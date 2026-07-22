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Fold 8 Ultra za 69 tisíc, Flip 8 za 37 tisíc: poradíme, jak teď ušetřit tisíce

Jiří Hrma
Jiří Hrma 22. 7. 15:00
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Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) a Galaxy Z Flip 8
  • Máme pro vás české ceny všech čerstvě představených novinek od Samsungu
  • Meziroční zdražení je nejvýraznější u nejvyšších paměťových variant
  • V rámci předobjednávek a využití výkupního bonusu lze výrazně ušetřit
  • Slevu získáte také při kombinaci nákupu telefonu a hodinek, za napsání recenze dostanete hodnotný dárek

Samsung dnes na letní akci Galaxy Unpacked v Londýně, kde nechyběla ani naše redakce, představil celou řadu nových produktů a provedl drobné úpravy značení v rámci modelové řady Fold. Konkrétně jsme se dočkali ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 8 Ultra coby nástupce Foldu 7, který doplňuje Galaxy Fold 8 se zcela novým poměrem stran, díky čemuž jej můžeme označit za největšího konkurenta chystaného iPhonu Fold (Ultra).

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Na řadu přišla i nová verze oblíbeného véčka Galaxy Z Flip 8 či chytré hodinky Galaxy Watch 9 a Watch 2 Ultra. Všechny produkty jsme si představili v samostatných článcích, v tomto textu se podíváme na české ceny, předobjednávkové bonusy a také na srovnání cen s minulými generacemi. Přidáme také několik užitečných tipů, jak cenu srazit o tisíce korun.

Letošní novinky od Samsungu se samozřejmě také pyšní zvýšenou odolností vůči vniknutí vody
Letošní novinky od Samsungu se samozřejmě také pyšní zvýšenou odolností vůči vniknutí vody

Novinky mezigeneračně zdražily, nicméně několik tisíc korun můžete ušetřit v rámci výkupu svého staršího zařízení, případně při koupi telefonu a hodinek najednou. Ušetřit mohou také studenti.

Galaxy Z Fold 8 Ultra: Trade-in bonus až 10 000 Kč

Největší cenové zemětřesení se odehrálo u ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 8 Ultra, který oproti minulé generaci Z Fold 7 u nejvyšší paměťové varianty podražil o dokonce o 5 500 Kč, základní 256GB varianta má cenu vyšší tisícovku. Standardní české ceny jsou následující:

Varianta Galaxy Z Fold 8 Ultra Galaxy Z Fold 7 Meziroční rozdíl
256 GB + 12 GB RAM 53 999 Kč 52 999 Kč +1 000 Kč
512 GB + 12 GB RAM 58 999 Kč 55 999 Kč +3 000 Kč
1 TB + 16 GB RAM 68 999 Kč 5 500 Kč +5 500 Kč


Ohebný smatphone Samsung Galaxy Fold 8 Ultra



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Galaxy Z Fold 8

Letošní novinka v podobě Galaxy Z Fold 8 s novým poměrem stran (16:10 v zavřeném stavu a 4:3 v otevřeném) má ceny nastavené takto:

Varianta Galaxy Z Fold 8
256 GB + 12 GB RAM 48 999 Kč
512 GB + 12 GB RAM 53 999 Kč
1 TB + 16 GB RAM 63 999 Kč

Zákazníci nicméně mají možnost v rámci předobjednávek výrazně ušetřit. Od dnešního dne do 6. srpna lze využít Trade-in bonusu 5 000 Kč na Fold 8 (Ultra), pokud si necháte vykoupit svůj starší funkční telefon.



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A když na výkup přinesete staršího Flipa či Folda (klidně může jít o první generaci, musí ale být funkčí), výkupní cena se zdvojnásobí (10 000 Kč na Fold 8 (Ultra)). Díky tomu vás 256GB Fold 8 Ultra při výkupu starší skládačky od Samsungu vyjde na podstatně příjemnějších 43 999 Kč.

Tip: pořiďte si nový Galaxy Z Fold 8 (Ultra) výhodněji u Mobil Pohotovosti – získejte okamžitou slevu až 5 či 10 tisíc, sluchátka Galaxy Buds 4 Pro nebo tyčový vysavač Jet 65 Pet zdarma za napsání recenze a slevu na ISIC ve výši dalších 7 procent. Při koupi nových hodinek vás čeká cashback až 3 000 Kč. A při nákupu obou zařízení současně ušetříte dalších několik tisíc.

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Galaxy Z Flip 8

Mezigeneračně podražil i véčkový Galaxy Z Flip 8, a to konkrétně u dva tisíce korun u základní 256GB varianty. České ceny jsou následující:

Varianta Galaxy Z Flip 8 Galaxy Z Flip 7 Rozdíl
256 GB + 12 GB RAM 31 999 Kč 29 999 Kč +2 000 Kč
512 GB + 12 GB RAM 36 899 Kč 33 299 Kč +3 600 Kč

Stejně jako u řady Fold, i u Flipu lze v rámci předobjednávek ušetřit. Až do 6. srpna lze využít Trade-in bonusu 2 500 Kč na Flip 8, pokud si necháte vykoupit svůj starší funkční telefon.

A když na výkup přinesete staršího Flipa či Folda (klidně může jít o první generaci, musí ale být funkčí), výkupní cena se zdvojnásobí (5 000 Kč na Flip 8).  Díky tomu vás 256GB Flip 8 při výkupu starší skládačky od Samsungu vyjde na zajímavějších 26 999 Kč.



Nový Samsung Galaxy Z Flip 8



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Tip: pořiďte si nový Galaxy Z Flip 8 výhodněji u Mobil Pohotovosti – získejte okamžitou slevu 2 500 Kč či 5 000 Kč, sluchátka Galaxy Buds 4 Pro nebo tyčový vysavač Jet 65 Pet zdarma za napsání recenze a slevu na ISIC ve výši dalších 7 procent. Při koupi nových hodinek vás čeká cashback až 3 000 Kč. A při nákupu obou zařízení současně ušetříte dalších několik tisíc. Podrobnosti naleznete zde.

Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2

Nová generace chytrých hodinek Galaxy Watch 9 a Ultra 2 bude v prodeji od 22. července, od dnešního dne je možné si je předobjednat. Ceny pro český trh jsou následující (i tady se zdražovalo, v průměru o pětistovku):

  • Galaxy Watch 9 (40 mm) – 9 999 Kč
  • Galaxy Watch 9 (40 mm, LTE) – 11 299 Kč
  • Galaxy Watch 9 (44 mm) – 10 799 Kč
  • Galaxy Watch 9 (44 mm, LTE) – 11 999 Kč
  • Galaxy Watch Ultra 2 (LTE) – 18 499 Kč
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2. generace
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2. generace


Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2. generace



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Také letos Samsung nabízí 7% slevu pro studenty a držitele karty ISIC. Pokud po zakoupení sepíšete krátkou recenzi a zveřejníte ji u prodejce či na srovnávači Heureka, získáte cashback v hodnotě 2 tisíc korun u Watch 9 a 3 tisíc korun u Watch Ultra 2. A pokud k hodinkám přihodíte i některý z nových skládacích telefonů Samsung, získáte extra slevu dalších několik tisíc. Více informací se dozvíte zde.

Zpravodajství z Galaxy Unpacked 2026

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

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Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

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