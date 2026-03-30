Které telefony Xiaomi, Redmi a Poco dostanou Android 17? Máme pro vás kompletní seznam

- Google se již pomalu připravuje na vydání nového Android 17
- Jedna z prvních značek, která ho dodá svým telefonům, bude Xiaomi
- Které modely ho dostanou jako první a kdy dorazí první beta?
Xiaomi patří mezi značky s poměrně dobrou podporou a většinou posílá na své telefony novou verzi Androidu, ukrytou pod rouškou systému HyperOS, mezi prvními. Letos by tomu nemělo být jinak a HyperOS 4 se s největší pravděpodobností dostane do ostrého provozu velmi brzy poté, co Google vypustí do světa stabilní sestavení Androidu 17.
Beta nového systému v květnu
Některé značky již betu Androidu 17 na svých telefony nabízí, ale Xiaomi prozatím vyčkává. Již několik let se drží osvědčeného scénáře, kdy posílá první beta verzi s novým Androidem na své telefony takřka ve stejný den, kdy Google systém oficiálně představí. Což se děje na květnové akci Google I/O, která se bude letos konat 19. května.
Dá se předpokládat, že jako první dorazí beta verze na aktuální vlajkové telefony, tedy řadu Xiaomi 17 a poté se dostane i na níže postavené přístroje. První verze se zaměří na stabilitu systému a základní systémové funkce. Jedny z prvních telefonů, které se mohou těšit na stabilní sestavení, pak bude ještě nepředstavená řada Xiaomi 17T. Ta by mohla dorazit počátkem podzimu.
Které telefony dostanou HyperOS 4 s Androidem 17?
Jako úplně první mohou s Androidem 17 počítat modely v rámci řady Xiaomi 17, což platí jak pro beta verzi, tak finální sestavení. Hned po ní pravděpodobně přijde řada na předchozí vlajkovou řadu Xiaomi 15 a poté se postupně dostane i na starší přístroje a telefony značek Redmi a Poco. Celkově by se mělo dočkat HyperOS 4 s Androidem 17 více než sedmdesát mobilů.
Xiaomi
Řada 17: Xiaomi 17; Xiaomi 17 Pro; Xiaomi 17 Pro Max; Xiaomi 17 Ultra; Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone
Řada 15: Xiaomi 15; Xiaomi 15 Pro; Xiaomi 15 Ultra; Xiaomi 15S Pro; Xiaomi 15T; Xiaomi 15T Pro
Řada 14: Xiaomi 14; Xiaomi 14 Pro; Xiaomi 14 Ultra; Xiaomi 14T; Xiaomi 14T Pro; Xiaomi 14 Civi
Řada 13: Xiaomi 13; Xiaomi 13 Pro; Xiaomi 13 Ultra; Xiaomi 13T; Xiaomi 13T Pro
Skládací modely: Xiaomi Mix Flip; Xiaomi Mix Flip 2; Xiaomi Mix Fold 3; Xiaomi Mix Fold 4
Řada Civi: Xiaomi Civi 4 Pro; Xiaomi Civi 5 Pro
Tablety: Xiaomi Pad Mini; Xiaomi Pad 6S Pro 12.4; Xiaomi Pad 7; Xiaomi Pad 7 Pro; Xiaomi Pad 7 Ultra; Xiaomi Pad 7S Pro 12.5; Xiaomi Pad 8; Xiaomi Pad 8 Pro
Redmi
Řada Note 15: Redmi Note 15; Redmi Note 15 5G; Redmi Note 15 Pro; Redmi Note 15 Pro 4G; Redmi Note 15 Pro+
Řada Note 14: Redmi Note 14 4G; Redmi Note 14 Pro; Redmi Note 14 Pro 4G; Redmi Note 14 Pro+; Redmi Note 14S; Redmi 14R 5G
Řada K: Redmi K60 Ultra; Redmi K70; Redmi K70e; Redmi K70 Ultra; Redmi K80; Redmi K80 Pro; Redmi K80 Ultra; Redmi K90; Redmi K90 Pro Max
Řada Turbo: Redmi Turbo 3; Redmi Turbo 4; Redmi Turbo 4 Pro; Redmi Turbo 5; Redmi Turbo 5 Max
Základní řady: Redmi 15; Redmi 15 4G; Redmi 15C 4G; Redmi 15C 5G; Redmi A5 4G
Tablety: Redmi K Pad; Redmi Pad 2; Redmi Pad 2 4G; Redmi Pad 2 Pro; Redmi Pad 2 Pro 5G
Poco
Řada F: Poco F6; Poco F6 Pro; Poco F7; Poco F7 Pro; Poco F7 Ultra; Poco F8 Pro; Poco F8 Ultra
Řada X: Poco X6 Pro; Poco X7; Poco X7 Pro
Řada M: Poco M7 4G; Poco M7 5G; Poco M7 Plus; Poco M8 5G; Poco M8 Pro 5G
Řada C: Poco C71; Poco C85 4G; Poco C85 5G
Tablety: Poco Pad M1; Poco Pad X1
Nový Android pro všechny do konce roku
Jak můžete vidět, Android 17 dostane spousta telefonů Xiaomi, ale některé starší modely zůstanou na předchozí verzi. Update nedostanou například populární přístroje Redmi Note 14 5G nebo Poco M7 Pro 5G, které měly přislíbeny jen dvě systémové aktualizace a ty již dostaly. Všechny kompatibilní telefony Xiaomi by měly obdržet HyperOS 4 s Androidem 17 do konce tohoto roku.