč
- Galaxy Watch 9 (44 mm, LTE) – 11 999 Kč
- Galaxy Watch Ultra 2 (LTE) – 18 499 Kč
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Také letos Samsung nabízí 7% slevu pro studenty a držitele karty ISIC. Pokud po zakoupení sepíšete krátkou recenzi a zveřejníte ji u prodejce či na srovnávači Heureka, získáte cashback v hodnotě 2 tisíc korun u Watch 9 a 3 tisíc korun u Watch Ultra 2. A pokud k hodinkám přihodíte i některý z nových skládacích telefonů Samsung, získáte extra slevu dalších několik tisíc. Více informací se dozvíte zde.
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