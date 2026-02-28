Xiaomi 17 recenze: nejlepší malý telefon roku?

- Xiaomi 17 bude jedním z nejžhavějších kompaktních telefonů letošního roku
- Nabízí opět velmi vysoký výkon, nově také větší baterii a trochu lepší fotoaparát
- Prodává se za 22 999 korun, v akci se však dá pořídit až o 7 tisíc korun levněji
Ani v roce 2026 nebude nouze o malý telefon. Přívlastek „malý“ je však v tomto ohledu trochu nadsázka – těm opravdu malým telefonům už odzvonilo, v posledních letech se derou dopředu spíše trochu zmenšené varianty vlajkových lodí. V prvním čtvrtletí nového roku je výběr více než bohatý, svého zástupce do bitvy vyslalo Vivo, Samsung, čeká se na Pixely. A pak je tu horká novinka Xiaomi 17, která po vzoru svého loňského předchůdce bere to, co fungovalo, a balí to do nového, neokoukaného balení. Bude to fungovat znovu?
Xiaomi 17 vstupuje na český trh hned dnes, a to ve dvou paměťových konfiguracích 256 GB a 512 GB, v obou případech je doplňuje 12GB operační paměť. Základ pořídíte za 22 999 korun, dvakrát větší paměť pak vyjde na 25 499 korun. Pokud jde o zaváděcí cenovku, oproti loňskému roku je to u obou variant zdražení o pětistovku. Xiaomi 17 můžete v prvních dnech koupit se slevou až 2 500 Kč, s bonusem až 4 500 Kč a navíc získat dárky v hodnotě až 7 400 Kč.
Obsah balení
Prodejní balení Xiaomi 17 ničím nepřekvapí. Najdete zde pouze mobil samotný, sponku na SIM, metrový bílý kabel USB-A/USB-C a také průhledný kryt z pevného polykarbonátu. Nechybí ani povinný energoštítek, ze kterého se dočtete, že telefon má energetickou třídu A, odolnost třídy A, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 64 hodin.
Design a displej
Telefony Xiaomi v posledních letech vždy působí velmi elegantním dojmem – ať už opulentní modely Ultra, tak i základní vlajková loď. Není tajemstvím, že se výrobce inspiruje v Cupertinu, což je u nejnovějšího modelu Xiaomi 17 patrné hlavně na celkovém zpracování. Perfektně pevné a ideálně slícované hliníkové tělo, záda z mléčného skla a v levém horním rohu klasický „čtyřplotýnkový“ fotomodul s pedantsky symetrickým zaoblením.
Kacířsky přiznám, že kdyby takhle vypadal iPhone, vůbec bych se nezlobil. Dramatickou tenkost zde čekat nelze, tohle je plnohodnotný telefon s minimem kompromisů, takže konstrukce nabízí 8,1 milimetru v pase, hmotnost se zastavila na 191 gramech. Potěší také odolnost, kterou výrobce okořenil certifikací IP68 proti vodě a prachu, ale také odolné sklo Dragon Crystal Glass na zádech a na displeji. Rovnou z výroby je pak na obrazovce aplikována měkká fólie.
Po obvodu nic zvláštního. Kombinaci kovu a skla potvrzují anténní předěly, vpravo je tlačítko pro vypínání a kolébka pro regulaci zvuku, dole je pak reproduktor (spolu s telefonním sluchátkem vytváří uvěřitelný stereo efekt), USB-C a slot pro dvojici nanoSIM karet.
Přední plocha pak patří 6,3″ LTPO OLED displeji bez zaoblení. Jde o panel s vysokým rozlišením 1 220 × 2 656 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a svítivostí oscilující kolem 1 500 nitů, respektive až 3 500 nitů při zobrazování HDR (na jeden bod). Displej má Xiaomi opět skvostný, kdy černá je opravdu černá, barevně nabité HyperOS vypadá skvěle a vše se hýbe s maximální plynulostí v závislosti na obsahu.
Výbava, výkon a baterie
Xiaomi 17 je po stránce výkonu nefalšovaná vlajková loď, jak zaznělo o pár řádků výš, zkrátka bez kompromisů. Nabízí pravděpodobně nejvýkonnější čipset současnosti, Snapdragon 8 Elite 5. generace, který je postaven na 3nm architektuře a 8jádrovém procesoru s dvěma výkonnějšími jádry Oryon V3 Phoenix L a šesti úspornějšími jádry. Grafické operace zajišťuje čip Adreno 840.
Nepřehlédněte
Nejvýkonnější mobilní čipset přichází. Snapdragon 8 Elite Gen 5 láká na profi video a osobní AI
Výkon na vysoké úrovni potvrzují jak benchmarky (níž v tabulce), tak samotných průchod systémovým prostředím nebo úkony, které telefonu předhodíte. Chová se naprosto plynule jak při hraní her, úpravě obrázků nebo videí, tak při zběsilém multitaskingu, nic se nezasekává ani nekouše a jako při každém správném vlajkové modelu si užijete i sledování extrémně plynulých benchmarků, zejména pak 3DMark.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 151,1 × 71,8 × 8,6 mm, hmotnost: 191 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6330 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Výrobce blíž nezmiňuje systém chlazení, s velkou mírou pravděpodobnosti však Xiaomi 17 disponuje klasickou odpařovací komoru, která ve většině případů výborně odvádí teplo. Snapdragon 8 Elite Gen 5 je v tomto ohledu hodně tepelně aktivní, což se potvrdilo v praxi – telefon je zhruba po 10 minutách náročného benchmarku 3DMark Wild Life Extreme Stress test vyhřátý na 42 °C, vystoupá pak i na 49 °C. Při takové teplotě už mobil v ruce držet nechcete, naštěstí v běžném provozu jsme na takovou teplotu nedosáhli.
|Benchmark
|Xiaomi 17
|Vivo X300
|Google Pixel 10 Pro
|Samsung Galaxy S26
|Geekbench 6 – Single Core
|3 334 bodů
|3 372 bodů
|2 181 bodů
|3 222 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|9 764 bodů
|9 511 bodů
|5 639 bodů
|11 027 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|5 425 bodů
|7 156 bodů
|3 400 bodů
|6 488 bodů
|AnTuTu v11
|3 468 578 bodů
|3 330 304 bodů
|1 470 445 bodů
|3 186 873 bodů
Ve výbavě dále nechybí 12 GB RAM (ve výchozím stavu aplikováno rozšíření o dalších 6 GB virtuální RAM), Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC pro placení anebo stereo reproduktor, který vládne velmi čistým zvukem i při vyšších hlasitostech. Pod displejem je umístěna velmi přesná a spolehlivá optická čtečka otisků prstů. Pro vaše data je pak připraveno dle zvolené konfigurace 256 nebo 512 GB, systém z tohoto celku ukrajuje skoro 40 GB.
Pokud jde o baterii, už vloni jsme chválili, že Xiaomi i přes kompaktní rozměry dokázalo zaručit opravdu vysokou kapacitu baterie. Letos je na tom model Xiaomi 17 ještě o poznání lépe. Pod kapotou se nachází 6330mAh akumulátor Xiaomi Surge, nejde přitom o nic jiného, než vzletné označení pro novější typ baterie s křemíko-uhlíkovou anodou. V kombinaci s efektivním čipsetem Snapdragon 8 Elite Gen 5 jde o koktejl vynikající výdrže.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|8 minut
|17 minut
|35 minut
|49 minut
Jak moc vynikající? Bez obav se můžete spolehnout na 2denní výdrž, ani když jsem s telefonem celé odpoledne chodil po městě, fotil, nahrával videa, k tomu poslouchal hudbu do připojených sluchátek a při přesunech trávil čas na sociálních sítích, se mi mobil nepodařilo za 1 den vybít. K tomu si přidejte rychlé nabíjení 100 W a 50W bezdrátové dobíjení. Pro obojí ale potřebujete příhodný adaptér – postačí originální 120W, který pořídíte za 650 korun.
HyperOS a skutečně smysluplná umělá inteligence
Xiaomi 17 běží na Androidu 16 (s prosincovou bezpečnostní záplatou) s grafickou nadstavbou HyperOS 3.0, nechybí ani obligátní funkce umělé inteligence HyperAI. Výčet funkcí je následující: AI Poznámky s generativními funkcemi, AI Galerie s vychytávkami pro úpravu fotek a videí, AI Rekordér s praktickou funkcí převodu řeči na text, AI Tlumočník s funkcí simultánního překladu do cizích jazyků a AI Titulky pro nativní titulky kdekoliv v systému.
O těchto funkcích jsme informovali již v článku věnovaném umělé inteligenci od Xiaomi. Opravdu je většina z nich praktická, lze je použít v reálném světě a fungují přesvědčivě, hlavně bez problémů s češtinou. Výčet funkcí je ale více méně stejný jako před několika lety, když startovala umělá inteligence v první verzi HyperOS. Konkurence se sice posouvá velmi pomalým tempem, ale posouvá.
Žádné zásadní novinky tak letos čínský výrobce nenasadil, z loňska ale zaujme třeba i HyperConnect. Funkce ze své podstaty přináší zrcadlení plochy telefonu na počítač, a to nejen Windows, kde byste podobnou vychytávku čekali už dávno, ale i Mac. AI funkce pak dodává i samotný Google.
Gemini se etabloval jako nový hlasový asistent a je to velký posun oproti jeho předchůdci. S komplexním multitaskingem pak pomůže Circle to Search. Co vlastně umí? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu. Obecně lze očekávat, že právě tuto AI funkci budete využívat nejčastěji.
Fotoaparát: že by nebylo co měnit?
Xiaomi nám to letos udělalo celkem jednoduché. Dva hlavní snímače – primární a teleobjektiv – jsou totiž shodné. Ne snad, že by nebylo co zlepšovat, ale jde o velmi kvalitní fotočipy a jejich recyklace i pro letošní model je pochopitelná. Nový je pak širokoúhlý snímač a také čelní kamerka, která přechází na vyšší rozlišení. Všechny čtyři fotoaparáty u Xiaomi 17 tak disponují rozlišením 50 Mpx. Zde přehledně:
- Hlavní – OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.62, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF).
- Teleobjektiv – Isocell JN5, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS.
- Širokoúhlý – neznámý čip, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 17 milimetrů, úhel záběru 102°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.
- Přední – neznámý čip, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, úhel záběru 90°
Také u fotoaparátu zůstává filozofie velmi podobná tomu, na co jsme u této řady zvyklí, jen je znát další generační posun v ladění i zpracování. Stejně jako dříve si můžete vybrat mezi režimy Authentic a Vibrant, tedy mezi realističtějším podáním barev a výraznějším, líbivějším stylem s výraznějším kontrastem. Rozdíly jsou ale tentokrát o něco jemnější a Xiaomi se snaží o přirozenější výsledek i v režimu Vibrant, takže fotky nepůsobí tak přepáleně jako u starších generací.
V praxi jsme používali hlavně režim Vibrant. Xiaomi 17 je velmi konzistentní a jde vidět, že výrobce zapracoval hlavně na zpracování obrazu. Hlavní snímač odvádí výbornou práci ve dne, v interiéru i v horších světelných podmínkách. Fotky mají dobrou kresbu, minimum šumu a povedenou práci se světlem, přičemž noční režim už nepřehání jas tak agresivně jako dřív. Snímky díky tomu působí přirozeněji a méně „mobilně“, což je rozhodně krok správným směrem.
Teleobjektiv je tentokrát použitelnější než u minulého modelu, i když stále nejde o nejsilnější stránku sestavy. Optické přiblížení je 2,6×, využít můžete i 5× přiblížení, které umí vykouzlit pěkné makro snímky. Fotoaplikace navíc stále často nabízí digitální výřezy místo skutečného přepnutí snímače, což může být trochu matoucí. Na druhou stranu portrétní snímky vypadají velmi dobře, zejména kolem ohniska 60–75 mm, kde se daří vytvořit přirozený bokeh a pěkné oddělení postavy od pozadí.
V horším světle teleobjektiv stále ztrácí dech, i když ne tolik jako dřív. Stabilizace je jistější, ale při nočním focení je stále potřeba pevná ruka, jinak se může objevit rozmazání nebo šum. Širokoúhlý fotoaparát se letos zlepšil jen částečně. Ve dne je použitelný a barevně se drží hlavního snímače, ale při horším světle kvalita rychle klesá a je vidět, že jde o slabší článek celé sestavy. Přední kamera zůstává spíše průměrná. Je nová, nabízí vysoké rozlišení a dostatek detailů, ale výsledek je závislý na světle a někdy působí až příliš vyhlazeně.
Video patří mezi silnější stránky Xiaomi 17. Telefon zvládá natáčet až v 8K, ale nejlepší výsledky jsme dostali při 4K 60 fps, kde je obraz velmi ostrý, stabilizace spolehlivá a zvuk nadprůměrný. K dispozici je i superstabilizace ShootSteady a pokročilejší ShootSteady Pro, které dokážou vytvořit velmi pevný záběr, i když stejně jako dřív fungují jen při nižším rozlišení.
Závěrečné hodnocení
Xiaomi 17 je přesně tím typem telefonu, který nevypadá jako revoluce, ale v praxi se používá lépe než většina konkurence. Nabízí špičkový výkon, výborný displej, nadstandardní výdrž baterie a velmi solidní fotoaparát. To všechno v těle, které se stále dá označit za relativně kompaktní. Právě kombinace menších rozměrů a minimálních kompromisů je dnes vzácná a Xiaomi ji zvládlo už druhý rok po sobě. Pokud hledáte vlajkový telefon, který není obří, ale přesto nechcete přijít o výkon, výdrž ani rychlé nabíjení, je Xiaomi 17 jeden z nejzajímavějších modelů současnosti.
Na druhou stranu je fér říct, že letošní generace nepřináší tolik novinek, aby majitelé loňského modelu měli důvod okamžitě přecházet. Fotoaparát je sice o něco lépe vyladěný, baterie vydrží ještě déle a výkon je opět na absolutní špičce, ale jde spíš o evoluci než zásadní krok dopředu. Pokud však přicházíte ze staršího telefonu nebo vybíráte nový kompaktnější vlajkový model, Xiaomi 17 se velmi rychle dostane mezi horké favority. Za cenu lehce nad 23 tisíc korun totiž nabízí výbavu, kterou ještě před pár lety měly jen ty úplně nejdražší telefony.
Xiaomi 17
Design a zpracování9.3/10
Výkon a optimalizace9.4/10
Hardwarová výbava9.3/10
Fotografie a video9.2/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- vysoký výkon
- líbivý design, velmi kvalitní zpracování
- ještě lepší výdrž, 100W nabíjení
- fotoaparát s malým, ale hodnotným vylepšením
- velice dobrý displej
Zápory
- nový Snapdragon hodně topí
- HyperOS 3.0 bez větších novinek
- liknavost k větším inovacím
- mírné zdražení