WhatsApp brzy spustí skvělou novinku: pomůže vám odhalit podvodníky

- Podvodníků je dnes plný internet a naletět na falešnou zprávu je snadné
- Mezi jejich nejoblíbenější komunikační kanály patří platforma WhatsApp
- Meta proto vyvíjí a testuje funkci, která má pomoct s jejich odhalením
S podvodnou zprávou nebo e-mailem se v životě alespoň jednou setkal prakticky každý. Vše se tváří legitimně, útočníci často lákají na nějakou výhodnou nabídku a uživatele se snaží přimět k vyplnění citlivých údajů přes falešnou webovou stránku v odkazu. Ne vždy je rozpoznání podvodu snadné, a proto Meta vyvíjí nástroj, který by měl celý proces usnadnit.
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Meta vyráží do boje proti podvodům
Podvodné zprávy nemusejí lákat jen na nějakou výhru nebo nabídku. Útočníci se dokážou bez problému vydávat za člena rodiny nebo kamaráda, který potřebuje pomoci a osloví uživatele přes cizí číslo s tím, že například ztratil mobil a má nový. Nechat se nachytat zkrátka není v dnešní době nic těžkého a těchto útoků bohužel přibývá.
Proto Meta vyvíjí a v současné době testuje nový nástroj s označením Scam Alert, který je určen pro WhatsApp a který má uživatele před těmito typy podvodů ochránit. Bude se jednat o volitelnou, nikoliv povinnou funkci a využije model strojového učení běžící přímo v zařízení. To znamená, že nikdo, ani Meta, nebude mít přístup k vašim zprávám.
Další vrstva zabezpečení
Scam Alert bude něco jako další bezpečnostní vrstva, která poběží na pozadí a bude klasifikovat příchozí textové zprávy od neznámých odesílatelů. Po prvotní aktivaci se vám tento nástroj stáhne do vašeho telefonu, takže bude běžet lokálně a jeho úkolem bude zkoumat tradiční komunikační vzorce spojené s podvody – žádosti o osobní údaje, naléhavý tón nebo postupné budování důvěry.
Scam Alert tedy bude nápomocný i při typických scénářích, kdy se podvodník snaží navázat s uživatelem citové pouto či romantický vztah předtím, než jej požádá o peníze. Jakmile tato platforma zaznamená potenciální podvod, zobrazí u zprávy varovný banner. Ten samozřejmě uvidí jen příjemce a v dalším kroku může odesílatele zablokovat nebo nahlásit konverzaci. Může ale neznámému klidně dál důvěřovat a tento odznak odstranit, bude to jen na něm.
Pomocník se strojovým učením
Scam Alert se bude v průběhu používání učit a uživatel bude moct k lepším výsledkům přispět dobrovolným sdílením pěti zpráv od důvěryhodného odesílatele, čímž se zlepší přesnost celého nástroje. To ale nebude automatické a uživatel bude muset toto sdílení sám povolit. Tato nová bezpečnostní služba je prozatím ve fázi testování a prozatím se neví, kdy se dostane do ostrého provozu.