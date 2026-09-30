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O2 hlásí návrat chytré babičky Alenky. Nově ji máte v telefonu, aniž byste o tom věděli

Jakub Fišer
Jakub Fišer 30. 9. 13:30
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Babička Alenka od O2 ve WhatsAppu
  • O2 přichází s další fází svého projektu chytré babičky Alenky, která bojuje s podvodníky na internetu
  • Nově funguje jako nástroj pro ověřování podezřelých zpráv, e-mailů či souborů v příloze
  • Služba je postavená na ChatGPT, je úplně zdarma a to nejen pro zákazníky operátora O2, ale pro všechny

Babička Alenka, kterou O2 před časem nasadilo do boje proti telefonním podvodníkům, dostává novou podobu. Zatímco dříve sama telefonovala s kyberšmejdy a zdržovala je na lince, nově funguje jako osobní AI poradce v aplikaci WhatsApp. Pomůže přitom nejen zákazníkům O2, ale komukoli, kdo si není jistý podezřelou zprávou, e-mailem nebo odkazem.

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Odhalí a vysvětlí

Stačí si Alenku uložit do kontaktů na WhatsAppu pod číslem 720 002 002 a přeposlat jí například podezřelou SMS, screenshot e-mailu, odkaz nebo hlasovou zprávu. Alenka následně vysvětlí, co je na obsahu podezřelé, o jaký typ podvodu může jít a jak dál postupovat. Pracovat dokáže s textem, fotografiemi i PDF dokumenty a na hlasovou zprávu odpoví opět hlasem.

Nová funkce není postavená pouze na jednoduchém verdiktu „jde o podvod“. Alenka má uživateli vysvětlit, čeho se má vyvarovat, na co neklikat, jaké údaje nevyplňovat a jak si informace ověřit. Smyslem je podle O2 také postupně zvyšovat schopnost lidí podobné podvody rozpoznat vlastními silami. Nejde totiž o nic jiného, než engine postavený na ChatGPT-4o převlečený do hávu staré paní.

K čemu je AI Alenka od O2?

Pokud si chcete ověřit, zdali vám někdo poslal podvodnou zprávu, přepošlete Alence:

  • podezřelou SMS – například o doručení zásilky nebo doplatku,
  • e-mail – klidně jako screenshot,
  • podezřelý odkaz – Alenka vysvětlí, kam vede a co na něm může být podezřelé,
  • fotografii nebo screenshot – například obrazovku s podezřelou výzvou,
  • hlasovou zprávu – Alenka vám odpoví opět hlasem,
  • PDF dokument – poradí si i s jeho obsahem.

Zajímavé je také propojení s bezpečnostním týmem O2. Vybrané podezřelé odkazy a další hrozby může Alenka předat k prověření. Pokud se potvrdí, že jde o škodlivý obsah, může O2 získané informace využít například při ochraně dalších zákazníků prostřednictvím služby O2 Security. Ne každý odkaz se přitom automaticky zablokuje – nejprve musí projít kontrolou bezpečnostních specialistů.

Umí poradit i zazpívat

Alenka je dostupná 24 hodin denně a zdarma, a to i pro lidi mimo O2. Primárně komunikuje česky, poradí si ale také s obsahem v angličtině, němčině a slovenštině. O2 zároveň uvádí, že komunikace probíhá prostřednictvím šifrovaného WhatsAppu a zaslaný obsah vyhodnocuje umělá inteligence.



Virtuální O2 babička Alenka



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Vzhledem k tomu, že jde o běžného AI agenta ve WhatsAppu – stejně jako lze v omezené míře používat tímto způsobem ChatGPT i Perplexity – není divu, že umí více než jen reportovat podezřelý obsah. O2 do ní přidalo také několik odlehčených funkcí. Dokáže například vytvořit krátký kyberbezpečnostní rap, vtip, hádanku, kvíz nebo obrázek.

Funkce „Babička vzkazuje“ zase umožní vytvořit hlasový vzkaz například pro rodiče či prarodiče, kterým chcete jednoduše vysvětlit, jak se určitému podvodu vyhnout. Novou Alenku doprovází také marketingová kampaň Kyberšmejdstar Česko, v níž se objevuje jako porotkyně a jednotlivé typy podvodníků vyhazuje ze soutěže pomocí velkého červeného tlačítka. Kampaň startuje 1. října a objeví se v televizních spotech i online.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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