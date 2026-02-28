Xiaomi 17 Ultra recenze: špičkový fotomobil, který se nebojí inovací

- Xiaomi 17 Ultra je adept na nejlepší fotomobil letošního roku
- Telefon láká na unikátní sestavu fotoaparátů schopnou plynule a bezztrátově zoomovat
- Zaujme i atraktivním designem, špičkovou výbavou a velkou baterií s rychlím nabíjením
- V Česku se prodává ve třech barevných variantách, cena startuje na 35 999 Kč
Xiaomi 17 Ultra nabízí to nejlepší, co od prémiového smartphonu čekáte. Výrobce tak reaguje na silnou konkurenci, kterou chce porazit inovacemi a skvělou výbavou bez kompromisů. Pozornost si získá i atraktivním designem, špičkovým displejem nebo velkou baterií s rychlým drátovým i bezdrátovým nabíjením.
Oproti extrémně úspěšné minulé generaci přináší tento vlajkový model inovovaný design, větší displej a 200Mpx periskopický fotoaparát s bezztrátovým plynulým zoomem. Proto si Xiaomi 17 Ultra klade za cíl konkurovat těm nejlepším fotomobilům na trhu. Operačním systémem je Android 16 s uživatelskou nadstavbou HyperOS 3, která nabízí mnoho funkcí, včetně podpory umělé inteligence v češtině.
Xiaomi 17 Ultra na českém trhu standardně zakoupíte za 35 999 Kč s 16 GB RAM a 512GB úložištěm, respektive za 39 999 Kč za vyšší 1TB verzi. Je cena vzhledem k výbavě adekvátní? Dokáže se fotoaparát rovnat s nejlepšími smartphony na trhu? Dokáže jeden teleobjektiv nahradit dva? A zaujme nejen fanoušky značky, ale i náročné uživatele? To se dozvíte v naší podrobné recenzi.
Bonusy v rámci zaváděcí akce
V rámci zaváděcí akce, která běžní od dnešního dne do 29. března (nebo do vyprodání zásob), mohou zákazníci při nákupu Ultry získat bonus za výkup starého zařízení až do výše 4 500 Kč. Současně je možné získat dárek za recenzi v podobě kávovaru Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine a také další bonus přímo k nákupu.
Při pořízení Xiaomi 17 Ultra si zákazník může vybrat mezi robotickým vysavačem Xiaomi Robot Vacuum S40 v hodnotě 4 999 Kč nebo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro ve stejné hodnotě. Při koupi speciální edice Leica Leitzphone powered by Xiaomi, který stojí 48 499 Kč (16 GB RAM/1TB úložiště) zákazník získá oba dárky, tedy Xiaomi Robot Vacuum S40 i Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Obsah balení
Kromě samotného telefonu, jehož displej je již z výroby opatřen ochrannou fólií (což rozhodně oceňuji), zde nechybí metr a půl dlouhý, robustnější USB-C/USB-A kabel určený pro nabíjení a přenos dat, spona pro vyjmutí slotu na dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky a průhledný plastový tvrdý kryt.
Také letos v prodejním balení nenajdete jednu podstatnou věc, a to nabíjecí adaptér. Posledním vlajkovým modelem s přibalenou nabíječkou byl 14 Ultra, a to dokonce s výkonem 90W.
Dosud nejelegantnější Xiaomi
Xiaomi 17 Ultra je skutečně prémiové zařízení. Dokonce si troufnu tvrdit, že jde o dosud nejelegantnější vlajkový model značky. Na první pohled mě zaujala rovná záda a plochý displej. Dřívější smartphony Xiaomi působily výrazně zaobleněji a musím říct, že tato změna vlajkovému modelu skutečně prospěla. Minimalistický a zároveň precizní design se mi za tři týdny používání vůbec neokoukal.
Rovný hliníkový rám mě také velmi baví a telefon se opravdu dobře drží. Čínský výrobce si na pravém boku pohrál i se vzhledem tlačítek – tlačítka pro ovládání hlasitosti jsou kruhová a označená symboly plus a mínus. Esteticky je vhodně doplňuje i tlačítko zapnutí, které by však podle mě mohlo být o něco větší.
Zadní strana u námi testované zelené varianty nabízí krásný třpytivý povrch, který nápadně imituje noční oblohu. Zbylé dvě barevné varianty (černá, bílá) mají záda již zcela konzervativní, tedy bez třpytek. Záda jsou opět kryta sklolaminátem. Tento materiál jsme poprvé viděli už loni. Bohužel povrch není tak tvrdý jako sklo. To navíc bývá v zimě studené a v horku teplé, což se zde tolik neděje.
Masivní fotomodul a horší vyvážení
Rozměry 162,9 × 77,6 × 8,29 mm rozhodně naznačují, že nejde o kompaktní model. Do kapsy se sice ještě nějak vejde, ale není to zrovna nejpohodlnější. Mezigeneračně zde došlo k mírnému zvětšení, a to zejména v šířce. V pase se naopak ubralo o celý milimetr, takže se jedná o nejtenčí „Ultru“ (také nejlehčí), kterou kdy Xiaomi vyrobilo. Displej zvládne plnohodnotně ovládat pouze uživatel s větší rukou. 219 gramů nepůsobí nijak přehnaně – u tak velkého telefonu by člověk očekával vyšší hmotnost.
Vyvážení ovlivňuje především masivní modul s fotoaparáty, který způsobuje převažování telefonu. Během testování se mi několikrát stalo, že mi telefon málem vypadl z ruky, takže pevný úchop je rozhodně na místě. Při držení se prsty často dostanou do kontaktu s objektivy. Mně se osvědčilo zapření ukazováčku o fotomodul, díky čemuž se telefon již nepřevažuje a lépe se drží. Konkrétně širokoúhlý fotoaparát jsem tak měl po většinu času zapatlaný.
Po položení na stůl je telefon výrazně nakloněný, naštěstí se však nekýve. To vše je daň za kvalitní fotosoustavu. Zmínit musím také špičkové stereo reproduktory, které se řadí mezi nejlepší na trhu. Nabízejí výrazný zvuk, silné basy a velmi dobrý prostorový efekt. Nechybí ani stupeň krytí IP68, který zaručuje odolnost vůči vodě a prachu (telefon vydrží až 30 minut v hloubce 1,5 metru).
Větší displej s vysokým jasem
Model 17 Ultra přichází po několika letech s novou velikostí displeje. Osvědčenou úhlopříčku 6,73 palce nahrazuje o znatelný kus větší obrazovka s úhlopříčkou 6,9 palce. Xiaomi tak v tomto ohledu dorovnalo největší konkurenty – Samsung Galaxy S25 Ultra a iPhone 16 Pro Max. Změnil se i poměr stran z 20:9 na 19,5:9, což mělo za následek již zmíněný nárůst šířky. Naopak došlo ke snížení rozlišení. Xiaomi 15 Ultra nabízelo rozlišení 1440 × 3200 pixelů (522 pixelů na palec), zatímco nový model poskytuje 1200 × 2608 pixelů a jemnost 416 ppi.
Pokud bych tuto informaci neznal, rozdílu bych si vůbec nevšiml. Zajímavostí je, že v nastavení zcela chybí možnost změnit rozlišení, například na Full HD. Jde o 12bitový Xiaomi HyperRGB OLED panel s výrazně zakulacenými rohy. Osobně se mi velmi líbí plochá obrazovka bez zaoblených hran, jak tomu bývalo u předchůdců. Rámečky jsou mimořádně tenké, což podtrhuje celkový prémiový dojem.
Displej patří k hlavním přednostem modelu 17 Ultra, byť mu k dokonalosti chybí antireflexní vrstva, která by lépe eliminovala odlesky. Maximální jas výrobce neuvádí, pouze krátkodobou hodnotu 3 500 nitů, čímž o 300 nitů překonává model 15 Ultra. Displej zůstává velmi dobře čitelný i na přímém slunci a nabízí špičkové pozorovací úhly. O ochranu displeje se opět stará odolné sklo Xiaomi Shield Glass 3.0.
Obnovovací frekvence dosahuje až 120 Hz (s minimem 1 Hz), přičemž ji lze nastavit buď pevně, nebo dynamicky. Po stránce kvality zobrazení nemám žádné výhrady – panel nabízí syté barvy a podporuje HDR10+ i Dolby Vision. Xiaomi inzeruje vysokofrekvenční 2160Hz PWM pro stmívání, což ocení lidé s citlivýma očima.
Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem
Již loni jsem si pochvaloval, že Xiaomi do své vlajkové lodi nasadilo ultrazvukovou čtečku otisků prstů, a letos tomu naštěstí není jinak. Její umístění zůstalo zachováno ve spodní čtvrtině obrazovky. Rychlost rozpoznání je opět blesková a čtečka vyniká i vysokou přesností, což si rozhodně zaslouží pochvalu. Zde opravdu nemám co vytknout.
Alternativou je odemykání obličejem, které funguje na principu 2D skenu tváře. I když není tak bezpečné jako Face ID u iPhonu, jde o rychlou a pohodlnou metodu, která spolehlivě funguje i ve tmě nebo při různých úhlech držení telefonu.
Špičková výbava a kvalitní chlazení
Xiaomi 17 Ultra je poháněn špičkovým 3nm čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který nabízí kombinaci vysokého výkonu a efektivity. Sestava jader zahrnuje 2× 4,6GHz Oryon V3 Phoenix L a 6× 3,62GHz Oryon V3 Phoenix M, což zajišťuje plynulý chod i při nejnáročnějších úlohách. O grafickou akceleraci se stará Adreno 840. Ve výbavě dále nejdeme 16 GB RAM a 512GB nebo 1TB interní úložiště typu UFS 4.1, ovšem slot pro paměťové karty chybí a na našem trhu se jiná konfigurace neprodává.
Mezi další pozoruhodné funkce patří podpora enginu Unreal Engine 5, který umožňuje hraní na téměř konzolové úrovni, a také přítomnost jednotky Hexagon NPU s Qualcomm Sensing Hub. Ta zajišťuje až o 37 % rychlejší výpočty při úlohách využívajících umělou inteligenci a AI agenty.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,9 × 77,6 × 8,29 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Díky této výbavě zvládá Xiaomi 17 Ultra jakékoli hry i běžné používání bez zaváhání. V benchmarku AnTuTu (verze 11) dosáhl telefon téměř 3 870 000 bodů, což jej řadí mezi nejvýkonnější smartphony současnosti. Telefon se při náročném zatížení mírně zahřívá, ale zůstává v přijatelných mezích. Během třítýdenního testování jsem nezaznamenal žádné záseky či zpomalení. Ve výbavě nechybí nejmodernější technologie, včetně 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, eSIM nebo infračervený snímač ukrytý vedle přisvětlovacích diod na zádech.
Velká baterie a superrychlé nabíjení
Xiaomi 17 Ultra je vybaveno novou generací lithium-křemíkové baterie o obrovské kapacitě 6 000 mAh, což představuje nárůst o 590 mAh oproti modelu Xiaomi 15 Ultra (nicméně čínská varianta 17 Ultra nabízí 6 800 mAh). Už na první pohled je zřejmé, že výdrž bude velmi dobrá, což se v praxi potvrzuje – telefon překonává většinu konkurenčních smartphonů.
Při adaptivní obnovovací frekvenci, aktivním Always On displeji a běžném používání se lze dostat na dvoudenní výdrž, což je v této kategorii solidní výsledek. Oproti minulé generaci se výdrž posunula téměř o 15 %. Tento smartphone vás rozhodně nenechá ve štychu.
90 W drátově, 50 W bezdrátově
Maximální nabíjecí výkon pomocí kabelu zůstal oproti minulé generaci beze změny – drátové nabíjení nabízí 90 W (20 V × 4,5 A) prostřednictvím proprietárního protokolu HyperCharge od Xiaomi. K dispozici je také 50W bezdrátové nabíjení, které si však oproti předchůdci pohoršilo o výrazných 30 W. Pro dosažení maximální rychlosti je nicméně nutná speciální bezdrátová nabíječka od Xiaomi, která je dostupná i na českém trhu.
|Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|22 minut
|35 minut
|56 minut
Nechybí ani 10W reverzní bezdrátové a 22,5W drátové nabíjení, takže telefon může dobíjet i další zařízení, například sluchátka nebo chytré hodinky.
Android 16 s HyperOS
Xiaomi 17 Ultra je vybaven nejnovějším operačním systémem Android 16, který doplňuje uživatelská nadstavba HyperOS. Výrobce systém meziročně nijak zásadně neupravoval, takže majitelé starších smartphonů Xiaomi se zde budou rychle orientovat. Deklarována je softwarová podpora čtyř velkých systémových aktualizací a šesti let bezpečnostních záplat. Reálně by se tak model měl dočkat až Androidu 20.
Rychlost systému je prvotřídní. Prostředí působí na první pohled přehledně, nicméně v některých nabídkách je stále patrný čínský původ. Při hlubším procházení systému či nastavení lze narazit na řadu nelogicky umístěných položek. Nechybí ani několik předinstalovaných aplikací třetích stran. Za největší nedostatek považuji občasné zobrazování reklam a reklamních notifikací, které doporučují různé hry či aplikace.
Součástí výbavy je opět HyperAI, jež umožňuje generování textů, tvorbu tapet, úpravu fotografií nebo převod hlasových záznamů na text. Potěší, že všechny tyto funkce fungují i v češtině. Oproti minulé generaci však nepřináší žádné zásadní novinky, proto vám doporučuji podívat se na recenzi Xiaomi 15 Ultra, kde se o funkcích HyperAI dozvíte více.
Pouze tři zadní fotoaparáty?
Velkým lákadlem modelů Ultra od Xiaomi jsou tradičně fotoaparáty a i letos se máte na co těšit. V obřím kruhovém modulu se nachází velmi silná sestava:
- Hlavní 50Mpx senzor s velikostí 1 palec (velikost pixelů 1,6 µm, respektive sloučením 4 pixelů vznikne 3,2µm pixel), ostřením dual pixel PDAF, světelností f/1.67, ohniskovou vzdáleností 23 mm a optickou stabilizací obrazu
- Širokoúhlý snímač s rozlišením 50 Mpx, velikostí čipu 1/2,76″ (pixely 0,64 µm/1,28 µm při sloučení 4 pixelů), ostřením dual pixel PDAF a objektivem s clonou f/2.2 a ohniskovou vzdáleností 14 mm (úhel záběru 115°)
- Periskopický teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx, 1/1,4″ čipem (pixely 0,56 µm/2,24 µm při sloučení 9 pixelů), ostřením dual pixel PDAF od 30 cm a objektivem se světelností f/2.39–2.96, optickou stabilizací a 3,2–4,3× optickým přiblížením (75–100 mm)
Hlavní fotoaparát Xiaomi 17 Ultra je postaven na 1″ snímači Light Fusion 1050L (OmniVision OV50X), který podporuje technologii LOFIC HDR – ta dramaticky zlepšuje práci s protisvětlem a vysokým dynamickým rozsahem.
Dalším významným vývojem je přechod ze dvou teleobjektivů na jeden. Ten je postaven ze tří skupin precizně sladěných objektivů, které se vzájemně pohybují a dovolují plynulý zoom mezi ekvivalentními ohniskovými vzdálenostmi 75-100 mm. Fotoaparát v celém rozsahu přiblížení využívá celou plochu 1/1,4″ snímače a dovoluje fotografovat v plném rozlišení 200 Mpx.
Ultraširokoúhlý fotoaparát se zdánlivě nezměnil – senzor i specifikace objektivu jsou stejné jako dříve. Na přední straně se nachází další novinka – 50Mpx selfie fotoaparát (f/2.2, 90°, 21mm) s automatickým ostřením, který nahradil dlouholetý 32Mpx snímač.
Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Model 17 Ultra se prodává ve dvou verzích – běžné, kterou jsme testovali a té s názvem Leica Leitzphone powered by Xiaomi, jejíž cenovka je astronomických 48 499 Kč. Tato edice v základu disponuje 16 GB RAM a 1TB úložištěm, novinek je ale mnohem více.
Partnerství s německou společností trvá již několik let, ale letos jsme se dočkali samostatné edice, která přináší několik věcí navíc. Povrchová úprava rámu u edice Leica je žebrovaná a poskytuje tak lepší úchop. Speciální design navíc evokuje vzhled profesionálních fotoaparátů Leica. Tělo je v tomto případě vyrobeno z hliníkové slitiny s niklovanou anodizovanou povrchovou úpravou.
Kolem fotomodulu se dále nachází otočný kroužek Leica Camera Ring, který lze použít ke spuštění aplikace fotoaparátu a provádění různých funkcí – napříkladzoomování ve videu a kompenzaci expozice v režimu fotografování. Můžete si nastavit i jeho citlivost. Zatímco ovládání kroužku je kompletně elektronické, vibrační motorek telefonu poskytuje příjemnou haptickou zpětnou vazbu. Verze „by Leica“ obsahuje také specializovaný čip, který zajistí, že pořízené snímky budou podepsány a ověřeny, že jsou „reálné“, na rozdíl od snímků generovaných umělou inteligencí podle pokynů Iniciativy pro autenticitu obsahu (CAI).
Telefon také disponuje režimem Leica Essential, jenž věrně reprodukuje obrazovou kvalitu a charakteristický fotografický styl ikonických fotoaparátů Leica, včetně modelů Leica M9 a Leica M3 s filmem MONOPAN 50.
Focení ve dne
Xiaomi 17 Ultra patří k nejlepším fotomobilům současnosti. Hlavní snímač podává perfektní výsledky především ve scénách s vysokým dynamickým kontrastem. Vše zachycuje s vynikajícími detaily a ostrostí. Fotografie vypadají díky své kvalitě opravdu profesionálně. Samozřejmě se zde nenachází žádný šum. Automatické vyvážení bílé je konzistentní a barvy zářivé, ale přesné.
Rychlé ostření a přirozený bokeh efekt pak dokládají kvality velkého senzoru. Je možné fotografovat v plném 50Mpx rozlišení, přičemž uložení snímků je bleskové díky výkonnému čipsetu. Výhodou tohoto režimu je vyšší úroveň detailů, což umožňuje například preciznější oříznutí části snímku. Na druhou stranu automatický režim často produkuje kvalitnější fotografie, protože lepší pracuje s redukcí šumu a dynamickým rozsahem.
Hlavní snímač ale nezaostří blíže než na 10 cm, což může být nevýhoda při makro fotografii. Zde pomůže širokoúhlý objektiv nebo Super Macro režim, který nabízí dechberoucí přiblížení. Samozřejmě můžete pro vyfocení detailů použít i 2× přiblížení, které je v podstatě bezztrátové.
Portrétní režim je výborně vyladěný. Dokáže přirozeně rozostřit pozadí a precizně oddělit hlavní objekt. I když mírně upravuje celkovou scénu, výsledky jsou většinou velmi povedené a přirozené. I za horších světelných podmínek mě u nich překvapila míra detailů a minimum šumu. Řekl bych, že portrétní režim je jedním z nejpovedenějších na trhu.
Širokoúhlý fotoaparát a teleobjektivy
Širokoúhlé snímky (0,6×) jsou kvalitní díky vysokému rozlišení. Kvalitou sice nedosahují na hlavní fotoaparát, ale oprava zkreslení na okrajích funguje dobře, takže snímky nejsou přehnaně deformované či neostré. Barevné podání je mírně teplejší než u hlavního senzoru, ale celkově lze širokoúhlý fotoaparát pochválit za nadprůměrné výsledky, a to i díky kvalitnímu HDR.
Skvělou práci odvádí i teleobjektiv umožňující plynulý optický zoom (3,2× až 4,3×). Bezztrátové výsledky dostanete v podstatě až pro 8,6× přiblížení, a to vysokému 200Mpx rozlišení. Hardwarový zoom je opravdu plynulý, což oceníte zejména u videa. I když to není tak velký rozsah, je to rozhodně všestrannější než mít pouze jednu ohniskovou vzdálenost nebo dva teleobjektivy. Ostření na blízko však utrpělo, protože ostření na blízké předměty je možné pouze od 30 cm.
S pomocí AI lze zoomovat až na 120× přiblížení, což v praxi umožňuje rozpoznat vzdálené objekty, ale detaily se nad 30× zvětšení začínají vytrácet. V tomhle například Pixel 10 Pro vyniká více. Přesto do této hranice zůstávají snímky dobře použitelné, což z Xiaomi 17 Ultra dělá jedno z nejlepších zařízení pro mobilní fotografické zoomování. Překvapilo mě, jak umělá inteligence dokáže při 120× přiblížení upravit fotografii tak, že byste neřekli, na jak velkou vzdálenost byl snímek pořízený.
Focení v noci
Noční režim u Xiaomi 17 Ultra je ve výchozím stavu automatický a aktivuje se při slabém osvětlení. Já jsem fotil jenom na automatiku, takže noční režim někdy zapnutý byl (většinou rozsah snímaní od 1 do 3 vteřin), jindy ne (ručně ho vyvolat bohužel nemůžete).
Snímky za nedostatečného osvětlení jsou ostré, detailní a mají perfektně vyvážený kontrast. Šumu si prakticky nemáte šanci všimnout a také dynamický rozsah a vyvážení bílé jsou na vysoké úrovni. Vždycky jsem byl překvapený, kolik světla umí telefon do fotky dostat a jak jsou snímky i ve tmě kvalitní. Úroveň detailů je opravdu fascinující.
Ani teleobjektiv vás za horšího světla nezklame. Opět se můžete spolehnout na vynikající dynamický rozsah s prvotřídními detaily v dobře osvětlených oblastech. Barvy jsou samozřejmě také skvělé a přirozené. I 8,6násobné přiblížení zůstává použitelné. Širokoúhlý fotoaparát neprodukuje tak skvělé snímky jako za dne, ale díky postprodukci nejsou snímky zdaleka špatné. Jsou ostré a dynamický rozsah je také velmi dobrý.
Záznam až v 8K i podpora Dolby Vision
Xiaomi 17 Ultra patří mezi absolutní špičku i ve videu. Umí natáčet až v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu, což podporují všechny fotoaparáty. Pokud dáváte přednost 4K rozlišení, při 60 fps můžete během natáčení plynule přepínat mezi jednotlivými objektivy, což výrazně usnadňuje používání a rozšiřuje možnosti. U 4K se dostanete až na 120 fps, ale tuto rychlost podporuje pouze hlavní fotoaparát a teleobjektiv. Záznam Dolby Vision je také k dispozici pro všechna nastavení kvality na všech snímačích, s výjimkou 8K. V nastavení je přepínač pro sledování pohybu a automatické ostření a k dispozici je také možnost prostorového záznamu zvuku. Samozřejmostí je stabilizace videa a pak je tu ještě režim „ShootSteady“ až do 2,8K/30.
Součástí je i režim Pro video. Ten nabízí manuální ovládání expozice, nahrávání v LOGu s podporou LUT, zvýrazněním obrysů zaostření či „zebru“. Stále však nikde nenajdete režim s 24 snímky za sekundu. Nechybí ani super zpomalené záběry s frekvencí až 1920 fps v HD a Full HD pro hlavní fotoaparát (pro ostatní maximálně 960 fps). Nachází se tu i režim Film, který produkuje portrétní video s rozmazaným pozadím, ale funguje pouze při Full HD rozlišení.
Stabilizace obrazu funguje opravdu skvěle, a to i při 4K/60 fps. Všechny tři fotoaparáty jsou dobře sladěné a produkují skvělý dynamický rozsah a přesné barvy. Kvalita videa za denního světla je vynikající. Hlavní fotoaparát natáčí pěkně detailní a plynulé záběry. Zvuková stopa je docela čistá, i když mi mikrofony přijdou trochu citlivější. Teleobjektiv a ultraširokoúhlý fotoaparát podávají skvělé výsledky za dobrého světla, ale v horších podmínkách se kvalita dost snižuje. Celkově se Xiaomi 17 Ultra řadí mezi nejlepší smartphony na natáčení videa, i když například na iPhone 17 Pro Max stále ztrácí v plynulosti – zejména v přepínaní mezi fotoaparáty.
Závěrečné hodnocení
Xiaomi 17 Ultra patří mezi nejlepší telefony pro focení, které jsou momentálně na trhu dostupné. Možná jde o vůbec nejlepší. Má skvělý hlavní fotoaparát, který je téměř bezchybný jak při své nativní ohniskové vzdálenosti, tak i při 2× zoomu, a to i za špatného světla a v noci. Kvalita jeho výstupů je brilantní. Nový teleobjektiv s kontinuálním zoomem je také vynikající a zcela dokáže nahradit dva teleobjektivy s pevný ohniskem. Širokoúhlý objektiv je za denního světla lepší než u většiny konkurentů a v noci fotí taktéž solidně. Selfie fotoaparát prošel vítaným vylepšením – vyniká detaily i automatickým ostřením. A jak už bylo řečeno v poslední kapitole, novinka si velice dobře stojí i v pořizování videa.
Velice se mi líbil i nový rovnější design. Konstrukce z hliníku, skla a sklolaminátu je pevná, přičemž nechybí voděodolnost IP68. Větší displej nemusí vyhovovat všem, nicméně i tak je nová Ultra tenčí a lehčí než předchůdce. Ergonomie není tak skvělá kvůli velkému fotomodulu, protože se telefon překlání, ale na to se dá docela zvyknout. U displeje bych ještě rád vyzdvihl vysoký jas a tenké rámečky.
Příště bych ale uvítal i antireflexní vrstvu. Potěší rychlá ultrazvuková čtečka otisků prstů, výkonné stereo reproduktory a extrémní výkon bez přehřívání. Výdrž baterie je excelentní, stejně tak se můžete spolehnout na superrychlé nabíjení. U systému je fér dodat, že nabízí plno AI vychytávek, které fungují i v češtině a produkují opravdu skvělé výsledky.
Pokud bych měl hledat hlavní negativum, je to rozhodně vysoká cena 35 999 Kč. Telefon má sice špičkovou výbavu, ale za stejnou nebo i nižší částku lze vybírat i mezi jinými značkami, ke kterým můžete mít například bližší vztah. I tak si myslím, že se tímto smartphonem neuděláte krok vedle, protože těch inovací a kladů je tu opravdu dost a nedostatky se hledají těžko. Celkově je Xiaomi 17 Ultra naprostá špička, která nezklame ani náročné uživatele. Pokud se díváte po tom nejlepší bez kompromisů a zkousnete vyšší cenu a některé drobné minusy, letošní novinka od Xiaomi vás rozhodně nezklame a spolehlivě vám bude sloužit slušnou řadu let.
Xiaomi 17 a 17 Ultra můžete v prvních dnech koupit se slevou až 2 500 Kč, s bonusem až 4 500 Kč a navíc získat dárky v hodnotě až 7 400 Kč, včetně skvělého fotokitu. Více informací o této akci naleznete zde.
Xiaomi 17 Ultra
Design a zpracování9.6/10
Výkon a optimalizace9.8/10
Hardwarová výbava9.8/10
Fotografie a video9.8/10
Výdrž baterie9.4/10
Klady
- kvalita fotografií a videa
- špičkový displej
- extrémní výkon, 16 GB RAM
- velká baterie & skvělá výdrž
- 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení
- stereo reproduktory, rychlá čtečka
- AI funkce v češtině
- design a zpracování, IP68
Zápory
- vyšší cena
- výrazně vystupující fotomodul
- absence antireflexní vrstvy displeje
- občasné reklamy a neduhy v HyperOS
- chybějící adaptér v balení