Astronomické výdaje pro Apple? iPhone 18 Pro brutálně podraží kvůli jedné součástce

- Apple uvažuje o nasazení variabilní clony do vybavenějších iPhonů 18 Pro (Max)
- S tím se ovšem pojí výrazný nárůst nákladů
- Otázkou zůstává, jestli se promítne i do finální ceny chytrého telefonu
Chytré telefony jsou dnes s trochou nadsázky jeden jako druhý. Výrobci již optimalizovali výrobní procesy natolik, že pouštět se do větších změn nedává z ekonomického pohledu smysl, zároveň jsou také tradiční smartphony již de facto hotovým zařízením, kde přinášet inovace každý rok, tak aby navíc ještě dávaly smysl, není nic jednoduchého. Výroba takového chytrého telefonu je zároveň velmi složitý proces, ve kterém hrají roli i malé drobnosti. Jednou z nich je i cena komponentů, jejiž nepatrné zvýšení může spustit lavinu, na jejímž konci je výrazné zdražení celého telefonu.
Variabilní clona může prodražit finální cenu iPhonu 18 Pro (Max)
Variabilní clona patří k nejčastějším spekulacím ohledně fotoaparátů iPhone v posledních několika letech. Kuo na tuto funkci poprvé upozornil koncem roku 2024 a od té doby ji potvrdilo několik uniklých informací, podle kterých se její výroba rozběhla na začátku letošního roku. Na rozdíl od pevné clony f/1,78, kterou najdeme u všech modelů iPhone Pro od 14 Pro až po 17 Pro, variabilní clona fyzicky upravuje velikost otvoru objektivu, aby regulovala množství světla dopadajícího na snímač, což nabízí lepší kontrolu expozice a větší flexibilitu při nastavení hloubky ostrosti.
Tady je ale potenciální problém – Kuo uvedl, že průměrná prodejní cena této součástky je přibližně o 50 % vyšší, než u sedmičlenného objektivu, který Apple v současné době používá v hlavním fotoaparátu iPhone 17 Pro. Sunny Optical má dodávat Applu 40 až 50 % objednávek a firma se rovněž stala novým dodavatelem kompaktních kamerových modulů (CCM) pro Apple – zpočátku přitom vyráběla kameru pro MacBook Neo. Prodeje levného MacBooku výrazně předčily očekávání, přičemž Kuo zdvojnásobil svou prognózu pro rok 2026 z 5 milionů na 10 milionů kusů.
Nepřehlédněte
iPhone 18 Pro bude zářit čtyřmi barvami. Kromě konzervativních překvapí i odvážnými odstíny
Při pohledu do budoucna se očekává, že modul ultraširokoúhlého fotoaparátu pro iPhone z roku 2028 upustí od typu flip-chip ve prospěch vylepšeného designu COB (chip-on-board), přičemž Sunny Optical má v tomto ohledu dobrou pozici, aby se stala významným dodavatelem. Modul COB s ultraširokým úhlem by mohl být tenčí nebo menší, což by ponechalo více prostoru pro další komponenty, nebo by jednoduše poskytoval lepší kvalitu obrazu při stejné fyzické velikosti.