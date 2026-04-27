TOPlist

Xiaomi HyperOS 4: nová verze systému přinese radikální změny designu s prvky Leica

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 27. 4. 12:00
0
 (aktualizováno 27. 4. 17:44)
Xiaomi 17 Ultra na fotografii
  • Xiaomi začíná připravovat novou verzi svého systému HyperOS
  • Jeho v pořadí již čtvrtá iterace začíná pomalu nabývat prvních konkrétních obrysů
  • Ve hře jsou údajně dramatické změny v oblasti designu

Xiaomi představilo svůj nový systém HyperOS v roce 2023 a nahradilo jím do té doby používané rozhraní MIUI. Jeho cílem bylo sjednotit platformy pro telefony, tablety, auta, chytrou domácnost a IoT do jednoho komplexního ekosystému, což se povedlo. Letos by měla dorazit verze HyperOS 4, od níž se očekává opravdu výrazná porce novinek.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Kompletní proměna designu

Nejnovější úniky informací naznačují, že HyperOS 4 dorazí se značně přepracovaným uživatelským rozhraním. Měli bychom se dočkat proměněné grafiky a systém se ještě více zaměří na personalizaci a estetiku. Změnami projdou jednotlivé segmenty celého systému, samozřejmě včetně základního uživatelského rozhraní.

HyperOS 3 na Xiaomi 15T Pro
HyperOS 3 na Xiaomi 15T Pro

Xiaomi údajně míří směrem k výrazně modernizovanému a ucelenému vzhledu, který bude svěží a působit jinak než doposud. Čínský výrobce podle všeho testuje také nové centrum notifikací pro zamykací obrazovku, které by mělo vypadat jako „dynamický ostrov“. Bude se jednat o praktický a vizuálně přitažlivý prvek, který usnadní práci s notifikacemi a nebude překážet tapetě.

Leica prorůstá i do systému

Jak jistě víte, Xiaomi již dlouhou dobu spolupracuje se společností Leica, která se podílí na vývoji fotoaparátů u vlajkových telefonů. Vypadá to, že v rámci HyperOS 4 proroste tato spolupráce i do systému a podle všeho se můžeme těšit na specializovanou barevnou paletu Leica. Tato estetika byla dříve vyhrazena fotoaparátu, ale nyní se dostane i do ostatních částí systému.

Xiaomi 17 s HyperOS 3.0
Xiaomi 17 s HyperOS 3.0

Přepracované uživatelské rozhraní HyperOS 4 by mělo by zefektivnit používání systému a přinést svěžejší, jednotnější designový jazyk na všechna podporovaná zařízení Xiaomi, Redmi a Poco. Dočkáme se nejen designových novinek, ale i nových funkcí, o kterých se však prozatím mnoho neví.



Xiaomi Interconnectivity s iPhonem



Nepřehlédněte

Novinky v nástroji Interconnectivity? Xiaomi 17 snadno propojíte s Macem i iPhonem

Kdy HyperOS 4 vyjde?

Nová verze systému HyperOS by měla představovat největší update v jeho historii. Změny se očekávají i na úrovni architektury a vypadá to, že starší a stále používaný kód z MIUI bude zcela odstraněn. Betatestování tohoto systému by mělo odstartovat v srpnu tohoto roku a do ostrého provozu pravděpodobně dorazí spolu s vlajkovou řadou Xiaomi 18 v září.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Smartphone Xiaomi 17T Pro
O půlnoci to končí! Xiaomi 17T Pro koupíte se slevou za tu nejlepší cenu už jen dnes
PR článek
PR článek PR článek 12:08
Muž mluví k telefonu a chytrému reproduktoru s aktivovaným hlasovým asistentem
Proč nás Siri a Alexa roky jen tahaly za nos (a ChatGPT to konečně změnil)
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 12:00
0
Smartphone Tecno s bezrámečkovým displejem
Nula milimetrů! Tecno to dokázalo a ukázalo telefon s bezrámečkovým displejem
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 7:00
5
Chytré hodinky Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2 recenze: chuťovka pro nenáročné (a šetřivé)
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
0
Gears 5
Nedoceněná hra od Microsoftu právě zlevnila na historické minimum, nenechte si ji ujít
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 13:30
0

Kapitoly článku