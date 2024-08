Vyzkoušeli jsme Apple Intelligence: kompletní přehled nových AI funkcí v iOS 18.1

V redakci pečlivě testujeme umělou inteligenci Apple Intelligence

Souhrn aktuálních AI funkcí není dlouhý, všechny ale fungují dle očekávání dobře

Jde vesměs o jednoduché generování textu nebo novou podobu asistentky Siri

V závěru článku vám ukážeme, jak si Apple Intelligence vyzkoušet i na vašem iPhonu

Apple Intelligence je fenomén. Drtivá většina uživatelů po celém světě ještě neměla možnost AI funkce od Applu vyzkoušet, přesto o nich všichni mluví. Zkraje srpna dorazila první vývojářská betaverze iOS 18.1, která přináší první várku AI funkcí. My už Apple Intelligence zhruba týden testujeme a nyní se exkluzivně podíváme zblízka na to, jaká vylepšení přináší.

Apple Intelligence: co to je a jak funguje?

Apple Intelligence (AI) je vlastně sada funkcí v softwaru iOS, iPadOS a macOS. Tyto funkce využívají strojové učení, výkonnou jednotku Neural Engine a kombinaci jazykových modelů přímo na zařízení s AI nástroji dostupnými online v rámci cloudového řešení Applu a jeho partnerů.

Základem Apple AI je velký jazykový model (LLM) Ajax, který funguje jak na zařízení, tak v cloudu. Zároveň americký výrobce láká na budoucí integraci alternativních jazykových modelů a AI nástrojů, jako je ChatGPT 4o od OpenAI, Gemini Pro od Googlu nebo Claude od Anthropic.

„Náš unikátní přístup kombinuje generativní umělou inteligenci s osobním kontextem uživatele a výsledkem tohoto propojení je nesmírně přínosný nástroj. Při přístupu k těmto informacím navíc dbáme na všechny zásady soukromí a bezpečnosti, aby se uživatelé mohli bez starostí věnovat tomu, na čem jim záleží nejvíc,“ uvedl ředitel Applu Tim Cook při představení AI v červnu na konferenci WWDC 24.

Apple Intelligence, respektive první nekompletní sada funkcí, je dostupná v rámci vývojářské betaverze iOS 18.1. V ostré verzi budou nynější funkce k dispozici během října, kdy je v plánu vydání iOS 18.1. Další funkce, například generování smajlíků Genmoji nebo integrace alternativních AI nástrojů do Siri, dorazí později, zatím však není jasné kdy.

Zároveň s tím se pojí i několik výrazných omezení. Apple Intelligence bude dostupná pouze pro uživatele mimo Čínu a Evropskou unii (EU), kteří mají mimo tyto trhy funkční účet Apple. V současné betaverzi – a nejspíš i během říjnového vydání – podporují AI funkce pouze angličtinu a telefon musíte mít kompletně přepnutý do angličtiny. K dispozici je také pouze pro iPhone 15 Pro (Max), iPady a Macy s čipem M1 nebo novějším.

Generování textu

Rovnou předesílám, že výčet funkcí je v první fázi omezený a ani zdaleka nepředstavuje všechno to, co výrobce prezentoval v červnu během velkolepého představení svých AI funkcí. Vlastně bych se současný stav nebál označit za „velmi omezený,“ nicméně Apple sám avizoval, že bude nové AI funkce do systému přidávat postupně.

Většinu z nich stejně využijete jen v případě, že komunikujete v angličtině. O podpoře češtiny si zatím můžeme nechat jen zdát a myslím si, že to tak ještě nějaký rok zůstane. Jednou z užitečných funkcí jsou generativní úpravy textu.

S jakýmkoliv sebedelším textem můžete v nativních i doinstalovaných aplikacích Applu využívat nástroj Writing Tools. Text lze nechat překontrolovat, přepsat jej v přátelském neformálním duchu, profesionálním formálním duchu (hodí se například pro oficiální e-maily a podobně) nebo jej nechat umělou inteligencí zkrátit.

Libovolný text kdekoliv v systému či libovolné aplikaci (včetně třetích stran) vám může AI nástroj také sumarizovat, strukturalizovat, vypsat do klíčových bodů, nebo dokonce převést do tabulky. Ačkoliv tím mohou vznikat místy skutečně úsměvné výtvory, vesměs jde o užitečnou funkci, která pracuje dle očekávání.

Součástí generativních funkcí a vytváření textu je také nástroj Smart Reply. V češtině cosi jako „chytrá odpověď“ nabídne rychlou reakci v kontextu přijaté zprávy. Pokud vám tedy kolega napíše, zdali nechcete vyrazit do kina, můžete si vybrat z několika možností, jako je „ano, rád vyrazím“ a „ne, již mám jiný program“. Zprávu pak můžete dále přepsat pomocí výše zmíněných Writing Tools.

Nástroj navíc umí rozpoznat, v jaké aplikaci jej používáte. V případě iMessage vám tak nabídne stručnější reakci, u e-mailů text naopak rozepíše a doplní i pozdrav, což je velmi praktické.

Sumarizace textu

Jakýkoliv text můžete také nechat sumarizovat. A přitom může jít o článek z internetu, zápis z pracovní porady, transkripci audionahrávky anebo i zprávu či e-mail. Délka výtahu závisí na délce celého textu, většinou ale dostanete opravdu krátký sumář maximálně v několika větách. Vygenerovat souhrn různě dlouhého textu však trvá i několik sekund, což je z uživatelského hlediska nepříjemné. K tomu musíte být připojeni k internetu, jinak máte smůlu.

Shrnutí jsme vyzkoušeli jak v Safari, tak v Google Chrome a v obou případech fungovalo na výbornou. Rozdíl je pouze v tom, že v Chromu a dalších aplikacích třetích stran musíte požadovaný text označit a vybrat sumarizaci z kontextového menu, což není tak intuitivní, jako v případě Safari. Tam jen stačí otevřít režim čtečky, která vám u delšího textu automaticky nabídne jeho sumarizaci.

Vyzkoušeli jsme i sumarizaci v e-mailu, která funguje také na výbornou – leč pouze v nativní e-mailové aplikace. Zvláštní je, že ačkoliv Apple provádí generativní úpravy textu pouze u těch v anglickém jazyce, nabídl nám souhrn také u jedné zprávy v češtině. Konkrétně šlo o bezpečnostní upozornění Googlu na přihlášení v novém zařízení. Přestože byl celý e-mail v češtině, souhrn byl úspěšný, samozřejmě v angličtině. U jiných textů v češtině se nám souhrn zprovoznit nepodařilo.

Mimochodem, veřejná beta verze iOS 18 také v Nastavení –> Safari nabízí zapnout možnost „Souhrn“, podle našeho testování však nic nedělá, alespoň prozatím. Škoda… Mimochodem, veřejná beta verze iOS 18 také v Nastavení –> Safari nabízí zapnout možnost „Souhrn“, podle našeho testování však nic nedělá, alespoň prozatím. Škoda…

Nová Siri

Ještě se moc neradujte. Nová Siri v iOS 18.1 zatím neumí integrovat ChatGPT ani jiné AI nástroje, jak bylo prezentováno na WWDC 24. Nicméně prošla velmi vítaným faceliftem – spouští se stejně (tlačítkem nebo hlasovým pokynem), ale animace je nová. Gradientní vlna projede po okraji telefonu a vy v tu ránu víte, že můžete hovořit.

Se Siri si ale můžete klidně i psát, což je také novinka iOS 18. Stačí spustit Siri, pak ťuknout na dolní linku a Siri můžete zadávat i textové příkazy. Co je ale nového při práci se Siri jako takovou? Asistentka nyní lépe chápe kontext toho, co říkáte. Můžete tedy požádat o časovač na 10 minut, následně se opravit, že chcete odpočet pouze na 5 minut. Siri si to uvědomí a spustí požadovanou funkci. Zkoušeli jsme zadávat poměrně komplexní dotazy včetně několika oprav a Siri kontext vždy správně pochopila.

Zároveň můžete pokládat doplňující otázky: třeba se zeptat jaká je předpověď počasí na příštích několik hodin a doptat se, jak to vypadá se srážkami nebo vlhkostí vzduchu. Siri automaticky pochopí, že se ptáte na vaši lokalitu a nabídne vám relevantní odpověď. Díky školení založenému na rozsáhlé dokumentaci podpory společnosti Apple může Siri nyní taktéž poskytovat podrobné odpovědi na otázky týkající se produktů a softwaru výrobce. Klidně se ji tak můžete zeptat, jak se dostat do konkrétní nabídky v nastavení, nebo jak správně nakonfigurovat e-mail.

Nahrávání hovoru a transkripce

Umělá inteligence v iOS 18.1 dále podporuje plnou transkripci zvukových záznamů. Může jít například o nahrávku záznamu rozhovoru na pracovní poradě. AI nabízí plnou transkripci v angličtině, případně rovnou nabízí sumarizaci do bodů, jako jsme již zmiňovali výše.

Novinkou – ne tak zcela navázanou na AI – je také nahrávání hovorů. To můžete spustit u libovolného hlasového či videohovoru. Po aktivaci se druhé straně ozve upozornění, že hovor je nahráván (This call will be recorder), a stejně tak se ozve hláška v případě, že nahrávání předčasně ukončíte. Z telefonátu se vám pak uloží jak zvukový záznam, tak i textový přepis (ten ale pouze v případě, že hovor proběhl v angličtině).

Zde se sluší upozornit, že ať už nahrávání hovorů bude či nebude dostupné v ostré verzi iOS 18.1, v České republice se jej nejspíš nedočkáme nikdy. Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR) nahrávání hovorů zakazuje, protože by mohlo porušovat právo na soukromí občanů. Uživatel z Česka či jiného státu EU bude mít možnost toto nařízení obejít v případě, že má americké Apple ID, se kterým se přihlásí do App Store v iOS (podrobnosti najdete v kapitole Jak aktivovat Apple Intelligence).

„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam,“ uvádí k tomuto tématu § 86 občanského zákoníku.

Aplikace Fotky

Aplikace Fotky může na základě AI algoritmů vytvořit Memory Movie (Vzpomínkové video), tedy jakýsi sestřih vašich vzpomínek dle zadaného příkazu. Chcete například vytvořit filmeček z fotek a videí vás a vašeho partnera na dovolené v Řecku? Není problém. Příkazy mohou být i mnohem jednodušší, tématem může být třeba váš dům nebo jízda ve vašem novém autě.

Sympatickou novinkou je též chytré vyhledávání, kdy umělá inteligence rozezná předměty, osoby, místa i domácí mazlíčky mnohem lépe než v předchozích verzích iOS. Tato funkce však již dorazila i do iOS 18 v rámci veřejné beta verze a bude dostupná i v zemích EU, na rozdíl od všech výše uvedených AI zlepšováků.

Jak aktivovat Apple Intelligence?

Už v úvodu tohoto článku jsem naznačil, že pro uživatele z Evropské unie nebude většina z výše uvedených AI funkcí dostupná, minimálně ne s uvedením ostré verze iOS 18.1. Je možné, že se v dalších měsících Apple s EU dohodne a následně funkce zpřístupní, ale potvrzeného zatím není vůbec nic.

V případě, že si Apple Intelligence chcete na svém iPhonu také vyzkoušet, je nutné mít Apple ID s regionem nastaveným na USA. V minulosti nebyl problém u českého Apple ID region změnit na americký, nicméně nyní už to provést nelze. Apple totiž po změně regionu na USA požaduje uložení americké platební karty či amerického PayPal účtu. S českou kartou či českým PayPalem bohužel nepochodíte.

V případě, že máte Apple ID s americkým regionem a iPhone s iOS 18.1, stačí v nabídce Nastavení – Obecné – Jazyk a oblast přepnout lokalizaci na angličtinu a nastavit region na USA. Následně se v nabídce Nastavení – vaše Apple ID – Média a nákupy přihlaste s americkým Apple ID. Jen upřesním, že není potřeba se s americkým Apple ID přihlašovat do celého iOS, ale pouze do sekce Média a nákupy.

Jakmile výše uvedené kroky provedete, v nabídce Nastavení se vám objeví nová možnost Apple Intelligence & Siri. Otevřete ji. V případě, že jste vše udělali správně, uvidíte zde tlačítko Join the Apple Intelligence Waitlist. Na něj klikněte. Následně bude nutné počkat několik minut až hodinu, než Apple vaši žádost schválí. Jakmile se tak stane, vyskočí vám na displeji informace o tom, že je Apple Intelligence na vašem iPhone aktivní, případně v nabídce Nastavení uvidíte novou položku Apple Intelligence is Here.