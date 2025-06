Tohle číslo si uložte na WhatsApp! Získáte s ním ChatGPT zdarma, klidně i v letadle

ChatGPT nebo Perplexity si můžete přidat do kontaktů na WhatsAppu

Umožňuje vám to následně zdarma komunikovat s AI chatboty i s velmi pomalým internetem

To využijete například při delších letech do USA nebo do Asie

Prostřednictvím aplikace WhatsApp můžete jednoduše využívat nástroje generativní umělé inteligence. A to nejen Meta AI, která je přímo obsažena ve všech aplikacích této americké firmy. Díky speciálním telefonním číslům totiž můžete využívat i ChatGPT nebo Perplexity. A třešničkou na dortu je, že to funguje i v letadle na bezplatném internetu, který je často omezen pouze na textovou komunikaci či WhatsApp. Při delších letech se tato vychytávka rozhodně může hodit.

ChatGPT zdarma přes WhatsApp

Pokud jste doma, v práci nebo třeba venku s přáteli, nejspíš využíváte generativní nástroje umělé inteligence k odpovídání na jednoduché i sofistikovanější otázky, o kterých v kolektivu vedete diskuzi. V takovém případě je nejlepší mít nainstalovanou aplikaci vašeho preferovaného AI chatbota.

Bohužel pokud cestujete letadlem, přístup k internetu většinou nemáte, nebo jen velmi omezený. Při delších letech (například do USA či do Asie) mívají aerolinky na palubě bezplatný internet, většinou ale s rychlostí maximálně 100–200 kb/s.

Funguje i v letadle

To není dost na připojení k ChatGPT prostřednictvím aplikace, je to ale dost na to, abyste mohli svým kontaktům odeslat textovou zprávu přes Messenger nebo WhatsApp. A v tuto chvíli vstupují na scénu dvě telefonní čísla, která si určitě zapamatujte, protože díky nim můžete komunikovat s AI chatboty.

ChatGPT – +1 (800) 242-8478

Perplexity – +1 (833) 436-3285

Telefonní čísla si ještě před odletem přidejte do seznamu kontaktů na WhatsAppu. Po odlepení letadla od země se pak přihlaste k palubní Wi-Fi. Namísto abyste otevírali aplikaci ChatGPT či Perplexity, vyhledejte tyto kontakty na WhatsAppu.

Díky pomalé palubní Wi-Fi můžete odesílat zprávy a obdržíte i odpověď, která je vygenerovaná tou či onou umělou inteligencí. Tato vychytávka může sloužit jako alternativa ke klasickému vyhledávání na internetu, které na velmi pomalém internetu de facto není možné. Bezplatné Wi-Fi na palubách letadel jsou navíc často omezené jen na textovou komunikaci a přístup k webovým stránkám mají limitovaný. Tímto jednoduchým fíglem ale můžete umělou inteligenci využívat klidně i 10 kilometrů nad zemským povrchem.

Z vlastní zkušenosti se mi více osvědčilo používání ChatGPT. Odpovědi totiž při chatu přes WhatsApp poskytuje výrazně rychleji než Perplexity.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.