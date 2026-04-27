Xiaomi HyperOS 4: nová verze systému přinese radikální změny designu s prvky Leica

- Xiaomi začíná připravovat novou verzi svého systému HyperOS
- Jeho v pořadí již čtvrtá iterace začíná pomalu nabývat prvních konkrétních obrysů
- Ve hře jsou údajně dramatické změny v oblasti designu
Xiaomi představilo svůj nový systém HyperOS v roce 2023 a nahradilo jím do té doby používané rozhraní MIUI. Jeho cílem bylo sjednotit platformy pro telefony, tablety, auta, chytrou domácnost a IoT do jednoho komplexního ekosystému, což se povedlo. Letos by měla dorazit verze HyperOS 4, od níž se očekává opravdu výrazná porce novinek.
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Kompletní proměna designu
Nejnovější úniky informací naznačují, že HyperOS 4 dorazí se značně přepracovaným uživatelským rozhraním. Měli bychom se dočkat proměněné grafiky a systém se ještě více zaměří na personalizaci a estetiku. Změnami projdou jednotlivé segmenty celého systému, samozřejmě včetně základního uživatelského rozhraní.
Xiaomi údajně míří směrem k výrazně modernizovanému a ucelenému vzhledu, který bude svěží a působit jinak než doposud. Čínský výrobce podle všeho testuje také nové centrum notifikací pro zamykací obrazovku, které by mělo vypadat jako „dynamický ostrov“. Bude se jednat o praktický a vizuálně přitažlivý prvek, který usnadní práci s notifikacemi a nebude překážet tapetě.
Leica prorůstá i do systému
Jak jistě víte, Xiaomi již dlouhou dobu spolupracuje se společností Leica, která se podílí na vývoji fotoaparátů u vlajkových telefonů. Vypadá to, že v rámci HyperOS 4 proroste tato spolupráce i do systému a podle všeho se můžeme těšit na specializovanou barevnou paletu Leica. Tato estetika byla dříve vyhrazena fotoaparátu, ale nyní se dostane i do ostatních částí systému.
Přepracované uživatelské rozhraní HyperOS 4 by mělo by zefektivnit používání systému a přinést svěžejší, jednotnější designový jazyk na všechna podporovaná zařízení Xiaomi, Redmi a Poco. Dočkáme se nejen designových novinek, ale i nových funkcí, o kterých se však prozatím mnoho neví.
Kdy HyperOS 4 vyjde?
Nová verze systému HyperOS by měla představovat největší update v jeho historii. Změny se očekávají i na úrovni architektury a vypadá to, že starší a stále používaný kód z MIUI bude zcela odstraněn. Betatestování tohoto systému by mělo odstartovat v srpnu tohoto roku a do ostrého provozu pravděpodobně dorazí spolu s vlajkovou řadou Xiaomi 18 v září.