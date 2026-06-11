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Apple Watch zřejmě přijdou o oblíbenou aplikaci, zmizela z bety watchOS 27 a na návrat to nevypadá

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 6. 20:00
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Aplikace Vysílačka na hodinkách Apple Watch
  • Apple má možná v plánu odstranit ze svých hodinek praktickou funkci
  • Z bety watchOS 27 totiž zmizela aplikace Walkie-Talkie, neboli Vysílačka
  • Vrátí se ve finální verzi, nebo je to její definitivní konec?

Funkce Vysílačka je velmi praktická, ale trochu upozaděná aplikace pro hodinky Apple Watch. Její princip je naprosto jednoduchý – stisknete tlačítko a můžete mluvit s kontaktem na druhém konci. Žádné vytáčení čísel, zkrátka jen zmáčknete tlačítko a mluvíte. Nyní se nad ní ale stahují mračna, protože v tichosti zmizela z beta verze nového systému watchOS 27.

Vysílačka je s námi už skoro dekádu

Apple představil funkci Vysílačka v roce 2018, a to spolu se systémem watchOS 5. Její idea je tak jednoduchá, jak jen to může být – můžete přes ni hovořit s kýmkoliv jen pomocí stisku tlačítka. Vysílačka funguje na infrastruktuře FaceTime a oproti klasickým vysílačkám má obrovskou výhodu v podobě neomezeného dosahu.

Tradiční vysílačky mají omezený dosah, ale Walkie-Talkie pro hodinky Apple Watch funguje přes internetové připojení, takže můžete klidně mluvit s člověkem na druhém konci světa. Jedinou podmínkou je připojení k internetu, což musí splňovat samozřejmě oba účastníci hovoru. Do aplikace si jednoduše přidáte kontakty a poté s nimi můžete komunikovat.

Po problémech možná přichází konec

Velmi rychle po uvedení do provozu byl ale Apple nucen Vysílačku na čas odstavit, a to kvůli nalezení zranitelnosti. Ta způsobovala, že uživatelé mohli odposlouchávat jiné osoby bez jejich vědomí. Kalifornský gigant tuto chybu opravil poměrně rychle a aplikace se vrátila do provozu spolu se systémem watchOS 5.3.

Aplikace Vysílačka na hodinkách Apple Watch
Aplikace Vysílačka na hodinkách Apple Watch

Bohužel se její popularita nijak zásadně nezvedla, spíše naopak. Uživatelé byli bezpečnostními problémy vystrašeni a Vysílačka pomalu začala upadat do zapomnění. Jak to tak vypadá, s novým systémem watchOS 27 přichází její úplný konec, protože v aktuálně uvolněné vývojářské betě se již nenachází a Apple ji ze systému odstranil.



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Situace se může ještě změnit

Apple prozatím nic oficiálně nepotvrdil a je tedy klidně možné, že se situace ještě změní. Systém watchOS 27 je ve velmi rané fázi beta verze pro vývojáře a existuje šance, že při vydání plné verze se Vysílačka vrátí. Vzhledem k tomu, jak málo pozornosti tato aplikace v poslední době dostávala, se ale tento odchod do důchodu jeví spíše jako trvalý.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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