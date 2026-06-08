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Apple ukázal nový macOS 27 Golden Gate. Největší novinkou je nečekaně Siri AI

Jakub Fišer
Jakub Fišer 8. 6. 21:00
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Siri AI v macOS 27
  • Nový macOS 27 nese označení Golden Gate podle mostu v San Franciscu
  • Mnoho novinek Apple letos neukázal, klíčovým vylepšením je umělá inteligence Siri AI
  • Ta bude fungovat ve vyhledávači Spotlight, ale i v některých nativních aplikacích

Apple právě představil na své vývojářské konferenci WWDC26 nové aktualizace svých operačních systémů. Jako první byl představen nový systém macOS 27 Golden Gate. Kromě upraveného designu Liquid Glass došlo zejména na novinky týkající se Apple Intelligence a staro-nového konceptu Siri AI, tedy hlasové asistentky napojené na hlubší umělou inteligenci. Aktualizace vychází tradičně na podzim, již nyní je k dispozici uzavřená vývojářská beta verze.

Svižnější a rychlejší macOS 27 Golden Gate

Kromě zmíněných novinek došlo ke zlepšení stability a svižnosti systému. Apple hovoří až o 80% zlepšení odesílání souborů přes AirDrop nebo o 30% zrychlení spouštění aplikací na vašem Macu. Designový jazyk Liquid Glass byl také upraven, aby byl pro uživatele přehlednější – můžete si například regulovat průhlednost jednotlivých prvků. Ve většině aplikací navíc přibyl pod „skleněné“ prvky speciální matný panel.

Přehlednější Liquid Glass v macOS 27

Staro-nová Siri AI i na Macu

Mnoho typických novinek týkajících se macOS Apple letos nepředstavil. Namísto toho se pověnoval primárně Apple Intelligence a na ní napojenou hlasovou asistentku Siri AI nové generace. Na Macu ji najdete například přímo v obecném vyhledávání Spotlight, stačí vyvolat zkratkou Command + Mezerník, případně přes dedikované tlačítko na klávesnici.



Siri AI z WWDC26



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Siri AI bude mít přístup k vašim datům na počítači Mac, okamžitě po aktualizaci zaindexuje všechno o vás, aby mohla na základě toho reagovat na příkazy – například vyhledávat soubory, informace v nich, procházet zprávy, poznámky nebo e-maily. Vše se odehrává na zařízení a prochází šifrováním přes bezpečnostní mechanismy Applu.

Několik novinek obdržela i aplikace Safari. Například si díky Siri AI můžete uspořádat záložky a otevřené panely podle obsahu a kontextu. Do prohlížeče přibyla i další funkce, a to konkrétně funkce Notify Me, která vás upozorní v případě, že na vaší oblíbené webové stránce dojde k aktualizaci, kterou hledáte.

Další novinky zamířily do aplikace Fotky, která je typická pro iPhone, ale můžete ji používat i na Macu. Zajímavé novinky dorazily i do aplikace Fotky. V první řadě Apple vylepšil funkci Clean Up, která šikovněji retušuje rušivé elementy z vašich fotografií. K tomu dorazily dvě funkce, které dobře známe od konkurence: Reframe (pomocí generativní AI změní poměr stran snímku) a Extend (přidá k fotce pozadí dle kontextu, když ji potřebujete oříznout).

Dostane váš Mac macOS 27?

Aktualizace tradičně vychází na podzim, pravděpodobně v průběhu září. Již nyní je k dispozici uzavřená vývojářská beta verze, v průběhu července pak dorazí veřejná beta. Apple zmiňuje, že největší novinky spojené se Siri AI budou dostupné pouze uživatelům Maců s M3 nebo novějším, a to i v Evropské unii (na rozdíl od funkcí v iOS 27 a iPadOS 27), nicméně pouze pro podporované jazyky, kam čeština ani slovenština stále nepatří.

Systém macOS 27 Golden Gate bude pak k dispozici pro tyto počítače Mac:

  • MacBoo Neo
  • MacBook Air (všechny modely s Apple Silicon)
  • MacBook Pro (všechny modely s Apple Silicon)
  • iMac (všechny modely s Apple Silicon)
  • Mac mini (všechny modely s Apple Silicon)
  • Mac Studio (všechny modely s Apple Silicon)
  • Mac Pro (všechny modely s Apple Silicon)
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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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