Recenze sluchátek JBL Live 780NC: barevná, s perfektním ANC i skvělou výdrží

- Novinka od JBL nabídne Hi-res Audio, propracované ANC i výbornou výdrž na baterii
- Design je celkově velmi povedený a potěší také množství tlačítek pro ovládání, navíc lze vybírat ze sedmi barevných variant
- Oproti předchozí generaci jsme se dočkali výrazně upraveného designu
Novou generaci sluchátek JBL Live 780NC lze zařadit do kategorie over-ear náhlavních bezdrátových modelů, přičemž s cenou 4 590 korun patří mezi cenový střed, už ale nabídnou řadu funkcí v čele s aktivním potlačením okolního hluku (Adaptive Noise Cancelling 2.0). V balení kromě sluchátek najdete také USB-C/3,5mm jack kabel a látkový pytlík pro základní ochranu během přepravy.
Design a zpracování8.4/10
Kvalita zvuku8.8/10
Výdrž baterie9.7/10
Funkce9.0/10
Pohodlnost nošení8.7/10
Mobilní aplikace9.2/10
Klady
- množství barevných variant
- fyzická tlačítka
- široké možnosti přizpůsobení
- vícebodové připojení
- detekce nasazení sluchátek
- spolehlivé ANC
- skvělá výdrž baterie
Zápory
- spíše basově laděné
- dotykové ovládání vyžaduje zvyk
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To, že v JBL mají rádi barvičky, není žádným překvapením, ale když jsem uviděl, v kolika barvách se model 780NC vyrábí, byl jsem překvapen. Já jsem testoval decentní modrou variantu – na výběr je ale ještě z černé, zelené, béžové, bílé, oranžové a fialové. Vybere si snad opravu úplně každý. Konstrukce sluchátek je skládací, což umožňují především panty na krajích hlavového mostu.
Ačkoliv převládajícím materiálem zde jsou plasty, konstrukce působí velmi pevně a vše pěkně lícuje. Na pravém sluchátku vidíme posuvný přepínač pro zapnutí a párování, dále tlačítko pro přepínání režimů ANC a také USB-C konektor spolu s informační diodou.
Nechybí ani dvojice perforovaných otvorů mikrofonů (celkem jich je na sluchátkách 6). Levé sluchátko nabízí pouze tlačítko pro zvýšení a snížení hlasitosti plus opět dvojici mikrofonů. Kromě tlačítek lze sluchátka ovládat také pomocí dotykových plošek na vnější straně sluchátek.
Paměťová pěna použitá pro polstrování náušníků je poměrně objemná a obepíná celé sluchátko, zajistí tedy maximální pohodlí. Hlavový most je samozřejmě teleskopický, takže lze jednoduše nastavit jeho délku. Horní část je polstrovaná opět paměťovou pěnou. Uvnitř každého náušníku najdete zřetelné písmeno označující pravou nebo levou stranu, takže orientace při nasazení je velmi jednoduchá.
Parametry a funkce
Novinka od JBL je doslova nabitá funkcemi. Výrobce láká na JBL Signature Sound s Hi-res Audio (nyní drátově i bezdrátově) nebo adaptivní potlačení hluku 2.0 s kalibrací v reálném čase. Celkem šestice mikrofonů zajišťuje spolehlivé telefonní hovory i již zmíněné ANC. Samozřejmostí je vícebodové připojení, skládací design nebo možnost ovládání přes JBL Smart Tx vysílač. Nabízí se poměrně široké možnosti personalizace, ať už se bavíme o vlastních profilech ekvalizéru, vlastním nastavení povelů dotykového ovládání nebo tlačítkového ovládání i personalizaci zvuku prostřednictvím Personi-fi 3.0.
Pokud se bavíme o zvukových parametrech, je potřeba zmínit především 40mm dynamické měniče s impedancí 32 ohmů. Výrobce dále uvádí frekvenční rozsah 10 Hz až 40 kHz a citlivost 98dB SPL @ 1kHz, přičemž maximální SPL dosahuje na 94 dB. Citlivost mikrofonu je pak -38 dBV/Pa@1 kHz. Z hlediska konektivity pak ještě musím zmínit Bluetooth 6.0 s LE Audio i podporu Auracastu. Mezi podporované kodeky patří AAC, SBC, LC3 i LDAC.
Zvuk a ANC
Asi není divu, že jsou nová sluchátka od JBL laděna primárně směrem k výrazným basům. Široká nabídka barevných provedení a moderních funkcí napovídá na cílení směrem k mladším generacím a jejich poslechové preference mohou odpovídat zde použitému továrnímu nastavení. Pro mé uši již ale bylo basů až příliš, naštěstí není potřeba nijak sofistikovaně ladit vlastní profily v ekvalizéru, ale stačí zvolit přednastavený profil s označením Studio, který sníží podíl právě basové složky. To zvuku výrazně pomůže a zároveň se uvolní prostor i pro ostatní části zvukového spektra.
Po tomto doladění mi dělal radost poslech nejen jemnější hudby ale konečně i rockové hudby a dalších tvrdších žánrů. Sluchátka jsou velmi konkrétní a čistá i ve středech a výškách, kde lze dobře identifikovat hlas zpěváka nebo sólové kytary. Možná bych ocenil vyšší celkovou hlasitost sluchátek, protože při poslechu jsem se dostal i do maxima, což se mi většinou nestává, ale končívám někde na 70 % v maximálním zesílení.
Potlačení okolního hluku
A jak si sluchátka vedou s ohledem na ANC? Ačkoliv na trhu určitě najdete modely s ještě lepším projevem, nová JBL nejsou vzhledem ke své ceně vůbec špatná. Nízkofrekvenční opakující se zvuky, které se snažíme eliminovat nejčastěji například v podobě automobilové dopravy nebo zvuku motorů letadel se zde daří eliminovat poměrně zdařile. Samozřejmě nahodilé zvuky nebo souvislé hluky ve vyšších frekvencích už sluchátka eliminují pouze částečně. Každopádně unavené uši v rušném městském provozu zdejší ANC rozhodně ocení.
Režim ambience je praktický především, když potřebujete vědět, že na vás v určitý moment někdo začne mluvit (typicky kolega v kanceláři za vámi). Naopak profil TalkThru jsem si příliš neoblíbil. Při komunikaci s ostatními je přeci jen jednodušší sluchátka z hlavy posunout na krk a taktéž okolí si stále těžce zvyká na komunikaci s člověkem, který má na hlavě relativně velká over-ear sluchátka. Sám si v této situaci nepřipadám příliš komfortní. Nicméně je fajn, že sluchátka mají tyto režimy ve výbavě.
V rámci testování jsem vyzkoušel také telefonní hovory, které JBL v tomto případě označuje jako Perfect Calls 2.0, přičemž kvalitě hovoru napomáhají AI trénované algoritmy. Při reálném použití je zvuk velmi čistý a nesetkal jsem se s žádným problémem s ohledem na srozumitelnost hovorů.
Pohodlí a ovládání
Sluchátka mají výborné polstrování a taktéž hmotnost 260 gramů z nich dělá poměrně lehký model s minimálním tlakem na hlavu a uši. I přesto ale v mém případě výborně drží na svém místě a nemám potřebu je v průběhu poslechu nijak upravovat. Over-ear náušníky obzvláště v letních teplotách způsobují větší pocení uší, to je ale poměrně častý jev napříč touto kategorií sluchátek. Co se týče sportu, sluchátka zvládnou běžný pohyb i nějaký lehčí běh, primárně bych je ale pro tento účel nedoporučil ať už z důvodu již zmíněného pocení nebo spíše pohodověji laděné konstrukce bez výrazného tlaku na hlavu a uši.
Z hlediska ovládání se zde otevírá celá paleta možností. Kromě již zmíněné aplikace je možné používat hardwarová tlačítka na pravém sluchátku, které jsem shrnul hned v úvodu recenze. Jakmile si na ně zvyknete, stanou se vítaným pomocníkem pro zapnutí sluchátek, změnu režimu ANC i změnu hlasitosti. Z mého pohledu se jedná o příjemnější řešení, než je i zde nabízené dotykové ovládání, které probíhá jednoduchým, dvojím nebo trojím poklepáním či podržením prstu na vnější straně pravého sluchátka.
Oceňuji zvukový signál, který značí příjem dotykového povelu. V některých situacích se totiž může stát, že klepnete vedle nebo s nízkou intenzitou a sluchátka povel nezaznamenají nebo ze tří poklepů zaznamenají například jen dva. Asi je to také otázkou zvyku, osobně si ale vystačím s hardwarovými tlačítky a přehlednou aplikací. Někdo ale určitě přítomnost dotykového ovládání ocení. V opačném případě jej můžete deaktivovat v aplikaci.
Výdrž na baterii
Výrobce v tomto případě osadil lithium-iontovou baterii s kapacitou 870 mAh, která zajistí opravdu dostatečnou výdrž. Konkrétně se bavíme o výdrži 50 hodin při aktivovaném ANC a dokonce 80 hodin bez ANC. Nabití probíhá 2 hodiny, každopádně s takovou výdrží jej nejspíše nebudete provádět nikterak často. Reálně jsem při běžném testování měl problém sluchátka vybít po třech týdnech poměrně intenzivního testování a používání.
Doprovodná aplikace
Aplikace JBL Headphones není žádnou novinkou, ale ve spojení s produkty značky JBL ji vidím již po několikáté. Ačkoliv je k dispozici v několika jazykových mutacích, češtinu v nabídce nenajdeme. To nicméně nijak zásadně nevadí, protože vše je hezky graficky zobrazeno a přehledně uspořádáno. Úvodní stránka již tradičně vybízí k volbě připojeného produktu. Po jeho zvolení se již přesouváme k nastavení režimů ANC, kde můžeme volit mezi aktivací ANC, ambientním režimem nebo TalkThru pro ztišení hudby a zesílení hlasu při detekci mluveného projevu. Dále se nabízí úprava vyvážení zvuku, volba mezi audio a video režimem nebo aktivace funkce Auracast.
Aktivovat a deaktivovat můžete také funkci pro zastavení hudby při sejmutí sluchátek z hlavy a nabízí se také nastavení ovládacích tlačítek a dotykový panel na pravém sluchátku. Defaultní nastavení funkcí lze totiž jednoduše přizpůsobit dle vlastních preferencí. Dále níže můžeme aktivovat například funkci LE Audio. Několik zajímavých funkcí ale najdeme také v dalším oddílu s názvem Audio. Čeká zde ekvalizér, u kterého lze volit z přednastavených profilů nebo si pomocí nastavení v deseti pásmech vyladit vlastní zvukový profil.
Následuje funkce Spatial Sound pro prostorový zvuk nebo Peroni-Fi pro personalizaci zvuku každému zvláště. Další nastavení obsahují například limiter hlasitosti nebo nastavení telefonních hovorů. V poslední záložce pak nechybí relaxační pomůcky pro přehrávání uklidňujících zvukových ploch nebo automatizované vypnutí sluchátek po uplynutí daného časového intervalu. Aplikace je tedy poměrně obsáhlá, nicméně velmi přehledná a praktická.
Závěrečné hodnocení
JBL Live 780NC jsou velice zdařilá sluchátka a pár drobných nedostatků jim rozhodně nemůže pokazit celkově sympatický projev, kterým si mě získaly. Za rozumnou cenu totiž dostanete produkt s hezkým designem s mnoha barevnými variantami, maximální míru pohodlí a ve výsledku i velmi slušný zvuk. Nechybí moderní funkce, jako je ANC, telefonní hovory nebo vícebodové připojení. Pochválit musím i skvělou výdrž a propracovanou mobilní aplikaci, která uspokojí i ty náročnější uživatele.
V této cenové kategorii je příjemná i přítomnost Hi-res Audia nebo možnost výběru mezi dotykovým ovládáním nebo ovládáním pomocí hardwarových tlačítek. Oceňuji i možnost připojení přes kabel. Celkově se tak JBL opět do nového modelu podařilo vměstnat široké spektrum funkcí a výsledný dojem ze sluchátek je maximálně dobrý.