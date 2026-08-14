Xiaomi odhalilo HyperOS 4 s „iOS“ designem. Tyto smartphony se dočkají aktualizace

- Xiaomi oficiálně představilo novou verzi svého systému HyperOS
- HyperOS 4 běží na Androidu 17 a dočkal se spousty funkčních i designových novinek
- Není překvapující, že velkou roli u něj hraje umělá inteligence
Xiaomi oficiálně představilo nový systém HyperOS v roce 2023 a nahradilo jím legendární rozhraní MIUI. To skončilo po dlouhých 13 letech a čínský výrobce tento systém poprvé uvedl mezi své uživatele s modelovou řadou Xiaomi 14. Nyní, o tři roky později, přichází očekávaný HyperOS 4 s velkou porcí novinek a výrazně přepracovaným designem.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
HyperOS 4 se představuje
Jednotlivé verze systému HyperOS nebývají vázány na nový Android tak, jako to dělá většina ostatních výrobců. Aktuálně například probíhají aktualizace na HyperOS 3, který je postaven na Androidu 17 a z něj vychází také nově představený HyperOS 4. Je poměrně běžné, že dvě verze HyperOS sdílejí stejnou verzi Androidu, a to samé se událo i u předchozích generací.
Zpět ale k HyperOS 4 a jeho novinkám. Začneme změnami v designu, které jsou postaveny okolo skleněných prvků podobně jako kontroverzní iOS 26. Pokud se vám tento trend nezamlouvá, příliš nadšeni nebudete, protože zde jsou skleněné prvky poměrně výrazné a systém bude dokonce klást důraz na vykreslování realisticky působícího lomu světla.
Lepší přizpůsobení a optimalizace procesů
Přepracované uživatelské rozhraní nabídne, kromě skleněných prvků, také výrazně lepší možnosti přizpůsobení zamykací obrazovky. Nově bude možné uspořádat hodiny i oznámení podle vlastních představ a další možnosti personalizace budou zahrnovat změny velikosti složek či seskupování widgetů.
Rozhraní HyperOS 4 nabídne plynulý přechod mezi aplikacemi v režimech na výšku i šířku, a tomu automaticky přizpůsobí také orientaci plovoucích aplikací. Další novinkou je vylepšená optimalizace systémových procesů, což urychlí načítání aplikací a první testy ukázaly, že po devíti hodinách používání bude načítání přibližně o 18 % rychlejší než u HyperOS 3.
Pořádný nášup umělé inteligence
HyperOS 4 vsází ve velkém na umělou inteligenci, která výrazně pomůže i s jeho chodem. AI umí předpovědět, jaké zdroje budou potřeba, a předem je načte do operační paměti, aby byly okamžitě připraveny k použití. Xiaomi rovněž optimalizovalo algoritmus pro zpracování HDR fotografií, kde je HyperOS 4 výrazně rychlejší (240 ms oproti 340 ms u HyperOS 3).
Spuštění aplikace fotoaparátu bylo zrychleno o 200 ms a výrazného vylepšení se dočkal i systém přehrávání videa. Občasný propad snímkování jako u předchozích verzí systému by se tedy již dít neměl.
Asistent pro každý den
Velkou roli v HyperOS 4 bude hrát asistent Super AI Assistant 2.0, který je poháněn velkým jazykovým modelem (LLM) s názvem MiMo. Tento asistent bude například zajišťovat přepis hlasu na text, prohledávání fotoalba, organizaci poznámek a pomůže i s plánováním cest, ovládáním chytré domácnosti či dokonce vozu Xiaomi.
V případě náročnějšího úkolu zobrazí notifikaci o tom, že jej přijal a pracuje na něm prostřednictvím podlouhlého rozhraní kolem průstřelu fotoaparátu. Jakmile jej dokončí, tato platforma se rozbalí na celou obrazovku a zobrazí výsledek. Za zmínku určitě stojí i nový prvek s označením Inspiration Ball.
Ten funguje jako ukazatel, který můžete přetáhnout na cokoliv v rámci displeje, a tento pomocník dodá označenému obsahu kontext. Když jej například přetáhnete na adresu a vyslovíte příkaz k navigaci, spustí se mapy s již nastaveným cílem v podobě této adresy. Inspiration Ball bude možné využít také například k jednoduchému vyhledávání produktů na internetu (podobně jako Circle to Search).
Telefony a tablety, na které míří beta HyperOS 4
HyperOS 4 Beta – první várka (14. srpna 2026)
- Xiaomi 17 Ultra (včetně modelu Leitzphone)
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
HyperOS 4 Beta – druhá várka (27. srpna 2026)
- Xiaomi 17 Max
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K90 Max
- Redmi K90 Ultra
- Redmi K Pad 2
HyperOS 4 Beta – třetí várka (17. září 2026)
- Redmi K100 Pro Max
- Redmi K100 Pro
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Pro Extreme Edition
- Redmi K80
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
Beta již odstartovala
Veřejná beta odstartovala dnes, tedy 14. srpna 2026, a prozatím pouze v Číně. Postupně se ale rozšíří i do jiných zemí a finální verze by měla dorazit na podzim 2026. Prvními telefony, na kterých poběží HyperOS 4 z výroby, se stanou nové modely v rámci nadcházející vlajkové řady Xiaomi 18. Ta by měla být představena v září tohoto roku.