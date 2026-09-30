Microsoft to nevzdává a věří, že nový Copilot změní práci stejně jako kdysi Office

- Aplikace Copilot má nově záložky Home, Code a Autopilot, Microsoft si od redesignu slibuje velké věci
- Code z popisu vytvoří aplikaci nebo dashboard, Autopilot pracuje v cloudu i bez stálého dohledu
- Chat a Copilot v aplikacích Office zůstávají v předplatném, agentní funkce se účtují podle spotřeby
Microsoft přepracoval aplikaci Copilot tak, aby se v ní vešel chat, delegování úkolů i tvorba vlastních nástrojů. Nově stojí na třech záložkách: Home, Code a Autopilot. Jared Spataro, marketingový ředitel divize AI at Work, tvrdí, že Copilot má definovat práci v éře AI stejně, jako to v éře PC dokázalo Office. Šéf Microsoftu Satya Nadella na síti X napsal, že z Copilotu firma staví nový operační systém pro práci.
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Od chatu po vlastní aplikace
Home slouží jako výchozí obrazovka, kde se potkává Chat pro rychlé dotazy a Cowork, agent, který si zadaný úkol vezme a dotáhne ho do konce. Může jít třeba o odpověď na poptávkové řízení nebo o podklady k účetní uzávěrce. Do aplikace se navíc přenesly Word, Excel a PowerPoint, takže Copilot vytváří skutečné dokumenty, na kterých mohou souběžně pracovat i kolegové. Přibýt má také Today, osobní přehled pošty, kalendáře a vláken v Teams, který vstoupí do soukromého preview v říjnu. Samotné Home se začne v následujících týdnech zpřístupňovat v programu Frontier, tedy předběžném přístupu k experimentálním funkcím Microsoftu.
Záložka Code je v aplikaci pro kancelářské profese nečekaným hostem. Kdokoli v ní může běžnou řečí popsat aplikaci, tracker, dashboard nebo automatizaci a Copilot zvolí postup a výsledek sestaví. Vzniknout může widget na ploše nebo interní aplikace hostovaná v cloudu firmy a sdílená s kolegy. Code stojí na stejné technologii jako GitHub Copilot a běží v izolovaném prostředí. Podle Spataroa se umět takové nástroje vyrobit brzy stane stejně základní dovedností jako psaní memo nebo sestavování rozpočtu. Ve Frontieru se Code objeví v následujících týdnech, v preview pak později letos i pro předplatitele Microsoft 365 Premium a Pro.
Kolega, který nechodí spát
Autopilot je nový název pro Scout, osobního agenta postaveného na open-source frameworku OpenClaw, kterého Microsoft ukázal v červnu na konferenci Build. Dostane jméno, roli a cíl. Pak sleduje kanály v Teams, hlídá navazující úkoly, řeší opakující se agendu a k rozdělané práci se vrací i po několika dnech, aniž by čekal na pokyn. Podle Spataroa dokáže třeba zavést a vést celé schvalování dodavatelů, od harmonogramu přes přípravu schůzek až po dotazování zainteresovaných lidí na stav prací.
Běží v cloudu, ve firemním prostředí Microsoft 365 má vlastní identitu, paměť, počítač i pracovní prostor a v Teams nebo Outlooku ho lze zmínit jako kolegu. Společnost slibuje oprávnění, audit a firemní řízení, cíl a hranice mu určuje člověk. Do soukromého preview se Autopilot rozšíří koncem září.
Zaplatí firmy
Předplatné pokrývá Copilot v Chatu a ve Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku a Teams, výběr modelů a režim Auto, který u každého dotazu volí model podle přesnosti, rychlosti a ceny. Cowork, Code a Autopilot se spolu s nejvýkonnějšími modely, jako jsou GPT-6 Astra od OpenAI a Fable od Anthropicu, účtují podle využití v Copilot Credits, a to navíc k předplatnému. Firemní administrátoři dostávají nástroje FinOps for AI, kterými mohou výdaje na agentní práci hlídat a omezovat.
Server The Verge připomíná, že Copilot mezi běžnými lidmi neuspěl proti konkurentům jako ChatGPT a Claude, firemní zákazníci se k němu ovšem pomalu obracejí. Microsoft podle něj za Googlem, OpenAI, Anthropicem a nově i Metou zaostává a konkurence je dnes mnohem hustší než za časů PC. O dalších novinkách kolem Copilotu chce Microsoft mluvit na konferenci Ignite, která proběhne 17. až 20. listopadu v San Franciscu a online.