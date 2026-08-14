Půlka srpna za námi a Netflix nezpomaluje. Na tyhle novinky se budete chtít podívat

- Prázdniny se chýlí ke konci, ale Netflix stále chrlí jednu novinku za druhou
- Tentokrát třeba dokument o Boeingu či lechtivý seriál inspirovaný populární mangou
Jak je našim dobrým pátečním zvykem, také tentokrát vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího ze světa filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. V našem výběru najdete například dokumentární snímek zabývající se sérií nehod známé letecké společnosti s názvem Volný pád: Zúčtování s Boeingem, už pátou řadu oblíbeného akčního seriálu Outer Banks nebo japonský seriál věnující se intimním tématům na motivy populární mangy S&X.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například nový animovaný seriál plný třaskavého humoru známého britského komika Ricky Gervais: Toulavé kočky, čtvrtou řadu úspěšného španělského komediálního seriálu s netradičním námětem Smrt s. r. o. nebo dokument o jednom z nejlepších fotbalových trenérů všech dob jednoduše nazvaný Mourinho.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Volný pád: Zúčtování s Boeingem (Freefall: A Reckoning for Boeing)
- Datum premiéry: 19. 8. 2026
- Režie: Rory Kennedy
Dokument o šokujícím svědectví whistleblowera, podle kterého došlo k tragickým nehodám letadel Boeing kvůli šetření na nesprávném místě i utajování důležitých informací. Podívejte se co se stalo na pozadí jedné z největších sérií tragických událostí v leteckém průmyslu v poutavém dokumentu Volný pád: Zúčtování s Boeingem.
V návaznosti na široce medializovanou smrt informátora společnosti Boeing Johna Barnetta pokračují v dokumentu Volný pád: Zúčtování s Boeingem režisérka Rory Kennedyová, nominovaná na Oscara, a její produkční partner Mark Bailey, nominovaný na cenu Emmy, ve svém naléhavém vyšetřování kdysi ikonického leteckého giganta, přičemž odhalují šokující nová fakta a zaznamenávají hlasy lidí zevnitř společnosti
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.