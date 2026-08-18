Recenze Samsung Galaxy Z Flip 8: dieta mu prospěla, ale v některých oblastech by to chtělo přidat

- Měli jsme možnost vyzkoušet novou generaci véčka Galaxy Z Flip
- Model Flip 8 byl představen v červenci 2026 a přináší několik novinek
- Jde o nejtenčí a nejvýkonnější véčko od Samsungu všech dob
- Opět má potenciál stát se nejprodávanější skládačkou roku
Řada Galaxy Z Flip patří v segmentu skládacích telefonů mezi ty nejvíce zaběhlé a Samsung ji nabízí již od roku 2020. Nejnovější, v pořadí již osmá generace nabízí zase o něco pokročilejší konstrukci, příjemnější rozměry, lepší použitelnost a jde zkrátka o telefon, který najde uplatnění prakticky ve všech scénářích. Je ale o kus dražší než předchozí generace a cenový nárůst je ne vždy zcela obhajitelný.
Design a zpracování9.6/10
Výkon a optimalizace8.3/10
Hardwarová výbava9.0/10
Fotografie a video8.3/10
Výdrž baterie7.7/10
Klady
- špičková konstrukce
- tenké a lehké tělo
- výborné displeje
- One UI se skvělou podporou
- lépe použitelný venkovní displej
Zápory
- vysoká cena
- fotoaparát bez teleobjektivu
- pomalé nabíjení
- nic moc výdrž
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Balení pro chudé
Véčko Galaxy Z Flip 8 dorazilo ve velmi kompaktním balení, jehož velikost naznačuje, že toho příliš obsahovat nebude. Tak tomu opravdu je. Nabíječka zmizela z prodejních balení telefonů Samsung již před lety, takže jsem ji ani neočekával a součástí balení skutečně není. Dostanete nezbytnou literaturu, nabíjecí kabel se dvěma USB-C koncovkami a špendlík na otevření SIM slotu. Ochranný kryt nedostanete, ale to není překvapení, protože první a poslední generací, která měla jednoduchý silikonový kryt jako součást prodejního balení byla ta první z roku 2020.
Tenoučká stylovka
Galaxy Z Flip 8 je k dispozici ve čtyřech barvách a nám k testu dorazila ta nejvýraznější. Na mysli mám růžové provedení Pink, které vypadá opravdu skvěle, a ačkoliv je zacíleno spíše na něžnou část populace, a pokud se nebojíte výraznějších barev, určitě ji oceníte. Telefon je výrazný, stylový a rozhodně ví, jak upoutat pozornost. Design je stejný jako u předchozí generace a to znamená, že zadní straně dominuje externí displej doplněný o duální fotoaparát, který tento panel kompletně obepíná a není zde tedy žádné hluché místo či výřez (až na oblast s objektivy).
Konstrukce je pak naprosto skvělá – Flip 8 kombinuje hliníkový rámeček se skleněnými zády (Gorilla Glass Victus 2) a konstrukcí displeje s označením Flex Titanium. Ta vsází, jak už ostatně její jméno napovídá, na titan a díky této technologii je celé zařízení nejenom tenčí, ale zároveň i odolnější. Displej umí účinně absorbovat tlak i nárazy, díky čemuž se na něm ani po čase nevytvoří výraznější záhyb a ten, kterým disponuje z výroby, je opravdu takřka neznatelný. Pod určitým úhlem, když vypnete displej, si ho všimnete, ale dotykem to prakticky není možné.
Můžete donekonečna přejíždět po displeji nahoru a dolů, předěl mezi oběma polovinami je opravdu jen velmi stěží zaznamenatelný a nevypadá to, že by se měl s používáním nějak postupně zvětšovat. Ani po takřka dvou týdnech jsem si nevšiml, že by byl větší (respektive hlubší) a ohebný displej působí stejně hladce jak v okamžiku, kdy jsem telefon vybalil. Konstrukce disponuje krytím IP48, což znamená odolnost vůči prachovým částečkám do velikosti > 1 mm a odolnosti vůči vodě po dobu 30 minut v hloubce 1,5 metru.
Velmi jsem ocenil nesmírně tenkou konstrukci v otevřeném stavu – to má Flip 8 v pase jen 6,1 mm a jedná se o nejtenčí véčko od Samsungu všech dob. Také hmotnost čítající 180 gramů je výborná hodnota, a i když je Flip 8, stejně jako všechny ostatní véčkové telefony, poměrně široký (75,4 mm), v ruce se drží velmi příjemně. To je dáno hlavně tenkou a lehkou konstrukcí, která padne skvěle do ruky. A obrovská pochvala míří i směrem k pantu, který celou tu srandu drží pohromadě. Je pevný, náležitě tuhý a nevydává žádné zvuky. Tedy po dobu dvou týdnů nevydával.
Po dvou týdnech používání totiž začal pant vydávat křupavé zvuky, což ale s největší pravděpodobností nebyla chyba telefonu. Mám podezření, že se do pantu dostaly nějaké malé prachové částečky způsobující tyto ne úplně příjemné zvuky. Odolnost IP48 zkrátka není všemocná a bude lepší dát si pozor na to, abyste telefon nenosili v kapse s drobky a podobnými nečistotami.
Pant udrží displej prakticky v jakémkoliv úhlu, od přibližně 30° po 160° a funguje zcela plynule, v rámci celé škály. Je dostatečně silný, aby displej udržel, ale zase ne tak, aby nebylo možné telefon otevřít jednou rukou – stačí vtěsnat mezi obě poloviny palec, konstrukci mírně rozevřít a rozevření dokončit třeba zapřením o stehno nebo bradu. Po chvilce tréninku ale zvládnete telefon bez problémů rozložit jen jednou rukou a v jedné ruce ho lze také opět složit. Co se týče konstrukce, Flip 8 bezpochyby patří k špičce v branži.
Dva skvělé displeje
Samsung u nového modelu použil stejné displeje, jako vloni a to platí jak pro velikost, tak rozlišení, obnovovací frekvenci i jas. Venkovní displej má úhlopříčku 4,1 palce a obtéká duální fotoaparát. Velmi tenký vnitřní rámeček je rozhodně potěšující a venkovní displej je zase o něco použitelnější než vloni. Můžete si na něj přidávat jednotlivé plochy, na které se pak dají vkládat praktické widgety v podobě třeba počasí, kalendáře, nastavení režimů a rutin nebo například Spotify. Typů hlavní obrazovky je hned několik a na venkovním displeji lze provozovat klasické aplikace.
Je plně optimalizován pro 12 systémových aplikací od Samsungu, nicméně pomocí aplikace MultiStar, kterou vám telefon automaticky nabídne k instalaci z obchodu Galaxy Store, na něm lze provozovat jakoukoliv aplikaci. Drtivá většina z nich funguje dobře a nenarazil jsem ani na jednu, se kterou by byly problémy. Při používání aplikací na venkovním displeji si můžete malým virtuálním tlačítkem ve spodní části přepínat mezi poměrem stran – aplikace může běžet přes celý displej, v úzkém zobrazení s černými pruhy po stranách nebo tak, aby do ní nezasahoval fotoaparát.
Když aplikaci roztáhnete přes celý displej, tedy tak, že obtéká fotoaparát, tak to sice dobře vypadá, ale objektivy zasahují do rozhraní aplikace a zakrývají její část. Já osobně jsem používal takové zobrazení, aby aplikace do fotoaparátu nezasahovaly. Líbí se mi, jak Samsung využívá prostor vlevo od fotoaparátu, který je tak akorát velký pro zobrazení aplikace Now Bar a oznámení o probíhajících aktivitách v reálném čase. Trochu mi vadilo jen to, že u venkovního displeje nelze upravovat rozvržení roletky s ikonami rychlého nastavení.
Například tlačítko pro zapnutí hotspotu zde schází, není možné jej přidat a osobně bych ho zde určitě uvítal. Venkovní displej je samozřejmě možné použít také jako hledáček fotoaparátu, takže lze pořizovat kvalitní selfie snímky hlavním fotoaparátem. Oba panely jsou typu AMOLED a nabízí maximální jas až 2 600 nitů, což znamená skvělou čitelnost i uprostřed léta. Panely produkují náležitě syté, na první pohled moc hezké barvy a ohebný displej se může pochlubit LTPO technologií, takže umí svou frekvenci přizpůsobit zobrazenému obsahu.
Vzhledem k tomu, že lze na venkovním displeji provozovat prakticky všechny aplikace, často ani není nutné telefon otevírat a na rychlé odpovědi například přes WhatsApp stačí i tato menší plocha. Postačí i pro přečtení mailu a podobně, ale pro surfování na webu nebo sjíždění sociálních sítí ideální není a zde už je malá plocha výraznými limitem. Jakmile si cokoliv spustíte na venkovním displeji a otevřete telefon, tak bude pochopitelně pokračovat tam, kde jste skončili.
Android 17 krytý One UI 9
Galaxy Z Flip 8 běží z výroby na novém Androidu 17, který kryje nadstavba One UI 9 a samozřejmostí je špičková podpora o délce 7 let. One UI je dlouhodobě nejlepší rozhraní pro Android a platí to stále – není zbytečně přeplácané, je přehledné, dokonale optimalizované, nepůsobí těžkopádně a všechny jeho části fungují skvěle. Už i Samsung přešel na rozdělení panelu s rychlým nastavením a notifikacemi na dvě části (potažení vlevo zobrazí notifikace a vpravo panel s rychlými přepínači), ale v nastavení je možné sloučit oba tyto segmenty do jednoho.
Samozřejmostí je pak také soubor umělé inteligence s označením Galaxy AI, kde můžete najít praktické pomocníky, jako jsou třeba Tlumočník, Textový asistent, Asistent přepisu nebo Now nudge a Now brief. Galaxy AI vám pomůže také při úpravě fotografií, tvorbě obrázků a kromě této platformy je součástí systému i Gemini jako hlavní asistent a funkce Circle to search. Systém samozřejmě umí provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, podporuje mini-aplikace a nabízí také speciální režim Flex (Panel režimu Flex).
Ten se aktivuje tak, že po spuštění aplikace a položení telefonu na pevný povrch jeho horní polovinu zvednete, ideálně do úhlu 90°. Jakmile tak učiníte, ve spodní části se zobrazí malé tlačítko po jehož stisknutí se samotný panel Flex objeví. Ten obsahuje touchpad, pomocí kterého se ovládá nově zobrazený kurzor, po pravé straně má své místo svislý panel pro scrollování a ve spodní části jsou doprovodné ovládací prvky v podobě možnosti spuštění druhé aplikace na zbývající plochu nebo rychlý snímek obrazovky. Přes panel Flex lze upravovat také jas displeje a hlasitost.
Míra personalizace je výborná, můžete si upravit takřka vše, od velikosti a stylu písma, přes typ navigace v systému (gesta nebo tlačítka) až po volbu různých motivů, pozadí nebo palety barev. Snímač otisků prstů je integrovaný do bočního tlačítka a nemám k němu žádných výhrad – funguje rychle, je přesný a telefon odemkne v drtivé většině případů na první pokus. Systém nabízí také funkci Always On Display a za zmínku stojí i praktická funkce Now Bar, která zobrazuje živé oznámení o probíhajících aktivitách. Oznámení jsou k dispozici na zamykací obrazovce, externím displeji a také v malé pilulce v levém horním rohu displeje.
První telefon Samsung s novým typem baterie
Véčko Flip 8 je, spolu s modely Fold 8 a Fold 8 Ultra, prvním telefonem od Samsungu, který dostal do vínku nový typ baterie postavený na bázi křemíku a uhlíku. Tato technologie umožňuje dosáhnout vyšší energetické hustoty, výsledkem čehož může mít baterie vyšší kapacitu ve stejném nebo menším šasi. Přesto má ale baterie stejnou kapacitu, jako u minulé generace Flip 7, tedy stále spíše podprůměrných 4 300 mAh. Nová technologie zde nebyla použita pro dramatický nárůst kapacity, ale spíše pro dosažení výrazně tenčí konstrukce při stejné velikosti baterie.
V oblasti výdrže určitě nečekejte zázraky a Flip 8 je klasický jednodenní telefon. Většinou jsem končil den s nějakými 15 %, takže samozřejmě nemělo smysl pokračovat až do druhého dne a nabíjel jsem ho často ještě večer. Nejvíc jsem se při značně omezeném používání dostal na zhruba den a půl, ale při standardním používání počítejte spíše s oním jedním dnem. Výdrž tedy není žádná velká sláva a to platí také pro nabíjení, které nabízí stále stejný výkon podprůměrných 25 W. Výkonu pak samozřejmě odpovídá i rychlost, respektive pomalost nabíjení.
Na 50 % se telefon dostal po 34 minutách a plné nabití zabralo 1,5 hodiny, což nejsou zrovna dvakrát interesantní čísla a telefon této cenové relace by měl v tomto směru nabídnout úplně jiné hodnoty. Bezdrátové nabíjení neschází, ale výkon 15 W je opět velmi podprůměrný. Posledním do party je reverzní bezdrátové dobíjení (zde pojmenováno Bezdrátové sdílení napájení) s výkonem 4,5 W, které poslouží k nouzovému dobití například bezdrátových sluchátek.
|Naměřená rychlost nabíjení XXW adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|20 minut
|35 minut
|59 minut
|91 minut
Hardware a výkon
Zatímco u baterie a nabíjení je docela dost prostoru ke stížnostem, v oblasti výkonu tomu tak není. Flip 8 nabízí operační paměť 12 GB RAM a pohání ho tovární procesor Exynos 2600 známý z vlajkového modelu Galaxy S26. Ten nabízí architekturu s deseti jádry, z nichž to nejvýkonnější běží na frekvenci 3,8 GHz a je postaven na 2nm litografii. Zpracování grafiky obstarává Xclipse 960 a tento čip platí asi za to nejlepší, co kdy Samsung v rámci řady Exynos vyprodukoval.
Výkonnostně na konkurenční Snapdragon 8 Elite Gen 5 sice nestačí, ale nezaostává za ním nijak dramaticky a Samsungu se konečně podařilo trochu zlepšit teplotní management. Exynosy byly nechvalně proslulé tím, že se výrazně zahřívaly i při běžných činnostech a celkově produkovaly nadstandardní množství tepla. To ale s novým Exynosem 2600 již takřka neplatí a zahřívání při standardním používání je na velmi nízké úrovni. Při benchmarcích nebo hraní se samozřejmě procesor umí pořádně rozpálit, ale ne tak, aby docházelo k vypínání aplikací nebo omezení funkcí.
Na telefonu si v pohodě zahrajete i ty nejnáročnější hry, samozřejmě na nejvyšší nastavení detailů a spokojeni tedy budou i opravdu nároční uživatelé. Při vysoké zátěži, například v bechmarku nebo při dlouhých herních seancích, výkon procesoru vlivem vyššího zahřívání mírně klesne, ale stále je ho více než dostatek pro všechno. Co se týče již zmíněných benchmarků, tak v AnTuTu se Flip 8 dostal na hranici 2,3 milionů bodů, což je výborný výsledek a špatná nebyla ani stabilita v zátěžovém testu 3DMark, která se pohybovala okolo 60 %.
Duální fotoaparát postačí, ale už by to chtělo modernizaci
Na zádech Flipu 8 se nachází prakticky stejný fotoaparát, jako vloni. Samsung na nějaké inovace víceméně zcela rezignoval a sestava se dvěma objektivy nabízí opět rozlišení 50 + 12 Mpx. Hlavní fotoaparát je opticky stabilizovaný, disponuje automatickým ostřením Dual Pixel AF a širokoúhlá jednotka s rozlišením 12 Mpx má záběr 123°. Opět jí schází automatické ostření, takže na makro snímky není použitelná. Maximální hodnota přiblížení je 10×, a to obstarává hlavní fotoaparát, protože teleobjektiv, stejně jako u všech generací tohoto véčka, schází.
- Hlavní – ISOCELL GN3, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/1,57″, clona f/1,8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), ostření Dual Pixel AF, velikost pixelů 1,0 µm
- Širokoúhlý – ISOCELL 3LU, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3,2″, clona f/2,2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, fixní ostření, velikost pixelů 1,12 µm
Jestli by si něco u véčka Flip zasloužilo modernizaci, je to fotoaparát a přítomnost teleobjektivu by určitě uvítal nejeden uživatel. Klidně i na úkor širokoúhlého objektivu, který mi přijde zhola zbytečný a ne moc využitelný. Ne, že by fotografoval vyloženě špatně, snímky jsou za hezkého světla vcelku slušné, ale v oblasti každodenní použitelnosti za mě vede spíše možnost kvalitního přiblížení. Hlavní fotoaparát produkuje líbivé a určitě nadprůměrné fotografie s velmi nízkou hladinou šumu, poměrně výraznými barvami a slušným vyobrazením detailů.
Hlavní fotoaparát fotí schopně i v noci a nabízí 2násobné přiblížení optické kvality. To je opravdu slušné a takto vyfotografované snímky jsou stále detailní a s minimem šumu. Za touto hranicí už kvalita samozřejmě klesá, ale ještě 4násobné přiblížení, které má v hledáčku vlastní přepínač, je za dobrého světla vlastně docela použitelné. Tento zoom je vhodný také pro makro fotografie, protože další úrovně přiblížení už jdou kvalitou rychle z kopce, a při snaze o detailní snímek je to znát. Maximální rozlišení videa je 4K při 60 snímcích za vteřinu.
Selfie kamerka v displeji má rozlišení 10 Mpx, ale používat ji nemusíte, protože díky venkovnímu displeji můžete pořizovat kvalitnější selfíčka klasickým fotoaparátem. Docela příjemná je možnost rozložit telefon do úhlu 90° a použít spodní část jako základnu, díky čemuž se telefon ani nehne a nebudete potřebovat stativ.
Závěrečné zhodnocení
Samsung Galaxy Z Flip 8 je velmi pozvolnou evolucí předchozí generace, oproti které nabízí hlavně podstatně tenčí konstrukci a vyšší výkon. Kromě toho potěší také vylepšenými možnostmi práce na venkovním displeji a zase o něco méně patrnou rýhou ohebného displeje. Ta je opravdu takřka neznatelná a oba použité displeje jsou výborné. Telefon je příjemně kompaktní, dobře se nosí i v menší kapse a přijetí hovoru rozevřením telefonu a jeho ukončení zaklapnutím je zkrátka skvělý pocit, který se nikdy neomrzí.
Co mě určitě zklamalo, je výdrž na jedno nabití a samotné nabíjení. Kapacita baterie zůstala, navzdory použití křemíkovo-uhlíkového akumulátoru, stejná jako vloni a výdrž je maximálně průměrná. Pokud jste náročnější uživatel, s více než dnem moc nepočítejte. Nabíjení s výkonem 25 W působí snad až archaicky a je neúnosně pomalé. U telefonu za 5 tisíc by nevadilo, ale u véčka za 32 tisíc už rozhodně ano. Také fotoaparáty se proti loňsku moc nezměnily a zde už by to nějakou výraznější modernizaci také chtělo jako sůl.