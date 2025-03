Recenze Netatmo Indoor Camera Advance: nenápadný ochránce vaší domácnosti

Otestovali jsme novou interiérovou kameru od značky Netatmo s mechanickou krytkou

Ta poskytuje kvalitní obraz, dbá na vaše soukromí a disponuje řadou praktických funkcí

Prodává se za 6 179 Kč a největší smysl dává s interiérovou sirénou, kterou lze nyní získat zdarma (standardně stojí 1 999 Kč)

Stejně jako další Netatmo produkty, i tato kamera funguje bez jakéhokoliv předplatného

Po dlouhých letech čekání jsme se konečně dočkali vylepšené interiérové kamery od francouzské společnosti Netatmo. Ta nyní nahrazuje téměř 9 let starý model, který už na dnešní dobu nejen díky průměrně kvalitě obrazu působil hodně zastarale. Netatmo Advance Indoor Camera, jak zní celý název letošní novinky, přichází s novým designem, výrazně lepší kvalitou obrazu a několika novými funkcemi.

Mezi ně patří mechanická clona, která se automaticky aktivuje na základě rozpoznání obličeje či geolokace získané z vašeho telefonu. Jakmile se uživatel vrátí domů, clona se automaticky zavře, aby zabránila pořizování jakýchkoli záznamů. Naopak při odchodu kamera díky geofencingu pozná, že domácnost je prázdná, a závěrku opět otevře.

Kamera rovněž při rozpoznávání tváří a detekci osob využívá umělé inteligence, nicméně ne vždy je její úsudek správný. První generace interiérové kamery nabízela pouze jednu možnost umístění (položení na pevnou plochu), novinku lze umístit i na zeď či strop, ale maximálně do výšky 2,5 metru. Pokud byste ji dali výše, hrozilo by, že nebude správně rozpoznávat obličeje.

V této recenzi vám přiblížím, co novinka od Netatmo skutečně nabízí. Otestuji její schopnosti v reálných podmínkách, zaměřím se na složitost instalace, kvalitu obrazu, funkce upozornění a samotnou mobilní aplikaci. Věnovat se budu i tomu, zda kamera opravdu dokáže najít rovnováhu mezi chytrým zabezpečením a ochranou soukromí, protože právě to je dle mého názoru kombinace, kterou dnešní uživatelé stále častěji vyžadují.

Instalace

Jak jsem již nakousl v úvodu, kameru lze postavit na libovolné místo, případně ji umístit na zeď nebo strop. Dle doporučení výrobce byste ji ideálně měli umístit na takové místo, aby snímala vchodové dveře. Předchozí generaci jsem měl postavenou na poličce, ale dost často o ní někdo zavadil. Divím se, kolik pádů vlastně za ty roky vydržela. Díky zcela novému designu jsem u druhé generace využil možnost instalace na strop. Kovová nožička je navíc otočná a disponuje polohovatelným kloubem, takže po umístění na strop či zeď lze směrování kamery upravit tak, aby danou oblast snímala co nejefektivněji.

Samotná montáž byla v mém případě poměrně jednoduchá – stačilo jen provrtat sádrokartonovou desku, kterou jsem protáhl napájecí kabel, jejž jsem svedl do nově zřízené zásuvky na půdě. Kabel není do těla kamery pevně uchycen, což je dobře, protože jej snadno můžete protáhnout připraveným otvorem. Pokud totiž povolíte několik šroubků, můžete jej snadno vytáhnout. Díky tomu zjistíte, že se na jeho druhém konci nachází klasický microUSB konektor.

Netatmo Advance Indoor Camera podporuje i připojení/napájení skrze síťový kabel a technologii PoE (Power over Ethernet), případně ji díky Batiboxu lze více zapustit do zdi například na místo klasické elektrické zásuvky. V těchto dvou případech je ale nutná investice do vybraného příslušenství. Podrobnější informace o tom, jak kameru nainstalovat, naleznete na oficiálních stránkách.

Stejně jako ostatní interiérové a exteriérové kamery Netatmo, i tato primárně využívá bezdrátového Wi-Fi připojení. Kromě 2,4GHz pásma nově zvládá i 5GHz Wi-Fi, což je příjemná novinka. Nechybí dokonce ani podpora technologie MIMO, která pomocí více antén zlepšuje stabilitu připojení a zajišťuje plynulejší streamování ve vyšším rozlišení. Tělo kamery je vyrobeno z odolného plastu, noha a kruhový stojan pak z lakovaného hliníku. Vybírat navíc můžete ze dvou barevných variant – černé a bílé.

V přední části je umístěna stavová dioda. V případě, že je snímání obrazu aktivní, dioda svítí červeně. Pokud ale detekuje, že je někdo známý doma, aktivuje se mechanická krytka a dioda se rozsvítí modře. V nastavení kamery lze případně aktivitu signalizační diody zcela vypnout. Stejně tak lze deaktivovat mikrofon (a tedy i nahrávání zvuku), případně obraz otočit o 180 °, pokud zařízení instalujete na strop.

Specifikace & kvalita záznamu

Zatímco první generace interiérové kamery nahrávala v rozlišení Full HD (1 920 × 1 090 px), nový model nahrává ve 2K při 30 fps (2 560 × 1 440 px). Posun v kvalitě obrazu u testované novinky je skutečně znatelný, a to nejen za denního světla, ale i v noci – přesvědčit se o tom můžete z přiložené ukázky. Díky několika infračerveným diodám kamera v úplné tmě bezpečně vidí do vzdálenosti 5 metrů. Úhel záběru snímače je dostatečných 130 stupňů.

V případě, že máte chytrou domácnost postavenou na HomeKitu od Applu, potěší vás informace, že novinka stejně jako všechny ostatní Netatmo kamery podporuje standard HomeKit Secure Video. Snadno tak ke kameře lze přistupovat přímo z nativní aplikace Apple Home a video ukládat do cloudu na servery Applu.

Na těle kamery najdete dva mikrofony s technologií tvarování paprsku, která eliminuje okolní šum a zajišťuje lepší zvuk. Nechybí ani 80dB reproduktor pro případnou obousměrnou audio komunikaci. Součástí balení je také 8GB microSD karta (Class 10), na kterou se ukládají záznamy. V případě zaplněný karty se automaticky přepisují ty nejstarší. V aplikaci lze rovněž nastavit, jak dlouho se na kartě jednotlivá videa mají ponechat (48 hodin, týden, měsíc, tři měsíce a 6 měsíců). V případě delšího archivovaného období ale budete muset přikoupit paměťovou kartu s vyšší kapacitou.

Mechanická clona

Skvělou vychytávkou je mechanická krytka, která čočku kamery zakryje v případě, že detekuje váš příchod domů. Toho je docíleno dvěma způsoby – buď vás kamera přímo rozpozná při vašem příchodu, nebo vaši přítomnost detekuje na základě geolokace vašeho smartphonu, kterou získá skrze aplikaci Home + Security.

Jakmile se krytka fyzicky vysune, kamera nemůže nahrávat. V momentě, kdy z domu odejdete = opustíte nastavenou geo-zónu, mechanická krytka se zatáhne. Kamera opět „vidí“ a přepne se do aktivního režimu. V mobilní aplikaci máte možnost nastavit, jak se má chovat při nejrůznějších situacích, konkrétně jde o následující detekce:

neznámé obličeje

osoby

zvířata

jiné pohyby

poplachy

Pro každou z detekovaných položek můžete nastavit, zda je má kamera zcela ignorovat, případně jen nahrávat nebo nahrávat a ještě odeslat oznámení. A pokud jste si ke kameře dokoupili i sirénu, uvidíte zde i možnost spustit alarm. Ten se může rozeznít okamžitě, jakmile kamera detekuje nezvaného hosta, případně lze nastavit prodlevu například 30 sekund.

Sirénu ke kameře získáte zdarma, zatím…

V případě, že si kameru objednáte přímo z oficiálního e-shopu Netatmo za 6 179 Kč, získáte k ní zdarma interiérovou sirénu v hodnotě 1 999 Kč. Zajímavé je, že Alza kameru nabízí za 6 649 Kč a bez sirény zdarma. Tato nabídka je platná v době psaní recenze a bohužel od výrobce nemám informaci, jak dlouho bude sirénu zdarma přikládat.

Netatmo siréna

V mém případě pro zabezpečení domu už několik let využívám několika exteriérových kamer Netatmo (jedna z nich má integrovanou sirénu, ostatní jsou „klasické“). V domácnosti mám pak interiérovou sirénu Netatmo. Přiznám se, že bez ní mi investice do samostatné interiérové kamery nedává příliš velký smysl.

Pokud byste například byli na dovolené a kamera rozpoznala nezvaného návštěvníka ve vaší domácnosti, jedinou informací, kterou byste společně s uloženým videozáznamem dostali, by byla notifikace skrze mobilní aplikaci. Nic víc by se nestalo. V momentě, kdy máte doma i sirénu + máte venku alespoň jednu exteriérovou kameru se sirénou, kamera ji dokáže aktivovat a spustit alarm.

V případě venkovní kamery Netatmo (recenze) se bavíme o alarmu o síle 105 dB. Interiérová siréna pak zvládne vydávat varovný zvuk (alarm) při hlasitosti 110 dB. Jen pro srovnání, kdybyste stáli metr od motoru startujícího letadla, budete vystaveni hlasitosti okolo 120 dB.

Je také dobré vědět, že první generace kamery je kromě příslušenství v podobě sirény kompatibilní i se senzory Netatmo na okna a dveře. Dnes testovaná Indoor Camera Advance ale bohužel o kompatibilitu s těmito senzory přišla.

Mobilní aplikace

V případě, že HomeKit nevyužíváte, nebo máte telefon s Androidem, slouží pro přístup k záznamům a nastavení kamer aplikace Home + Security. Ta je z mého pohledu velmi propracovaná a přehledná, a navíc kompletně v češtině. Respektive některé nabídky specifické přímo pro tuto kameru jsou zatím v angličtině, ale věřím, že to vyřeší některý z dalších updatů.

Aplikace samozřejmě umí pracovat s více uživateli současně, ale prostor pro optimalizaci tu ještě je. Kromě mého hlavního účtu jsem druhý vytvořil manželce. Pokud jsme oba nebo alespoň jeden z nás byli doma, krytka vždy zakryla čočku kamery. V momentě, kdy jsme odešli, kamera se přepnula do aktivního režimu.

Když jsem ale například ráno vezl dceru do školky a manželka ještě zůstala doma, kamera se na cca 30 sekund přepnula do aktivního režimu (jelikož jsem se svým telefonem opustil geo-zónu). Následně ale zjistila, že je manželka stále doma (opět na základě polohy jejího smartphonu) a opět se přepnula do režimu se zakrytou krytkou. Každý z těchto úkonů bohužel na oba telefony posílá trochu zbytečnou notifikaci. Snad toto vývojáři v některé z dalších aktualizací softwaru opraví.

Zpočátku se kamera bude učit obličeje uložených osob (profily). V tomto období, které může trvat od několika dnů po cca týden, se občas může stát, že vás software nedokáže rozpoznat a občas vás vyhodnotí jen jako osobu bez přiřazení k profilu. Jakmile ale aplikace získá dostatek záběrů, detekce se výrazně zlepší. Během mého zhruba měsíčního testování byla úspěšnost detekce osob (já, manželka a dcera) stoprocentní, a to i v horších světelných podmínkách. U mého a manželky profilu samozřejmě pomáhala i detekce na základě pozice smartphonu. V případě, že by kamera nějaký objekt chybně detekovala, stačí u uloženého záznamu kliknout na možnost „Vylepšit rozpoznávání“ a označit správnou kategorii.

Ještě než jsem kameru instaloval na strop, používal jsem ji cca týden položenou na kuchyňské lince, kde snímala prostor obýváku a přes sklo a částečně sklopené předokenní žaluzie „viděla“ až na terasu. Když jsme nebyli doma a na terase pracovali dělníci, občas se stalo, že prošli v blízkosti okna. Jak můžete vidět na přiložených screenshotech, kamera je perfektně detekovala jako neznámé osoby a zahájila odpočet pro spuštění alarmu (ten mám nastavený na 20 sekund). Přímo z aplikace lze samozřejmě kdykoliv alarm spustit ručně a samozřejmě jej i vypnout.

Na stejném místě jsem v minulosti používal i první generaci interiérové kamery, která skrze částečně sklopené předokenní žaluzie žádný pohyb rozpoznat nedokázala. Posun v kvalitě detekce je zde tedy opravdu výrazný.

Závěrečné hodnocení

Kamera Netatmo Advance Indoor představuje důstojného nástupce původního modelu, který se na trhu držel nezvykle dlouho. Novinka přináší téměř vše, co byste od moderní interiérové bezpečnostní kamery dalo očekávat – dobrou kvalitu obrazu, širší možnosti instalace, podporu aktuálních technologií, jako je 5GHz Wi-Fi či HomeKit Secure Video, a v neposlední řadě i mechanickou clonu jako záruku ochrany soukromí.

Pochvalu si zaslouží i aplikace Home + Security, která je přehledná a dobře použitelná. Zpracování kamery je kvalitní, instalaci zvládne prakticky každý a funkce rozpoznání obličeje a geolokace fungují ve většině případů spolehlivě. Samotná kamera bez propojení se sirénou může působit spíš jako pasivní pozorovatel než aktivní prvek zabezpečení. Pokud však ekosystém Netatmo už doma máte, nebo jej plánujete rozšiřovat, dává tato kamera perfektní smysl.

Celkově jde o povedený produkt, který se snaží vyvažovat chytré funkce s důrazem na soukromí – což je kombinace, kterou si dnešní uživatelé žádají čím dál víc. Škoda snad jen zbytečně sebevědomé ceny, protože konkurence obdobné funkce nabízí za podstatně nižší částky. Výhodně se jeví aktuální bundle, kdy ke kameře dostanete zdarma i sirénu, nicméně u tohoto balíčku se jedná o časově omezenou akci. Přesný termín konce platnosti se mi ale od výrobce získat nepodařilo.

Netatmo Advance Indoor Camera 9.1 Design a zpracování 9.5/10

















Kvalita záznamu videa 9.0/10

















Mobilní aplikace 9.2/10

















Funkce kamery 8.5/10

















Klady spolupráce s dalšími Netatmo produkty

kvalita záznamu videa

bez poplatků za předplatné

obousměrná audio komunikace

dílenské zpracování

podpora HomeKit Secure Video

siréna zdarma při objednání na Netatmo.com

tři možnosti instalace & napájení Zápory rozpoznávání pomocí AI potřebuje vylepšit

vyšší cena

občas posílá zbytečné notifikace Koupit Netatmo Advance Indoor Camera

