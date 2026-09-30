Samsung Galaxy SmartTag 3 je menší, vydrží až 790 dní a nově podporuje i iPhone

- Nový lokalizační přívěsek je oproti předchozí generaci o třetinu menší a lehčí
- Díky Bluetooth 6.0 umí funkce Compass View určit směr až na vzdálenost 60 metrů
- V Česku se bohužel začne prodávat až začátkem roku 2027, by se měla pohybovat okolo 800 Kč
Samsung představil nový lokalizační přívěsek Galaxy SmartTag 3, který má pomoci s hledáním klíčů, zavazadel, batohů, kol nebo třeba domácích mazlíčků. Novinka navazuje na předchozí generaci, ale přináší kompaktnější tělo, delší dosah při hledání v okolí, výraznou výdrž baterie a poprvé v řadě SmartTag také podporu více operačních systémů včetně iOS.
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Menší tělo a delší výdrž
Galaxy SmartTag 3 je podle Samsungu přibližně o 35 % menší a o 33 % lehčí než předchozí model. To je u podobného příslušenství praktická změna, protože lokalizační přívěsek často končí na klíčích, obojku, v peněžence, tašce nebo kufru, kde je každý gram navíc znát.
Samsung zvolil kulatější provedení s hliníkovým tlačítkem a počítá také s doplňkovým příslušenstvím. K dispozici mají být například silikonová pouzdra s kroužkem na klíče nebo ochranný kryt se šňůrkou. Příslušenství se však prodává samostatně a jeho dostupnost se může lišit podle trhu či prodejce.
Jedním z hlavních parametrů je výdrž baterie. SmartTag 3 má při běžném používání vydržet až 550 dní, v úsporném režimu Power Saving Mode až 790 dní. Samsung uvádí, že jde o hodnoty z interních laboratorních testů s baterií CR2032, takže reálná výdrž se může lišit podle způsobu používání, okolních podmínek i konkrétní náhradní baterie. V úsporném režimu navíc nemusejí být dostupné všechny funkce.
Hledání na vzdálenost až 60 metrů
Zajímavou technickou novinkou je podpora Bluetooth 6.0 Channel Sounding. Díky ní dokáže funkce Compass View ukázat směr, odkud signál přichází, až na vzdálenost 60 metrů. Samsung uvádí, že jde zhruba o trojnásobek oproti předchozí generaci.
V praxi to znamená, že při hledání například v parku, na parkovišti nebo v rozlehlejší budově může telefon uživatele navést správným směrem ještě předtím, než je přívěsek úplně blízko. Jakmile se uživatel přibližuje, má se lokalizace dále zpřesňovat pomocí UWB signálu. Funkce Compass View je dostupná na zařízeních Galaxy s Androidem 12 nebo novějším, která podporují UWB nebo Bluetooth Channel Sounding. Samsung zároveň upozorňuje, že dosah 60 metrů byl měřen za přímé viditelnosti bez překážek, takže zdi, elektronika nebo okolní prostředí mohou přesnost i dosah ovlivnit.
Pomůže i síť Galaxy Find Network
Když se přívěsek dostane mimo dosah telefonu, nastupuje síť Galaxy Find Network. Ta využívá okolní zařízení Galaxy, která mohou ztracený SmartTag zachytit a pomoci aktualizovat jeho polohu. Podle Samsungu se do této sítě zapojuje více než 900 milionů zařízení Galaxy po celém světě.
SmartTag 3 má zároveň rychleji aktualizovat informace o poloze po odpojení od signálu. To je důležité hlavně u věcí, které se pohybují – typicky zavazadel, kol nebo předmětů, které někdo odnese z obvyklého místa. Dostupnost a rychlost aktualizací ale závisí na okolních zapojených zařízeních, stavu sítě, nastavení a místních podmínkách.
Upozornění na místo, pohyb i zapomenuté věci
Nový SmartTag 3 se nesoustředí jen na zpětné hledání ztracených předmětů. Samsung přidal také proaktivní upozornění. Funkce Oznámení místa umožní nastavit určitou oblast a dostat zprávu ve chvíli, kdy objekt s přívěskem do prostoru vstoupí nebo ho naopak opustí. To se může hodit třeba u kola zaparkovaného na obvyklém místě nebo u domácího mazlíčka na zahradě.
Funkce je zatím ve fázi testování a poloha se může od skutečné pozice lišit podle okolního prostředí. SmartTag 3 také uchovává historii polohy po dobu až sedmi dnů, starší záznamy se automaticky mažou. Další novinkou je Upozornění na detekci pohybu, které může poslat zprávu při neočekávaném pohybu přívěsku. I tady Samsung upozorňuje, že funkce závisí na okolních zařízeních Galaxy a nemusí se spustit vždy.
Zůstává také upozornění na zapomenutí, tedy informace ve chvíli, kdy se telefon od přívěsku vzdálí a ztratí s ním spojení. U této funkce mohou vznikat falešná upozornění, například kvůli překážkám nebo jiným vnějším vlivům. V současnosti navíc není dostupná pro iOS.
První SmartTag s podporou iOS
Důležitou změnou je kompatibilita s více operačními systémy. Galaxy SmartTag 3 je první model řady SmartTag, který mohou využít také majitelé zařízení s iOS. Uživatelé mohou polohu lokátoru vyhledat a sdílet v aplikaci SmartThings Find a následně jej s kompatibilním zařízením fyzicky dohledat pomocí funkce Hledat poblíž. Podpora iOS ale není úplně stejná jako na zařízeních Galaxy. Samsung uvádí, že dostupnost funkcí se může lišit podle platformy. Funkce Compass View, prozvonění a upozornění na zapomenutí nejsou v systému iOS dostupné.
Odolnost IP67 a režim ztráty
Galaxy SmartTag 3 má certifikaci IP67, což znamená odolnost proti prachu a vodě do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut. Samsung ale nedoporučuje používat zařízení na pláži nebo u bazénu a upozorňuje, že odolnost proti vodě a prachu není trvalá a časem se může snižovat. Přívěsek podporuje také Režim ztráty využívající NFC. Pokud nálezce přiloží kompatibilní zařízení, může se mu zobrazit zpráva a kontaktní údaje, které si majitel předem nastaví v aplikaci SmartThings. Zařízení nálezce musí podporovat čtení NFC a být připojené k internetu.
SmartTag 3 lze zároveň využít jako tlačítko pro spouštění přednastavených rutin u kompatibilních zařízení v chytré domácnosti přes SmartThings IoT Control. Samsung také uvádí, že lokalizační data jsou šifrovaná.
Dostupnost v Česku
Samsung Galaxy SmartTag 3 se začne prodávat v domovské Jižní Koreji 7. října, následně dorazí na trh v USA. Ve vybraných zemích včetně České republiky bude dostupný začátkem roku 2027. Na výběr budou dvě barevné varianty, černá a bílá. Česká cena zatím oznámena nebyla, nicméně v USA se bude prodávat za 29,99 USD, což je v přepočtu cca 800 Kč.