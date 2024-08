iOS 18.1 přináší úpravy fotek pomocí umělé inteligence. Češi ale budou zklamaní

V iOS 18.1 je zajímavá funkce pro odstraňování objektů z fotek

Apple ji nazývá Clean Up, česky Vyčištění

Nicméně v Česku dostupná nebude, stejně jako většina dalších funkcí z balíčku Apple Intelligence

Apple nedávno vypustil třetí vývojářskou betaverzi iOS 18.1, jejíž ostré vydání je naplánované na říjen letošního roku. My všechny nové verze samozřejmě pečlivě testujeme. Součástí aktualizace je i nová funkce pro aplikaci Fotky nazvaná Clean Up (v češtině Vyčištění). Jak ale nejspíš tušíte, tuto pokročilou funkci generativní úpravy fotografií si uživatelé v Česku nevyzkoušejí. Na redakčním iPhonu 15 Pro Max s iOS 18.1 a americkým Apple ID nám novinka funguje, na druhém iPhonu 15 Pro Max s iOS 18.1 a českým Apple ID ale bohužel dostupná není.

Vyčištění fotek v iOS 18.1

Funkce Vyčištění je další z řady vychytávek, které americký výrobce prezentoval v rámci sady Apple Intelligence. Funguje tak, jak byste nejspíš čekali – na fotografii zakroužkujete či jinak označíte část, která má být vyretušována, zahlazena, zkrátka odstraněna z fotografie. Na některých fotografiích dokonce AI sama rozpozná objekty, které pravděpodobně budete chtít odstrani,t a rovnou je označí, což konkurence (zatím) nenabízí.

Umělá inteligence pak rušivý prvek odstraní a dogeneruje za něj texturu dle pozadí. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě testujeme nové funkce v iOS 18 a 18.1, vyzkoušeli jsme i tuto funkci. Nejde však o žádnou převratnou technologii – ve skutečnosti je účinnost podobná jako u konkurenčních přístrojů, jako je Honor nebo Samsung. S placenými programy, jako je Photoshop či Pixelmator, se dočkáte mnohem lepších výsledků.

Troufám si napsat, že současné výsledky upravených fotek mají blíže spíše k nástroji Snapseed, kde je podobná funkce už více než 4 roky. Nicméně stále jde samozřejmě o betu a do finální verze se může leccos změnit. Jak úpravy fotek vypadají v praxi, se můžete přesvědčit z přiložených screenshotů.

Zároveň zástupci firmy tvrdí, že všechno, co Apple Intelligence vygeneruje, musí být označeno. A to se týká také obrázků upravených pomocí funkce Clean Up, tedy Vyčištění. Na jednom z přiložených snímků obrazovky můžete vidět, že v popisu obrázku je jasně uvedeno „Změněno pomocí Vyčištění“. Tento popisek není příliš dobře viditelný, proto není vyloučeno, že příznak „upraveno pomocí AI“ bude Apple u snímků zobrazovat na viditelnějším místě než jen v informacích o souboru v aplikaci Fotky.

V EU máme bohužel smůlu

Žel bohu, jako i u zbytku funkcí umělé inteligence od společnosti Apple, v tuto chvíli se s podporou nepočítá pro jiné regiony než USA. Platí to i pro všechny již pokryté funkce Apple Intelligence, o kterých jsme informovali v samostatném článku.

Nicméně pro podobné úkony lze používat celou řadu dalších nástrojů, které si do telefonu či jakéhokoliv jiného zařízení nainstalujete externě. Například již zmíněný Snapseed, který je dokonce zdarma. Popřípadě placené programy uvedené výše.