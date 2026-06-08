Nečekaný krok Applu: starší iPhony dostanou nový systém, majitelé Apple Watch zapláčou

- Nové systémy od Applu s číselným označením 27 dělají radikální řez portfoliem
- Majitelé starších iPhonů a počítačů Mac mají vesměs důvod k radosti
- Vlastníci starších Apple Watch a některých modelů iPadů budou ale nepříjemně překvapeni
Letošní úvodní keynote vývojářské konference WWDC od Applu patří bezesporu mezi ty podivnější. Gigant z Cupertina si pro derniéru Tima Cooka připravil zcela nový scénář, který rozbil tradiční šablonu toho, jak Apple představuje své softwarové novinky. O těch jsme vás informovali v samostatných článcích, nicméně nyní se chceme věnovat tomu nejdůležitějšímu – na jaký hardware se systémy s číselným označením 27 podívají? Hned na úvod můžeme říci, že zatímco někteří budou nadšení, jiné čeká nepříjemné překvapení.
Konec éry Intelu, zrada majitelů starších Apple Watch
Začněme nejprve tím pozitivním, což je výčet iPhonů, které se mohou těšit na nejnovější verzi iOS 27. Těch je překvapivě vysoký počet, což potvrzuje dlouholetý závazek Applu podporovat své smartphony co možná nejdéle. Nejstarší zařízení, která dostanou iOS 27, jsou iPhone SE 3. generace a rodina iPhone 11 (pochopitelně s Pro a Pro Max). Dále se iOS 27 dostane na všechny modely iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 a samozřejmě také iPhone 17. Ve výčtu nechybí ani iPhone 16e a iPhone 17e, stejně jako iPhone Air.
Pro majitele počítačů je zlomový rok 2020. Pokud má váš počítač s nakousnutým jablíčkem ve znaku čipset Apple Sillicon, jste v suchu. Smůlu mají majitelé 16″ MacBooku Pro z roku 2019, 13″ MacBooku Pro z roku 2020 (se čtyřmi Thunderbolt 3 porty), iMacu z roku 2020 a Macu Pro z roku 2019. Počítače Mac Pro (2023 a novější), Mac Studio (2022 a novější), Mac mini (2020 a novější), iMac (2021 a novější), MacBook Pro (2020 a novější), MacBook Air (2020 a novější) a samozřejmě MacBook Neo (2026) novou verzi systému macOS 27 s kódovým označením Golden Gate dostanou. S novým systémem Apple definitivně udělá tečku za érou počítačů s procesory Intel.
Kde ale končí veškerá legrace je hodinkový systém watchOS 27. Jemu věnoval Apple na své keynote jen několik málo vět a podle všeho moc dobře věděl proč. Patrně vzhledem k náročnosti totiž v rámci Apple Watch udělal velmi radikální řez – nového systému se dočkají jen vlastníci těch nejnovějších modelů. Konkrétně se watchOS 27 dostane jen na pět modelů, a to Watch Series 10, Watch Series 11, Watch Ultra 2, Watch Ultra 3 a Watch SE 3. Překvapením je to i z toho důvodu, že ačkoli modely Watch Series 9 mají totožný čipset S9 společně s Ultra 2, na watchOS 27 mohou zapomenout.
Nadšení nebudou ani majitelé iPadů, protože nejnovější iPadOS 27 také udělá poměrně radikální řez portfoliem. Konkrétně bychom se měli dočkat podpory nové verze systémů u iPadů s čipsetem Apple Sillicon M1 a novějším, přičemž výjimkou je iPad mini s čipem A17 Pro. Specificky se jedná o iPad Air 4 a novější, iPad Pro 5 a novější a zmíněný iPad mini. Smůlu mají všichni majitelé základních iPadů, kteří na iPadOS 27 mohou zapomenout.