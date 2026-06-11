Apple Watch zřejmě přijdou o oblíbenou aplikaci, zmizela z bety watchOS 27 a na návrat to nevypadá

- Apple má možná v plánu odstranit ze svých hodinek praktickou funkci
- Z bety watchOS 27 totiž zmizela aplikace Walkie-Talkie, neboli Vysílačka
- Vrátí se ve finální verzi, nebo je to její definitivní konec?
Funkce Vysílačka je velmi praktická, ale trochu upozaděná aplikace pro hodinky Apple Watch. Její princip je naprosto jednoduchý – stisknete tlačítko a můžete mluvit s kontaktem na druhém konci. Žádné vytáčení čísel, zkrátka jen zmáčknete tlačítko a mluvíte. Nyní se nad ní ale stahují mračna, protože v tichosti zmizela z beta verze nového systému watchOS 27.
Vysílačka je s námi už skoro dekádu
Apple představil funkci Vysílačka v roce 2018, a to spolu se systémem watchOS 5. Její idea je tak jednoduchá, jak jen to může být – můžete přes ni hovořit s kýmkoliv jen pomocí stisku tlačítka. Vysílačka funguje na infrastruktuře FaceTime a oproti klasickým vysílačkám má obrovskou výhodu v podobě neomezeného dosahu.
Tradiční vysílačky mají omezený dosah, ale Walkie-Talkie pro hodinky Apple Watch funguje přes internetové připojení, takže můžete klidně mluvit s člověkem na druhém konci světa. Jedinou podmínkou je připojení k internetu, což musí splňovat samozřejmě oba účastníci hovoru. Do aplikace si jednoduše přidáte kontakty a poté s nimi můžete komunikovat.
Po problémech možná přichází konec
Velmi rychle po uvedení do provozu byl ale Apple nucen Vysílačku na čas odstavit, a to kvůli nalezení zranitelnosti. Ta způsobovala, že uživatelé mohli odposlouchávat jiné osoby bez jejich vědomí. Kalifornský gigant tuto chybu opravil poměrně rychle a aplikace se vrátila do provozu spolu se systémem watchOS 5.3.
Bohužel se její popularita nijak zásadně nezvedla, spíše naopak. Uživatelé byli bezpečnostními problémy vystrašeni a Vysílačka pomalu začala upadat do zapomnění. Jak to tak vypadá, s novým systémem watchOS 27 přichází její úplný konec, protože v aktuálně uvolněné vývojářské betě se již nenachází a Apple ji ze systému odstranil.
Situace se může ještě změnit
Apple prozatím nic oficiálně nepotvrdil a je tedy klidně možné, že se situace ještě změní. Systém watchOS 27 je ve velmi rané fázi beta verze pro vývojáře a existuje šance, že při vydání plné verze se Vysílačka vrátí. Vzhledem k tomu, jak málo pozornosti tato aplikace v poslední době dostávala, se ale tento odchod do důchodu jeví spíše jako trvalý.