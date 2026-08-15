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Pozor, kam přikládáte kartu. Hackeři dokážou z vašeho telefonu udělat terminál

Jakub Fišer
Jakub Fišer 15. 8. 8:00
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Podvod s telefonem a platební kartou
  • Hackeři našli nový způsob, jak krást peníze – pomocí malwaru dokážou proměnit chytrý telefon v falešný platební terminál
  • Útoky jsou velmi cílené, pachatelé oběť nejprve kontaktují telefonicky a vydávají se za zaměstnance banky
  • Kampaň zasáhla také Česko a Slovensko a v jednom případě útočníci dokonce získali půjčku na jméno oběti

Experti ze společnosti Group-IB upozorňují na nový, extrémně nebezpečný podvod, při kterém kyberzločinci přesvědčí oběť, aby si do telefonu nainstalovala škodlivý software. Následně ze smartphonu udělají falešný platební terminál, který dokáže zachytit údaje z bezkontaktní karty. Útoky byly zaznamenány také v Česku a na Slovensku.

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Falešný bankéř volá

Chytré telefony se v posledních letech stále častěji používají místo platebních terminálů. Bezpečnostní experti nyní ale upozorňují na znepokojivý způsob jejich zneužití. Hackeři dokážou prostřednictvím speciálního malwaru proměnit telefon oběti v zařízení, které se chová jako platební terminál a předává údaje z přiložené platební karty útočníkům.

Na kampaň upozornili bezpečnostní výzkumníci společnosti Group-IB, kteří ji pojmenovali WindRelay. Podle jejich zjištění jde o velmi cílené útoky, při nichž si pachatelé připravují malware pro konkrétní oběť. Zaznamenány byly případy v Česku, na Slovensku a ve Slovinsku, což naznačuje zaměření na východní Evropu.

Celý útok začíná průzkumem potenciální oběti. Útočníci si zjistí její jméno, telefonní číslo a pravděpodobně i další osobní údaje. Následně připraví škodlivou aplikaci založenou na malwaru SpyNote, přičemž ji pojmenují přímo po oběti. Právě tento detail je podle Group-IB důležitý. Uživatel totiž nevidí podezřelý název aplikace ani obecné označení, ale program, který působí, jako by byl určený přímo pro něj.

Poté přichází telefonát. Pachatel se vydává za zaměstnance banky a tvrdí, že se u platební karty objevil problém, který je potřeba okamžitě vyřešit. Oběť následně přesvědčí, aby si do telefonu nainstalovala aplikaci mimo oficiální obchod. SpyNote poskytuje útočníkovi vzdálený přístup k telefonu. V další fázi už může pachatel zařízení ovládat a sám do něj nainstalovat druhou část útoku – malware WindRelay.

Z telefonu se stane falešný platební terminál

Právě WindRelay představuje nejzajímavější část celé kampaně. Jde o malware využívající NFC, tedy technologii, kterou telefony běžně používají například pro bezkontaktní platby. Po jeho instalaci může útočník zneužít telefon jako jakýsi falešný platební terminál. Oběť přiloží svou bezkontaktní kartu k telefonu a WindRelay zachytí komunikaci mezi kartou a zařízením. Získaná data následně v reálném čase předává útočníkovi.

Pro oběť přitom může být celý proces velmi přesvědčivý. Telefon totiž vypadá jako běžné zařízení a člověk má pocit, že pouze postupuje podle pokynů banky. Ve skutečnosti však právě přikládá svou kartu k telefonu, který ovládají útočníci. Podle bezpečnostních expertů navíc celý telefonát trvá v průměru přibližně 13 minut. Během této doby pachatel oběť postupně provede instalací malwaru a následně ji přiměje k přiložení platební karty.



Podvod s platební kartou



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V jednom případě útočníci získali i půjčku

Útoky přitom nemusely skončit pouze krádeží peněz dostupných na bankovním účtu. Group-IB popisuje také případ, kdy se útočníkům podařilo požádat v bance o úvěr jménem oběti. Získali tak nejen peníze, které měla oběť aktuálně k dispozici, ale potenciálně také prostředky, které by teprve vydělala.

Přesný počet napadených lidí není znám. Výzkumníci však objevili 23 vzorků malwaru nahraných na VirusTotal mezi listopadem 2025 a červencem 2026. Vzhledem k tomu, že jednotlivé vzorky obsahovaly prvky přizpůsobené konkrétním obětem, se podle zdroje pravděpodobně nejedná o masivní kampaň, ale spíše o několik velmi cílených útoků.

Stejně jako u ostatních telefonních podvodů platí, že nejbezpečnější je zachovat klid a nic neřešit pod tlakem volajícího. Pokud vám někdo zavolá údajně z banky a tvrdí, že je potřeba něco neodkladně vyřešit, hovor raději ukončete a kontaktujte svou banku sami prostřednictvím oficiálního telefonního čísla, například z jejího webu nebo z aplikace. Nikdy nikomu nesdělujte své citlivé údaje (třeba jako číslo platební karty) do telefonu, protože vaše banka by to po vás nikdy nechtěla.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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