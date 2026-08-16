TOPlist

WhatsApp brzy spustí skvělou novinku: pomůže vám odhalit podvodníky

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 16. 8. 8:00
3
Ahoj, můžeš hlasovat pro mou dceru? Útočníci v Česku luxují WhatsApp účty ve velkém
  • Podvodníků je dnes plný internet a naletět na falešnou zprávu je snadné
  • Mezi jejich nejoblíbenější komunikační kanály patří platforma WhatsApp
  • Meta proto vyvíjí a testuje funkci, která má pomoct s jejich odhalením

S podvodnou zprávou nebo e-mailem se v životě alespoň jednou setkal prakticky každý. Vše se tváří legitimně, útočníci často lákají na nějakou výhodnou nabídku a uživatele se snaží přimět k vyplnění citlivých údajů přes falešnou webovou stránku v odkazu. Ne vždy je rozpoznání podvodu snadné, a proto Meta vyvíjí nástroj, který by měl celý proces usnadnit.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Meta vyráží do boje proti podvodům

Podvodné zprávy nemusejí lákat jen na nějakou výhru nebo nabídku. Útočníci se dokážou bez problému vydávat za člena rodiny nebo kamaráda, který potřebuje pomoci a osloví uživatele přes cizí číslo s tím, že například ztratil mobil a má nový. Nechat se nachytat zkrátka není v dnešní době nic těžkého a těchto útoků bohužel přibývá.

Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)
Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)

Proto Meta vyvíjí a v současné době testuje nový nástroj s označením Scam Alert, který je určen pro WhatsApp a který má uživatele před těmito typy podvodů ochránit. Bude se jednat o volitelnou, nikoliv povinnou funkci a využije model strojového učení běžící přímo v zařízení. To znamená, že nikdo, ani Meta, nebude mít přístup k vašim zprávám.

Další vrstva zabezpečení

Scam Alert bude něco jako další bezpečnostní vrstva, která poběží na pozadí a bude klasifikovat příchozí textové zprávy od neznámých odesílatelů. Po prvotní aktivaci se vám tento nástroj stáhne do vašeho telefonu, takže bude běžet lokálně a jeho úkolem bude zkoumat tradiční komunikační vzorce spojené s podvody – žádosti o osobní údaje, naléhavý tón nebo postupné budování důvěry.

Bezpečnost komunikační aplikace WhatsApp v ohrožení? (ilustrační obrázek)
WhatsApp je oblíbenou platformou různých podvodníků

Scam Alert tedy bude nápomocný i při typických scénářích, kdy se podvodník snaží navázat s uživatelem citové pouto či romantický vztah předtím, než jej požádá o peníze. Jakmile tato platforma zaznamená potenciální podvod, zobrazí u zprávy varovný banner. Ten samozřejmě uvidí jen příjemce a v dalším kroku může odesílatele zablokovat nebo nahlásit konverzaci. Může ale neznámému klidně dál důvěřovat a tento odznak odstranit, bude to jen na něm.

WhatsApp je nejoblíbenější aplikací pro zasílání zpráv na světě a denně ji využívají více než 3 miliardy lidí. Federální obchodní komise (FTC) uvedla, že jen v roce 2025 přišli spotřebitelé v důsledku podvodů na sociálních sítích o 2,1 miliardy dolarů. Přes WhatsApp a Instagram vylákali podvodníci z uživatelů 659 milionů dolarů


Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (Ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

WhatsApp přináší pořádnou nálož novinek: nové funkce míří do iPadů i automobilů

Pomocník se strojovým učením

Scam Alert se bude v průběhu používání učit a uživatel bude moct k lepším výsledkům přispět dobrovolným sdílením pěti zpráv od důvěryhodného odesílatele, čímž se zlepší přesnost celého nástroje. To ale nebude automatické a uživatel bude muset toto sdílení sám povolit. Tato nová bezpečnostní služba je prozatím ve fázi testování a prozatím se neví, kdy se dostane do ostrého provozu.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (3)
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Muž chlubící se platební kartou Revolut na letišti (ilustrační obrázek)
Revolut chce zákazníkům zpříjemnit cestování, v Kodani staví vlastní letištní salónek
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Soudní kladívko s hvězdami EU okolo
Google ve Francii dva roky odkládal AI přehledy. Tři týdny po startu stojí před antimonopolním úřadem
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 18:00
0
Stylizovaná ilustrace hráčů s tlačítkovým a dotykovým telefonem vedle notebooku
Od Hada po obří světy: 6 her, které naprosto změnily mobilní hraní
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš včera 12:00
1

Kapitoly článku